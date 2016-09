Neuer Lichtblick für den Erfapark

Sein Entwicklungskonzept für die Neugestaltung und Wiederbelebung des Erfaparks stellte der neue Investor des Einkaufszentrums in der Sitzung des Hardheimer Gemeinderates am Montag vor.

Hardheim. Dem Erfapark als orts-prägendem Mittelpunkt von Hardheim soll - was das gewerbliche Innenleben anbelangt - wieder Leben eingehaucht werden. Das hat sich der neue Investor, die Schoofs Immobilien GmbH aus Frankfurt, auf die Fahne geschrieben. Dazu muss zunächst ein zugkräftiger "Ankermieter" für die Fläche des ehemaligen Rewe-Marktes im Erdgeschoss gefunden werden. Bauliche Maßnahmen und die Ansiedelung weiterer kleinerer Geschäfte sollen folgen.

Das Entwicklungskonzept präsentierten Projektentwickler Andreas van Ommen und Finanzpartner Johannes Kalker von der Schoofs-Gruppe. Die Schoofs Immobilien GmbH hat nach der Insolvenz des Haupteigentümers des Erfaparks (S & K) die Forderung des Hauptgläubigers, der Volksbank Franken, gekauft.

Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt Zu Beginn seiner Präsentation stellte Projektentwickler Andreas van Ommen die Schoofs Immobilien Gmbh aus Frankfurt vor. Diese wurde vor über 30 Jahren von Josef Schoofs gegründet. Inzwischen hat sich daraus eine Unternehmensgruppe entwickelt. Die Zahl der Mitarbeiter wurde auf 40 beziffert. 70 Objekte seien inzwischen realisiert worden. Vorgestellt wurden einige Referenzobjekte, die eine gewisse Ähnlichkeit im Aufbau mit dem Erfapark in Hardheim haben (Mischobjekte mit Geschäften im Erd- und Wohnungen im Obergeschoss). Unter anderem nannte van Ommen Geschäftszentren in Bad Homburg und Offenbach. Das Motto der Gesellschaft lautet: "Wir bauen Märkte -alles aus einer Hand". Der Mittelständler setzt sich der eigenen Unternehmensbeschreibung zufolge schwerpunktmäßig im Rhein-Main-Gebiet dafür ein, "funktionale, profitable und zukunftsorientierte Verkaufsflächen für die führenden Einzelhandels-Filialisten zu entwickeln, zu erreichten und zu verwalten." "Wir müssen nicht viel extern vergeben und benötigen nur wenig externe Hilfen. Wir haben alles im eigenen Haus", hieß es in der Gemeinderatsitzung am Montag, angefangen bei der Grundstücksakquisitation, Planung, Projektentwicklung, Verwaltung und Bauleitung bis hin zu Vertrieb, Vermietung und Finanzierung. Im Einzelhandelsbereich liegt der Schwerpunkt der Schoofs Immobilien GmbH. Zu ihren Filialisten gehören zahlreiche bekannte Marken wie Lidl, Netto, Edeka, Aldi, Penny, Expert, dm, Fressnapf, Burger King, Rossmann, Rewe, Deichmann, AWG und McDonald. i.E. [mehr...] Thomas Philpps Sonderposten "Thomas Philipps kommt für Hardheim zu hundert Prozent in Frage", ließ der Projektentwickler anklingen. Wenn man sich handelseinig wird, wird der Sonderpostenmarkt die Fläche des ehemaligen Rewe-Marktes belegen. "Das Sortiment ist breit aufgestellt und liegt preislich unter dem Niveau eines Discounters.". Mit 250 Filialen in Deutschland stehe man mit einem attraktiven möglichen Hauptmieter in Verhandlungen. Dieser führe 18 000 Artikel in seinem Sortiment, während es bei einem typischen Discounter gerade mal 700 bis 3800 und bei einem Vollsortimenter 6000 bis 12 000 Artikel seien. i.E.

Areal wird erweitert

Die Substanz des Einkaufszentrums soll erhalten, weitere Flächen an der Würzburger Straße sollen in das Gesamtkonzept integriert werden: So unter anderem das Haus Schell, der ehemalige Videotreff Lauer und der ehemalige Norma-Markt. Diese hat der neue Investor ebenso bereits im Vorfeld erworben wie den Parkplatz.

Erfapark und Parkplätze haben zusammen eine Fläche von 7900 Quadratmeter. Die überplanbare Fläche insgesamt bezifferte van Ommen mit 11 700 Quadratmeter. Darin inbegriffen sind auch die gemeindeeigenen Flächen an der Holzgasse (zum Beispiel die derzeitige Feuerwehrzufahrt).

Die Verlagerung von Märkten sei in den letzten Jahren sehr aktuell und könne auch Hardheim betreffen, signalisierte van Ommen. Der Erfapark sei nach über 30-jährigem Bestehen zwar noch immer in aller Munde, "aber leider inzwischen fast schon als Synonym für Leerstand". Am Rande fiel in diesem Zusammenhang die Bemerkung, dass der Name des Hardheimer Einkaufszentrums im Moment "noch nicht zur Disposition" stehe.

Zwei Bauabschnitte

Die Weiterentwicklung des Erfaparks soll der Vorstellung des Investors zufolge in zwei großen Bauabschnitten erfolgen. Der erste beinhaltet die kurzfristige Belegung und Wiederbelebung der freien Geschäftsräume im Erdgeschoss, insbesondere der Flächen des ehemaligen Rewe-Marktes.

Die Objektqualität wurde als relativ gut bezeichnet, nachdem die Innenräume vom vorhergehenden Haupteigentümer S & K erst vor wenigen Jahren saniert und die Brandschutzauflagen in diesem Zuge erfüllt worden waren.

Zu den großen freien Flächen im Untergeschoss (zum Beispiel ehemaliger Stabilo-Markt) gab es keine Ausführungen.

In einem weiteren Bauabschnitt sollen - auf lange Sicht - ein neuer Einkaufs-/Lebensmittelmarkt an der Würzburger Straße erstellt und der Parkplatz neu gestaltet werden. Dazu ist der Abriss des ehemaligen Norma-Marktes und der angrenzenden Gebäude erforderlich. "Für den Lebensmittelmarkt gibt es inzwischen fünf Planentwürfe", zeigte van Ommen auf, dass noch alles im Fluss und bisher lediglich angedacht, aber nicht endgültig geklärt ist. "Wichtig ist schon mal die Absicht", warf Bürgermeister Volker Rohm ein.

Neuer Lebensmittelmarkt

Der Lebensmittelmarkt mit Anbindung zu demübrigen Ensemble soll eine Verkaufsfläche von 1000 bis 1500 Quadratmeter Fläche erhalten. Das ist nach dem aktuellen Bebauungsplan jedoch nicht möglich. "Deshalb muss für dieses Vorhaben der Bebauungsplan im Einvernehmen mit Gemeinderat und Regierungspräsidium geändert werden", beschrieb der Projektentwickler eine der bevorstehenden Schwierigkeiten und Voraussetzungen.

In Vorbereitung des ersten Bauabschnittes (Wiederbelebung des Erfaparks) ist die Schoofs Immobilien GmbH bereits mit verschiedenen potenziellen Mietern im Gespräch. Sowohl für die Hauptfläche, als auch für die übrigen kleineren Geschäftsräume.

Verhandlungen mit Th. Philipps

Hauptinteressent für die Nutzung des ehemaligen Rewe-Marktes ist derzeit Thomas Philipps, Betreiber namhafter Sonderpostenmärkte (siehe nebenstehende Infobox). Man stehe in engen Verhandlungen, hieß es am Montagabend. "Philipps möchte komplett belegen, aber das Unternehmen stellt einige Forderungen." So ist Thomas Philipps beispielsweise eine bessere Anbindung zur Mall wichtig. Außerdem sei eine Verkaufsfläche im Außenbereich (280 Quadratmeter) - unter anderem für Pflanzen und Gartenzubehör - unerlässlich. "Dafür haben wir mehrere Möglichkeiten ins Auge gefasst", so van Ommen.

Das Entwicklungskonzept sieht eine Außenterrasse (Hochplateau) vom Erdgeschoss (ehemals Rewe) in Richtung Holzgasse über dem derzeit freien, gemeindeeigenen Grundstück (Wiese und Zufahrtswege) vor. Durch den Höhenunterschied im Gelände müsste diese auf Stelzen gesetzt werden.

Durch diese Außenanlage wird sich das Bild des Erfaparks in Richtung Holzgasse verändern. Gegen die B 27 zu wird sich am Baukörper fast nichts ändern. Eventuell wird der Eingangsbereich etwas umgestaltet.