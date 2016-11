Reste der unteren Burg liegen tiefer

Während der archäologischen Voruntersuchungen zwischen Holzgasse und Steinernem Turm in Hardheim stieß man gestern auf alte Mauerreste.

Wird man auf Mauerreste der mittelalterlichen unteren Burganlage in Hardheim stoßen? Diese Frage stellte sich gestern Dr. Martin Thoma vom Landesdenkmalamt (links) und Nils Eifler von der Firma Hollerbach-Bau (rechts). Aber dazu hätte noch deutlich tiefer gegraben werden müssen, so das Resümee nach Abschluss der Untersuchung.

Archäologische Untersuchung in der Holzgasse Hardheim:

Der Fachmann vom Landesdenkmalamt drang "nur" bis etwa ins 18. Jahrhundert vor: Die Relikte aus dem Mittelalter liegen deutlich unter der 1,20 Meter hohen Erdschicht.

Hardheim. Archäologische Untersuchungen wurden am Dienstag zwischen dem Steinernen Turm und der Holzgasse in Hardheim durchgeführt. Ziel war es zu erkunden, ob sich in diesem Bereich möglicherweise Relikte der unteren Hardheimer Burg befinden. Deren einziges sichtbares Überbleibsel ist der Steinerne Turm. Der Rest der Anlage wurde nach der Zerstörung der Burg 1444 im Laufe der Jahrhunderte nach und nach abgetragen.

Erforderlich wurde der "Blick in den Boden" im Vorfeld der von der Firma Hollerbach-Bau geplanten und von der Gemeinde Hardheim bereits genehmigten Errichtung eines Mehrgenerationenhauses in der Holzgasse. So viel vorweg: Seitens der Denkmalpflege wird die Baufreigabe nach dem gestrigen Tag ohne Bedenken ergehen.

Im Auftrag der Firmengruppe Hollerbach begleitete Nils Eifler die archäologische Voruntersuchung. Diese führte Dr. Martin Thoma (Ludwigsburg) im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege, Projekt flexible Prospektionen, durch.

"Es gab früher hier schon eine ältere Bebauung", erinnerte Thoma im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten an die ehemaligen Anwesen (unter anderem Fieger und Mechler). Diese fielen vor etlichen Jahren der Spitzhacke zum Opfer. "Die Frage ist, ob wir auch auf noch ältere Bausubstanz von der ehemaligen Burg stoßen", so Thoma weiter.

"Nur" neuzeitliche Scherben

Um das festzustellen, wurde mit Hilfe eines Baggers an den Stellen im Randbereich, an denen später das Fundament für das Mehrgenerationenhaus errichtet werden soll und wo man Reste der ehemaligen Anlage vermutet, ein breiter Graben gezogen. "Es handelt sich hier nicht um Ausgrabungen, sondern lediglich um eine Voruntersuchung", wies Dr. Thoma auf den wesentlichen Unterschied zwischen beiden Erkundungsformen hin.

Just als die Presse eintraf, stieß man auf Steine einer älteren Mauer. Aber diese stammt wohl von einem Kellerraum der "neuzeitlichen" Bebauung. Zu archäologisch relevanten Schichten stieß man erst gar nicht vor. "Wir haben schon etwas tiefer gegraben, als notwendig", meinte Thoma. Die Rede war von 1,20 Meter punktuell. Aber dort fand der Archäologe "lediglich" Scherben aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wie er gegenüber den FN erklärte.

"Alles, was tiefer liegt, soll im Boden bleiben", so Dr. Thoma. Damit werden mögliche Relikte aus früheren Jahrhunderten auch nicht zerstört. "Bei den gestrigen Untersuchungen bewegten wir uns noch völlig in der Neuzeit." Dr. Thoma sprach von "modernen Schuttschichten". "Bis ins Mittelalter konnten wir gar nicht vordringen." Dazu müsste man deutlich tiefer forschen.

Der "Blick in den Boden" unter Begleitung der Archäologen sei zum einen wichtig für die Baufreigabe, erläuterte der Vertreter des Landesdenkmalamtes. Zum anderen aber auch für die Entscheidung, welche Fundamentform aufgrund der Bodenbeschaffenheit in Frage kommt.

Da das Mehrgenerationenhaus nicht unterkellert wird, reicht die Untersuchung am Dienstag. Nicht tangiert wurden dadurch Erdschichten , in denen sich beispielsweise neben Mauerresten auch alte Gänge von und zu der unteren Burg befinden könnten. Denn Erzählungen zufolge gibt es beispielsweise einen, inzwischen teilweise eingefallenen unterirdischen Verbindungsweg vom oberen Schloss zur unteren Burg.

Und wie geht es weiter, nachdem die Voruntersuchung gestern bereits abgeschlossen werden konnte? "Jetzt wird ein Gutachten erstellt und alles dokumentiert", so der Archäologe. Die Mauerreste, auf die man gestoßen ist, werden eingemessen, fotografiert, beschrieben und dann später mit alten Stadtplänen verglichen, um zu sehen, zu welchen ehemaligen Anwesen sie gehören. Danach wird der Graben wieder zugeschüttet.

Das sogenannte "Prospektionssysstem", also ein Sondierungssystem, wurde vor drei Jahren vom Landesdenkmalamt eingerichtet für Voruntersuchungen bei Bauvorhaben auf historisch relevanten Grundstücken in Denkmalnähe. Das eingesetzte Team ist landesweit tätig und verfügt sogar über einen eigenen kleinen Bagger. Für potenzielle Bauherren - wie in diesem Fall die Firma Hollerbach - ist es wichtig, auf diese Weise Planungssicherheit zu erhalten und zu wissen, ob möglicherweise archäologische Grabungen erforderlich sind.