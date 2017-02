Landtag ist neuer Ansprechpartner

Geplante Ortsumgehung in Hardheim:

Mit einer Unterschriftenaktion möchte die Gemeinde Hardheim den sofortigen Planungsbeginn der Ortsumgehung der B 27 unterstützen.

Hardheim. "Nicht auf den Lorbeeren ausruhen" lautete das Motto am gestrigen Dienstagmittag, als sich im Amtszimmer des Hardheimer Bürgermeisters prominente Vertreter aus der Politik trafen. Thema war die seit der Nachkriegszeit geforderte Ortsumgehung von Hardheim, deren Realisierung man nach der Höherstufung der Dringlichkeit im Bundesverkehrswegeplan ein großes Stück näherkommen will.

Bürgermeister Volker Rohm erklärte, dass der Ansprechpartner nun nicht mehr der Bundestag, sondern der Landtag sei. Man sei zwar jetzt im Bundesverkehrswegeplan 2030 in der Kategorie "Weiterer Bedarf mit Planungsrecht" gelistet, "es wäre aber blauäugig davon auszugehen, dass die Umgehung bis 2020 fix und fertig ist."

Landrat Dr. Achim Brötel betonte, dass man momentan nur in der engeren Auswahl stehe. "Das heißt nicht, das die Ortsumgehung schon geplant wird." Man habe das heutige Treffen bewusst auf diesen Zeitpunkt des Jahres gelegt, damit das Land Baden-Württemberg bis zum Sommer eine Priorisierung des Projektes vornehmen könne.

Nutzen-Kosten-Verhältnis

"Es gibt ja schließlich noch andere Projekte. Aber wir haben für Hardheim eine hoch wirtschaftliche Bewertung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses bekommen. Wir haben also einen Vorteil gegenüber anderen Projekten", so Brötel. Die Arbeit der Bundestagsabgeordneten sei entscheidend gewesen für die Höherstufung in die Kategorie "Weiter Bedarf mit Planungsrecht", würdigte der Landrat.

MdB Alois Gerig sprach die "quer durch alle Fraktionen hinweg herrschende Einigkeit" an und meinte: "In Hardheim liegt eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung für die Ortsumgehung vor. Das ist sicherlich nicht überall gegeben." Derselben Meinung war auch MdB Dr. Dorothee Schlegel: "Am wichtigsten ist es, dass die Menschen vor Ort hinter dem Projekt stehen", meinte sie.

Bürgermeister Rohm erwähnte noch einen weiteren Vorteil: "Seit Jahrzehnten wird bei uns eine Trasse freigehalten, wir müssen also nichts abreißen oder überbrücken für die Ortsumgehung."

Die Umgehungsstraße soll auf der Höhe der Josefskapelle beginnen und am Bauhof sowie der Firma Reum vorbeiführen. Der Hardheimer Gemeinderat Dr. Ingo Großkinsky erwähnte, dass es auch vonseiten der Hardheimer Geschäftswelt keine Bedenken gebe. "Alle in Hardheim stehen hinter dem Projekt", erklärte er. Im Gemeinderat überlege man sogar, eine Unterschriftenaktion in der Bevölkerung durchzuführen.

Unterschriften für Antrag

Um Unterschriften ging es auch zum Abschluss der Gespräche, in dem die anwesenden Vertreter aus Politik und Gemeinderat mit ihren Signaturen einen Antrag der Gemeinde zum sofortigen Planungsbeginn unterstützen. Darin werden noch einmal die Gründe aufgezählt, die für den Bau einer Ortsumgehung sprechen. Mdb Nina Warken, ihre Kollegin Margaret Horb und Peter Hauk, Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, sowie MdL Dr. Wolfgang Reinhart unterstützen die Aktion ebenfalls mit ihrer Unterschrift. Sie waren bei dem gestrigen Treffen jedoch aufgrund von Terminen entschuldigt.

"Wir werden alle Unterschriften sammeln und Anfang Februar den Antrag an den Landtag schicken", schilderte Rohm die weitere Vorgehensweise. Es sei wichtig, dass es sich um kein Interessenpapier Hardheims handele, betonte er und sagte an Landrat und Abgeordnete gerichtet: "Wir haben die ganze Zeit Ihre Unterstützung gespürt und erhalten, dafür vielen Dank." Dr. Brötel machte zum Abschluss deutlich, dass man nun in den kommenden Wochen weitere Unterstützer finden müsse. "Eigentlich ist es beispielsweise für IHK und Handwerkskammer ein Muss, uns bei diesem Projekt zu unterstützen."