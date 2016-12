Der Bürgerverein Gerichtstetten und zahlreiche Helfer verwandelten das "Keltendorf" in der Ortsmitte ein weiteres Mal in einen idyllischen Weihnachtsmarkt. Viele Lichter, Fackeln, Schweden- und Lagerfeuer schufen ein ansprechendes, ja fast heimeliges Ambiente.

Wäre die Krippe in Betlehem bei der Geburt Jesu so gut besucht gewesen wie der "Karschdäider" Weihnachtsmarkt am vergangenen Wochenende, das kleine Jesuskind wäre weder zur Ruhe, noch zum Schlafen gekommen.

Gerichtstetten. Zahlreiche Besucher aus nah und fern machten sich am vergangenen Freitag und Samstag auf den Weg nach Gerichtstetten, um dem zweiten "Karschdäider" Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten.

Der Bürgerverein Gerichtstetten und zahlreiche Helfer verwandelten das "Keltendorf" in der Ortsmitte ein weiteres Mal in einen idyllischen Weihnachtsmarkt. Viele Lichter, Fackeln, Schweden- und Lagerfeuer schufen ein ansprechendes, ja fast heimeliges Ambiente. In zahlreichen Buden wartete ein verlockendes wie vielseitiges Angebot auf die Besucher. Ein musikalisches Rahmenprogramm auf der "Keltenbühne" rundete das Programm wohlklingend ab. we