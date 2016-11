Neue Mitglieder auf der Wunschliste

Hardheim. Offen für alle, auch über den kirchlichen Raum hinausgehende und für alle Frauen interessante Fragen zeigte sich die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Hardheim im vergangenen Jahr wieder. Dies verdeutlichte am Montag in Anwesenheit von Pfarrer Andreas Rapp die Jahreshauptversammlung im Pfarrheim. Vorsitzenden Hildegund Berberich äußerte daher auch die Hoffnung, dass mit Blick auf das im kommenden Jahr anstehende Jubiläum des 100-jährigen Bestehens das Interesse von weiteren Frauen an der Arbeit und den Angeboten der kfd geweckt wird und dadurch auch die Mitgliederzahl erhöht werden kann.

Einen kurzen Überblick gab die Vorsitzende über die Ereignisse und monatlichen Angebote im vergangenen Jahr. Acht Mitglieder starben, ein neues Mitglied trat der Frauengemeinschaft bei. Die Werbung neuer Mitglieder bleibt ein besonderes Anliegen.

Folgen ließ Hildegund Berberich eine zusammenfassende Darstellung des Programms, zu dem Angebote für die Mitglieder der örtlichen kfd ebenso gehörten wie gemeinsame Vorhaben aller Frauen aus der alten und der neuen Seelsorgeeinheit. Ein Treffen mit den kfd-Vorsitzenden der neuen Seelsorgeeinheit hatte deutlich werden lassen, dass die in den Pfarreien bestehenden Gruppen alle ihr eigenes Programm weiterhin dankbar angenommen und genutzt sehen. Aber auch Überlegungen zu einem gemeinsamen Angebot wurden angestellt.

Die Vorsitzende zeigte sich zufrieden, dass die Hardheimer Frauengemeinschaft - insbesondere dank der Einnahmen aus den immer wieder stark nachgefragten Kaffeenachmittagen bei den Hardheimer Märkten - die Aktionen "Frauen in Not" und Kinderhilfe Bethlehem finanziell unterstützen konnte.

Pfarrer Andreas Rapp bezeichnete es in Anbetracht der vielfältigen und vielseitigen religiösen, weltlichen und geselligen Angebote und Leistungen auf örtlicher Ebene und in der Seelsorgeeinheit als "toll, dass es eine solche kfd in Hardheim gibt". Ein besonderes Abendgebet ließ Andrea Klee folgen, ehe Hildegard Grimm-Gotthardt mit ihrem akribisch ausgearbeiteten Protokoll aufwartete und die einzelnen Veranstaltungen in Erinnerung rief. Dabei wurde auch das Bemühen der Hardheimer Frauen um die Ökumene bei den gemeinsam mit den evangelischen Frauen realisierten Angeboten zum Weltgebetstag der Frauen deutlich.

Die Hardheimer Frauen nahmen auch an überörtlichen kfd-Veranstaltungen wie dem Dekanatstag in Osterburken sowie der regionalen Frauenwallfahrt in Walldürn teil und beteiligten sich an dem von der kfd Erfeld organisierten Tagesausflug und der Maiandacht der Seelsorgeeinheit in Hardheim teil.

Zu den eigenen Veranstaltungen gehörten unter anderem eine Adventsfeier, die Frauenfastnacht, Vorträge, die in Zusammenarbeit mit der Katholischen öffentlichen Bücherei angebotene Sommerlesung, ein Halbtagsausflug sowie eine Führung in der Orgelmanufactur Vleugels. Nicht zu vergessen die von der kfd teilweise mitgestalteten Frauenmessen und die monatlichen Bäderfahrten sowie verschiedene Besprechungen und Vorstandssitzungen.

Martina Bundschuh erstattete den Kassenbericht, Monika Bischof bestätigte auch im Namen von Beate Schüssler als Kassenprüferinnen die einwandfreie Führung der Kassengeschäfte. Vor der Entlastung empfahlen Hildegund Berberich und Rita Horn die Nutzung der monatlichen Bäderfahrten nachdrücklich. Hildegund Berberich wies auf die restlichen Vorhaben in diesem Jahr. Bis 9. Dezember können Geldspenden für die Rumänien-Hilfsaktion abgegeben werden.

Das Jahresprogramm 2017, das zurzeit zusammengestellt wird, sieht als Höhepunkt am Sonntag, 21. Mai, die Feier des 100- jährigen Bestehens der kfd Hardheim im Pfarrheim vor. Abschließend wird es eine Maiandacht geben. Die Schweinberger Frauen organisieren im kommenden Jahr den Ausflug und die Erfelder Frauen eine Maiandacht. Vorgesehen ist zudem ein Halbtagsauflug mit Schifffahrt von Würzburg bis Veitshöchheim. Z