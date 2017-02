Pflegenest zur Betreuung von Kleinkindern

Im Höpfinger Ortsteil Waldstetten soll ein "Pflegenest" für Kleinkinder eingerichtet werden. Das war unter anderem Thema im Gemeinderat.

Höpfingen. Die Familie Harry und Ketevan Blessing hat seit Mitte Januar in Waldstetten ein "Pflegenest für Kleinkindbetreuung" für Kinder unter drei Jahren eingerichtet. Zurzeit wird dort ein Kind betreut. In der Sitzung des Höpfinger Gemeinderates am Montag im Rathaussaal beschloss das Gemeindeparlament auf Vorschlag der Verwaltung, eine Vereinbarung mit dem Landratsamt und den Eheleuten Blessing über das "Pflegenest" abzuschließen und eine Platzpauschale für fünf Betreuungsplätze in Höhe von 500 Euro je Monat zu bezahlen.

Wie Bürgermeister Adalbert Hauck zu diesem Tagesordnungspunkt ausführte, hat Harry Blessing vor kurzem in Waldstetten ein Haus gekauft und sich zuvor mit der Frage an das Landratsamt gewendet, ob er und seine Frau dort eine Kindertagespflege einrichten können. Ketevan Blessing sei bereits im vorigen Landkreis als Tagesmutter tätig gewesen. Die Voraussetzung zu ihrer Eignung sei überprüft und auch ein Hausbesuch durchgeführt worden. Das Landratsamt könne die Eignung bestätigen.

Alle Sicherheitsvorkehrungen seien getroffen und die pädagogische Konzeption vorgelegt worden. Die beiden Eheleute würden das Pflegenest gemeinsam betreuen, wobei Ketevan Blessing die Haupttagespflegeperson und Harry Blessing die Vertretungsperson sei.

Inzwischen habe das Landratsamt nachgefragt, wie der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in Höpfingen aussehe und ob ein Pflegenest gefördert würde.

Die Kleinkindergruppe im Kindergarten Höpfingen ist, wie Bürgermeister Adalbert Hauck weiter ausführte, mit zehn Plätzen so ausgelastet, dass ständig etwa zwei bis drei Kinder auf der Warteliste stünden und die Wünsche der Eltern nicht zeitgerecht berücksichtigt werden könnten. Deshalb werde versucht, die Eltern dazu zu bewegen, ihre Kinder bereits mit zweidreiviertel Jahren in die normale Kindergartengruppe überwechseln zu lassen, um Plätze für die Kleinkindergruppe zu gewinnen. Es bestehe in Höpfingen ein tatsächlicher Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren.

Die Bemühungen der Pfarrgemeinde und der politischen Gemeinde, eine zweite Kleinkindgruppe im Kindergarten Höpfingen einzurichten, seien vor drei Jahren an den immensen Kosten für die bauliche Umsetzung gescheitert.

In der Folge habe sich die Gemeinde Höpfingen gegenüber dem Landratsamt damals verpflichtet, bei der eventuellen Einrichtung einer Kindestagespflege in anderen geeigneten Räumen sich finanziell an der Bereitstellung von Räumlichkeiten und einen monatlichen Sockelbetrag für die Betreuung zu beteiligen.

Das Förderkonzept eines Pflegenestes sehe als finanzielle Beteiligung für die Gemeinde Höpfingen eine monatliche Förderung von 100 Euro je Betreuungsplatz vor, da die Betreuung in den eigenen Räumen des Pflegenestbetreibers vonstatten gehe.

Gleichzeitig werde das Ehepaar Blessing gegenüber der Gemeinde Höpfingen die Verpflichtung eingehen, die Kindergartenplätze für Höpfinger Kinder zur Verfügung zu stellen und nur nach Zustimmung der Gemeinde unbesetzte Plätze an auswärtige Kinder zu vergeben. Die Betreuung und die Aufsicht des Pflegenestes erfolge durch das Landratsamt.

Mit dieser Lösung der finanziellem Beteiligung in Form der Platzpauschale, so Bürgermeister Hauck abschließend, werden nicht nur die noch fehlenden drei Plätze für die Kleinkindbetreuung, sondern sogar noch weitere zur Verfügung gestellt.

Bei der anschließenden längeren Aussprache befürwortete Stefan Michel die Errichtung eines Pflegenestes, zumal die Betreuung auch von Interessenten von Höpfingen genutzt werden könne.

Herbert Frisch sprach sich gegen die Verwirklichung dieses Projektes aus, da er eine Konkurrenz gegen den bestehenden Kindergarten in Waldstetten sehe. Für die Errichtung des Pflegenetzes sprachen sich auch mehrere Gemeinderäte bei ihren Diskussionsbeiträgen aus.

Schließlich stimmten Bürgermeister Adalbert Hauck sowie zwölf der anwesenden Gemeindräte für die Errichtung des Pflegenetzes, während ein Gemeinderat dagegen votierte. (ck)