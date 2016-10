Junge Truppe hat viel Spaß am Singen

Waldstetten. Es ist nicht ganz einfach für Michael Henn: Seine Schützlinge sitzen im Halbkreis um das Klavier und haben sich allerhand zu erzählen. Doch gekommen sind sie, um zu singen. Der junge Dirigent muss die quirlige Truppe erst zur Ruhe bringen.

Als Lehrer kennt er sich damit aber aus, und geht routiniert vor. Er deutet ein Mädchen heraus, das sich vor den Kinderchor stellt, und nun kommen dem Außenstehenden erst mal Zweifel, ob das hier eine Chorprobe oder vielleicht der Beginn einer Aerobic-Stunde ist.

Mit sichtlichem Spaß folgen die Mädchen und Jungen und auch der Dirigent den Kommandos des Mädchens: Steine schieben, Baumstämme treten oder Endspurt - die zugehörigen Bewegungen lockern nicht nur die Kids, sondern eindeutig auch die Stimmung.

Dass man für diese körperliche Aktivität viel Luft holen muss, versteht sich von selbst und das entstehende Gelächter tut ein Übriges, um die Lungen für den Gesang zu öffnen.

Damit ist dem Bewegungsdrang erst mal Genüge getan, und Henn geht zu klassischen Stimm- und Sprechübungen über, wie sie auch beim Einsingen im gemischten Chor des Gesangvereins Frohsinn in Waldstetten üblich sind.

Der Buchener Michael Henn ist seit drei Jahren Chorleiter im Dorf und hat geschafft, wovon viele andere Chöre träumen: Neben dem Hauptchor dirigiert er auch in diesem Jahr wieder einen Jugend-Projektchor und diesen Kinderchor. Damit ist der Gesangverein von Waldstetten der einzige im Sängerkreis Buchen, der einen Kinderchor hat. "Wir sind mächtig stolz auf diesen Kinderchor", meint Vorsitzender Herbert Frisch.

"Michael hat ein Händchen für die Kinder und versteht es ausgezeichnet, sie zu motivieren." Weiter lobt er: "Die Kinder haben uns bereits bei verschiedenen Gelegenheiten im Sängerkreis hervorragend vertreten und waren die Stars zum Beispiel beim Chortreff in Hainstadt."

Die junge Sängertruppe ist aus einem Workshop des Dirigenten hervorgegangen. An einem Sonntag hatte Henn binnen zwei Stunden mit den Kindern mehrere Lieder einstudiert und anschließend im Rathaushof dem Publikum präsentiert. Die Debütanten äußerten spontan den Wunsch, weiter zu singen und wirkten im letzten Jahr erstmals beim Herbstliederabend mit. "Die Arbeit in einem Kinderchor ist ähnlich wie in der Schule," sagt Henn. Gelernt wird hier aber etwas Anderes: "Neben der Stimmbildung ist die Herausforderung, die Kinder an das Vereinsleben heranzuführen. Disziplin und regelmäßiger Probenbesuch sind notwendig, wenn man gemeinsam ein Ziel erreichen will."

Die Gemeinschaft und der Spaßfaktor sind da wichtig. Die elfjährige Chiara bestätigt, dass es einfach Spaß macht. "Ganz toll ist es, dass wir bei der Auswahl der Lieder mitreden dürfen." Das findet auch die gleichaltrige Tabea. Zu den Lieblingsliedern der beiden gehört "Wir sind der Stedemer Kinderchor", das aus Henn's Feder stammt.

Für den neunjährigen Jonas ist das Singen im Chor eine tolle Abwechslung und eine prima Alternative zu Fernsehen oder Computer. "Ich finde es außerdem toll, vor Publikum zu singen. Und der Opa freut sich, dass ich, wie er auch, im Gesangverein singe", ergänzt er stolz. Auch die übrigen Kinder, die ältesten sind 14, finden Singen einfach klasse, und meinen, dass es mit Michael super viel Spaß mache, weil er so nett sei und auch viel Quatsch mache.

Im Übrigen sei er gar nicht wie ein Lehrer, sind sie sich einig: "Zu einem Lehrer dürfen wir nicht Du sagen und ihn beim Vornamen nennen."

Inzwischen ist das Repertoire des Stedemer Kinderchors auf etwa zehn Lieder angewachsen. Was die jungen Sänger zum Liederabend am heutigen Samstag präsentieren werden, ist noch ein Geheimnis. So viel sei aber verraten: Sie werden fröhlich mit "Pfiff" den "Marsch blasen".

Außerdem werden der Stammchor und der Projekt-Jugendchor sowie die Chorgemeinschaft Rippberg den Abend gestalten.