Hardheim. Im vierten Anlauf hat es nun doch noch geklappt: Die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Ried" ist in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden.

Um städtebauliche Missstände in diesem Areal beseitigen zu können, hat das Regierungspräsidium Karlsruhe inzwischen einen förderfähigen Rahmen von 1 333 333 Millionen Euro bewilligt. Davon übernimmt das Land 800 000 Euro. Den Rest muss die Gemeinde Hardheim bereitstellen. Die räumliche Abgrenzung des Sanierungsgebiets "Ried", das Sanierungsverfahren und die dafür erforderliche Satzung beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend im Schloss einstimmig.

"Die Maßnahme ist wichtig und dringend", sagte Sanierungsberater Paul Keßler bei der Vorstellung des Konzepts. Um alle wesentlichen Mängel im vorgesehenen Sanierungsgebiet beseitigen zu können, gehe er jedoch von einem Bedarf in Höhe von insgesamt drei Millionen Euro aus. "Die genaue Untersuchung hat noch einiges an den Tag gebracht, was in der Grobanalyse nicht gefunden wurde." Nun gelte es zunächst zu prüfen, was mit dem bewilligten Geld bewegt werden könne. "Das Geld reicht aus, um die Sanierung in Gang zu bringen und alle aktuell Sanierungswilligen zu bedienen", so Keßler. Klar sei für ihn aber auch, "dass wir irgendwann eine gewaltige Aufstockung brauchen". Die Chancen dafür stünden gar nicht mal so schlecht, wenn sich ein zügiger Erfolg des Sanierungsprogramms abzeichnet.

Daten und Fakten zum Sanierungsgebiet „Ried“ Im Sanierungsgebiet liegen zahlreiche Grundstücke mit sogenannten "ungünstigen Verhältnissen". Von 62 Gebäuden stehen derzeit 18 leer. Der Wohnungsleerstand beträgt 30 Prozent. 75 Prozent der Gebäude weisen mittlere bis deutliche Mängel auf. In dem festgelegten Areal wohnen 95 Menschen in 45 Haushalten. Der Anteil an Einzeleigentum ist hoch, die Altersstruktur ist im Vergleich zur Gesamtgemeinde unauffällig - ebenso der Anteil ausländischer Bewohner. 73 Prozent der Bewohner haben grundsätzlich ihre Bereitschaft für eine Modernisierung signalisiert. Kein einziger Anwohner hat sich ablehnende geäußert. Die Planer erwarten für das Sanierungsgebiet eine hohe Anzahl an Einzelmaßnahmen. rs

In der Folge beschrieb er die Ergebnisse der Untersuchung des Sanierungsgebiets durch das Planungsbüro "P+M stadtplaner architekten" aus München (siehe Infobox) und ging auf die wichtigsten Anregungen der im Vorfeld angehörten Träger öffentlicher Belange ein. So habe beispielsweise die Untere Naturschutzbehörde auf den Erhalt von Behausungen schützenswerter Arten hingewiesen und sich die Entsiegelung beziehungsweise Begrünung von Flächen und Fassaden gewünscht. Auch die Funktion der Erfa und eine teilweise Öffnung der Verdolung des Riedbachs solle in die Planung einbezogen werden. Letztere könne dann gesondert mit 80 Prozent der entstehenden Kosten bezuschusst werden. Zu beachten seien dann jedoch die Vorgaben für den Hochwasserschutz.

Von einer Ausweitung des Gebiets zum jetzigen Zeitpunkt riet Keßler auf Nachfrage aus dem Gremium klar ab. Da die Gelder zielgerichtet eingesetzt werden müssten und nicht mit dem Gießkannenprinzip verteilt werden dürften, sehe er durch eine Ausdehnung des Gebiets den Sanierungserfolg gefährdet.

Gleichwohl stehe es dem Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit frei, die Satzung zu erweitern und zusätzliche Flächen in das Programm aufzunehmen. Was die Höhe der Fördersätze für private Sanierungsmaßnahmen angeht, plädierte Keßler für Kontinuität. Der bei anderen Hardheimer Sanierungsgebieten gewährte Zuschuss in Höhe von 24 Prozent für Hauptgebäude und 16 Prozent für Nebengebäude solle möglichst unverändert beibehalten werden, "damit es kein böses Blut gibt". Eine geringere Förderung berge das Risiko, dass der Anreiz für eine Modernisierungsmaßnahme zu gering sei. Bei einer Erhöhung der Förderquote begebe man sich im Vergleich mit früheren Maßnahmen auf ein "ganz gefährliches Pflaster". Vorstellbar sei für ihn jedoch eine abgestufte Förderung hinsichtlich des Investitionsvolumens. Sprich, teure Maßnahmen könnten prozentual durchaus geringer gefördert werden, weil die Investoren oftmals von einer steuerlichen Abschreibung profitieren würden. Bei kleineren Maßnahmen sei das meist nicht der Fall.

Nachdem Paul Keßler sämtliche Fragen der Gemeinderäte beantwortet hatte, zeigte sich Bürgermeister Volker Rohm mit dem Erreichten zufrieden: "Wir haben einen großen Schritt bei unseren Sanierungsbemühungen getan."

Als Ende des Projekts skizzierte er einen Zeitraum zwischen 2025 und 2030. Bis dahin könne sich auch die Interessenslage manches Anwohners verändern, der momentan keinen Sanierungsbedarf sehe und zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht doch noch modernisieren wolle.