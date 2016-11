„Populismus darf nicht an Boden gewinnen“

Die US-Bürger haben gewählt. Wie Abgeordnete und Wirtschaftsverbände aus der Region den Sieg von Donald Trump bewerten, wollten die FN wissen.

Odenwald-Tauber. Viele Meinungsforscher - in den Vereinigten Staaten und in Deutschland - gingen davon aus, dass Hillary Clinton mit einem knappen Vorsprung vor ihrem Kontrahenten erste Präsidentin der USA werden würde. Und nun ist alles ganz anders. Trump sicherte sich den Einzug ins Weiße Haus. Für manche war das Ergebnis ein Schock, andere reagierten bedächtiger.

Die Bundestagsabgeordnete der CDU, Nina Warken, sagte dazu: "Viele Menschen in Deutschland wurden vom Sieg Donald Trumps überrascht. Nicht wenige haben Sorgen. Dennoch müssen wir als Demokraten die Wahl der Bürger dort respektieren. Die USA sind einer unserer wichtigsten Verbündeten und Handelspartner, auch wenn uns dort nicht alles gefällt. Für besonders wichtig halte ich, dass das im Wahlkampf aufgeputschte politische Klima sich wieder normalisiert und man einen fairen Umgang miteinander pflegt."

Die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt fand deutlichere Worte zum neuen Präsidenten. "Der Wahlsieg Donald Trumps macht mich fassungslos, denn mit ihm bestimmt künftig ein rassistischer, islam- und frauenfeindlicher Sprücheklopfer ohne politische Erfahrung die Geschicke des mächtigsten Landes der Welt", erklärte Gebhardt zum Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Sie habe bis zuletzt auf die Vernunft der amerikanischen Wähler und Wählerinnen gehofft.

"Da die USA einer unserer wichtigsten Partner sind, haben wir ein Interesse an Verlässlichkeit in den bilateralen Beziehungen. Trumps Äußerungen und sein Verhalten im Wahlkampf lassen darauf jedoch nicht schließen. Hoffen wir, dass seine Berater ihn vor unüberlegten Aktionen bewahren", so die Sozialdemokratin weiter. Es sei nun notwendiger denn je, "dass wir als Europäische Union noch enger zusammenrücken, unsere Probleme selbstständig lösen und endlich eine echte gemeinsame Außenpolitik entwickeln", ist die langjährige Abgeordnete überzeugt.

"Wir dürfen nicht zulassen, dass Populismus, Hass gegen Minderheiten und Abschottungsfantasien auch in Europa weiter an Boden gewinnen und unsere Gesellschaft auseinandertreiben", so Evelyne Gebhardt abschließend mit Blick auf die 2017 anstehenden Wahlen in Deutschland und Frankreich.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig äußerte sich ebenfalls: "Ähnlich wie beim Brexit war das Ergebnis zwar überraschend, es muss aber akzeptiert werden. Ich bin überzeugt davon, dass Trump nach seinem häufig unappetitlichen, populistischen Wahlkampf schnell auf den Boden der realen Politik geholt wird. Trotzdem wird es nicht leichter, in der Sicherheitspolitik zu kooperieren, vernünftige Handelsabkommen zu schließen und den Klimaschutz voranzubringen. Da die USA allerdings ein sehr wichtiger Handelspartner und Verbündeter für Deutschland sind, müssen wir weiter an den guten transatlantischen Beziehungen arbeiten. Trump wird einsehen müssen, dass auch die USA Partner in der Welt brauchen."

Gerig machte außerdem klar, dass er nichts davon halte, auf Amerika zu schimpfen. "Alle demokratischen Länder stehen vor der Herausforderung, dem Populismus das Wasser abzugraben", sagte er. "Als verantwortliche Politiker müssen wir uns selbstkritisch fragen, wie wir die Menschen besser erreichen. Nach meiner Auffassung ist es besonders wichtig, für unsere freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu werben und besser zu erklären, warum einfache Lösungen nicht immer möglich sind." Solidität und Nähe zu den Menschen seien dabei unverzichtbar.