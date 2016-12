Kompromiss-Paket geschnürt

Die im Haushalt 2017 vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen in der Walter-Hohmann-Sporthalle wurden in der Gemeinderatssitzung nachdrücklich begrüßt.

In der Sitzung des Gemeinderats am Montag waren sich die Fraktionssprecher einig: "Hardheim befindet sich in einer ganz schwierigen finanziellen Lage."

Hardheim. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplans sowie des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs für 2017 verdeutlichten sie in ihren Stellungnahmen die dank der eingegangenen Kompromisse im Jahr 2017 möglichen Maßnahmen. Die Fraktionssprecher dankten bei dieser Gelegenheit Bürgermeister Volker Rohm, den Mitarbeitern der Verwaltung und namentlich Kämmerer Bernd Schretzmann für die zur Erstellung des Haushaltsplans geleistete Arbeit.

Michael Messerer (CDU)

Haushalt 2017 Verwaltungshaushalt: 16 263 900 Euro. Vermögenshaushalt: 3 494 200 Euro. Kredittilgungen: 443 500 Euro. Rücklagenentnahme: 1 226 200 Euro. Einnahmen aus Gewerbesteuern: 1 750 000 Euro Einkommenssteueranteil: 2 957 000 Euro Schlüsselzuweisungen: 3 215 700 Euro. Finanzausgleichsumlage: 2 006 000 Euro. Kreisumlage: 2 768 600 Euro. Z

"Es zeichnet sich ab, dass wir um Einsparungen im Bereich der Kindergärten mittelfristig wohl nicht mehr herumkommen werden, sollte sich die Finanzausstattung durch Bund und Land diesbezüglich nicht bessern", betonte Michael Messerer. Denn das Defizit bei den Kindergärten habe sich seit 2013 von rund 600 000 auf fast 1,2 Millionen Euro nahezu verdoppelt.

Messerer ging zudem auf den drastischen Einbruch der Einnahmen aus Gewerbesteuer und verringerte Mittelzuweisung des Landes sowie höhere Ausgaben aufgrund der gestiegenen Kreisumlage und Personalkosten ein. Nachdem im ursprünglichen Haushaltsentwurf der Verwaltung von einer Deckungslücke von 2,7 Millionen und einer Neuverschuldung von mehr als 700 000 Euro auszugehen war, habe man die Lücke in den Vorberatungen des Gemeinderates verringert können.

Messerer stellte klar, dass sich dadurch viele Wünsche nicht erfüllen ließen und manche Erwartungen enttäuscht würden. Er bat um Verständnis, dass den Gegebenheiten Rechnung getragen werden müsse und dass man denjenigen gegenüber in Verantwortung stehe, die irgendwann angehäufte Schulden abtragen müssten.

Was die Anschaffung von drei neuen Feuerwehrfahrzeugen und den Austausch von Fenstern im Walter-Hohmann-Schulzentrum betreffe, sei ein Aufschub der Investitionen unvernünftig, da sonst die bereits zugesagten Zuschüsse gefährdet wären. Die Investitionen für die Sanierung des Gebietes "Ried" sowie die Erschließung des Baugebietes "Trieb" würden laut Messerers Bewertung der Kerngemeinde zugutekommen, nachdem in den zurückliegenden Jahren die Ortsteile mit der Ausweisung verschiedener Baugebiete sowie die Ortssanierung in Gerichtstetten mehr im Mittelpunkt gestanden hätten.

Eric Bachmann (FWU)

"Aufseiten der Politik macht man es sich sehr leicht, die Lorbeeren für eine gute Kinderbetreuung in Deutschland einzustecken, wenn die Zeche dafür die Kommunen zahlen müssen", kritisierte Eric Bachmann. In Vertretung für Klaus Schneider stellte er fest, dass vor allem die Personalkosten eine entscheidende Rolle beim Anstieg des Defizits spielen. Für den Gemeinderat sei es nicht leicht gewesen, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen.

Nach ausführlicher Diskussion habe man sich darauf verständigt, im Verwaltungshaushalt rund 50 000 Euro einzusparen. Rund die Hälfte davon entfalle auf die Unterhaltungsmaßnahmen am Gemeindekindergarten, die auf die kommenden Jahre verschoben werden müssten.

Zudem sollen rund 10 000 Euro bei Repräsentationskosten, Park- und Gartenanlagen sowie bei Fremdenverkehr und Stadtmarketing eingespart werden. Bei den Kosten für den Winterdienst im kommenden Jahr erhoffe man sich einen ähnlich milden Winter wie 2015/16. Für die Zuschüsse von Land und Kreis im Bemühen um Feuerwehrausrüstung dankte Bachmann Dank, wies aber auch darauf hin, dass die Gemeinde dennoch 330 000 Euro zu schultern habe. Die Freien Wähler hielten das Geld zum Erhalt der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren für unumgänglich.