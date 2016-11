Schweinberg. Der Musikverein Schweinberg unter Leitung von dem Tauberbischofsheimer Dirigenten Luk Murphy gestaltet für die Freunde der sinfonischen Blasmusik wieder Jahreskonzerte. Das Thema ist "MVS on Broadway".

Am Samstag, 3. Dezember, spielt das Orchester in der Turnhalle Schweinberg(19 Einlass, 19.30 Beginn) und eine Woche später - am 10. Dezember - in der Erftalhalle Hardheim (19 Einlass, 19.30 Beginn). Es werden Musicals und Hits der Broadwayliteratur erklingen. Das Orchester hat unter anderem folgendes auf dem Programm: Highlights aus dem Schachmusical "Chess", das "Phantom der Oper", "Tahiti Trot" und "Summertime" aus "Porgy and Bess".

Des Weiteren ist das Orchester am 15. Januar um 18 Uhr in der Bonifatiuskirche Tauberbischofsheim zu hören. Dort werden Teile aus dem Konzertprogramm zu hören sein. An diesem Abend spielt das Orchester für das Netzwerk Familie.