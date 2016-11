„Planung dürfte nichts im Wege stehen“

Im Oktober war Staatssekretär Norbert Barthle in Hardheim, um sich über die Dringlichkeit der Ortsumfahrung zu informieren. Nun ist das Vorhaben in der koalitionsinternen Runde in den "weiteren Bedarf mit Planungsrecht gerückt".

Neuer Lichtblick für die seit Jahrzehnten gewünschte Ortsumgehung von Hardheim: In der Koalitionssitzung am Montag in Berlin ging es um deren Einstufung im Bundesverkehrswegeplan.

Hardheim/Berlin. "Wir dürfen noch intensiver hoffen, denn die Ortsumfahrung Hardheim ist in der koalitionsinternen Runde in den weiteren Bedarf mit Planungsrecht gerückt!", postete Bundestagsabgeordnete Margaret Horb am Montagabend auf ihrer Facebook-Seite.

"Unser besonderer Dank geht vor allem an unsere CDU-Verkehrskollegen mit Staatssekretär Norbert Barthle (MdB) an der Spitze, und unseren hartkämpfenden Steffen Bilger (MdB) und Michael Donth (MdB)! Absolut klasse!", freut sich die Wahlkreisabgeordnete. "Nun muss die Entscheidung aber erst noch Anfang Dezember in den Ausschuss und ins Plenum", dämpfte Horb im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten die Euphorie. "Aber da sich die Koalitionspartner einig sind, dürfte jetzt zumindest der Planung nichts im Wege stehen."

Die Hardheimer Verantwortlichen, die hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, Margaret Horn und Nina Warken wie auch Landrat Dr. Achim Brötel als Vertreter des Neckar-Odenwald-Kreises hatten in den letzten Monaten nichts unversucht gelassen, um die Umgehungsstraße von Hardheim voranzutreiben. Denn die Enttäuschung war groß, als Mitte März Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt den Entwurf des neuen Bundesverkehrswegeplanes vorstellte, in dem das Projekt lediglich in die Kategorie "Weiterer Bedarf ohne Planungsrecht" aufgenommen worden war.

Der Entwurf des neuen Bundesverkehrswegeplanes legt fest, in welche Straßen, Schienen und Wasserstraßen der Bund bis 2030 investieren will.

Die Gemeinde Hardheim hat eine Teilumgehung vorgeschlagen, die mit rund neun Millionen Euro statt der im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen 35,7 Millionen Euro zu verwirklichen wäre.