Event-Location und gefragter Kulturtreff

Der "Bahnhof 1910" in Hardheim ist eine vielgefragte und keineswegs mehr nur in Insiderkreisen bekannte Event-Location - und nicht mehr "nur" Sitz des Hutateliers "Picappo".

Hardheim. Was bisher schon längst Usus war, findet nun auch offiziell rechtlich seinen Niederschlag. So stimmte der Technische Ausschuss des Hardheimer Gemeinderates (TA) in seiner Sitzung am Montag dem Antrag von Bernadette Balles als Inhaberin des "Hardheimer Kulturtreffs" zu, das bisher gewerblich genutzte Bahnhofgebäude zu einem Atelier-Café mit Verkaufsfläche und angeschlossenen Veranstaltungsräumen für Kulturveranstaltungen und private Feiern zu erweitern und umzunutzen. Beibehalten werden die Wohnflächen in Ober- und Dachgeschoss. Im Erdgeschoss handelt es sich um die ehemalige Schalterhalle, die Aufenthaltsräume und die ehemalige Güterhalle.

"Das Areal hat den Gemeinderat über Jahre hinweg beschäftigt", blickte Bürgermeister Volker Rohm zurück. Nach der Stilllegung der Bahnlinie von Walldürn nach Hardheim war das historische Bahnhofsgebäude für verschiedene andere Zwecke genutzt worden. Es diente unter anderem als Wohnung und Sitz einer Spedition. Was die Vorstellungen der Gemeinde betraf, so war diese Konversionsfläche vor Jahren ein "ganz heißes Eisen", wie es der Rathauschefs formulierte. Mit dem Konzept von Bernadette Balles und ihrem damaligen Lebensgefährten als neue Inhaber habe man in Hardheim Neuland betreten.

Vorgeschichte des Bahnhofs Die Gemeinde Hardheim hat im Wege der Konversion des ehemaligen Bahnhofsgeländes den Bahnhof zwischenerworben und nach Einreichung eines Nutzungskonzeptes das Bahnhofsgebäude mit umliegenden Teilflächen an Bernadette Balles verkauft beziehungsweise Teilflächen langfristig verpachtet. Ziel des auch vor dem Verkauf im Gemeinderat vorgestellten Nutzungskonzeptes ist die Schaffung einer künstlerisch-gewerblichen Fläche mit Nutzung des Bahnhofskomplexes für Kulturprogramme unter Einbindung des besonderen historischen Flairs des Gesamtareals. "Nach der anfänglichen Nutzung des Gebäudes für künstlerisches Arbeiten und als Hutatelier mit Verkaufsladen hat sich in den letzten Jahren die angegliederte Güterhalle als Raum für Kulturveranstaltungen etabliert und dient vereinzelt auch als Mietobjekt für private Feierlichkeiten. Die hierfür notwendigen gewerblichen Anmeldungen liegen vor", heißt es in der Tischvorlage zu der TA-Sitzung. Und weiter: "Vor allem im ländlichen Raum ist aber eher eine negative Entwicklung des Einzelhandels und besonders des Fachhandels festzustellen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und das Objekt wirtschaftlich erhalten zu können, wird das Konzept permanent und nachhaltig mit kreativen Ideen den Erwartungen der Kunden angepasst." "Die jetzige Konzepterweiterung ist zurückzuführen auf diese Ursprungsgedanken und die Rahmenbedingungen einer wirtschaftlichen Betriebsführung." [mehr...]

Uralte Regelungen galten noch

Inzwischen habe sich die Location als Event- und Kulturtreff einen guten Namen gemacht. Allerdings lägen noch die alten Regelungen aus der ehemaligen Bahnhofsnutzung vor. Das ändere sich nun: Zusammen mit dem Baurechtsamt habe man die erforderlichen rechtlichen Änderungen und Anpassungen an die neue Nutzung erarbeitet. Diesen stimmte der Technische Ausschuss am Montag auch wie vorgelegt zu unter der Maßgabe, dass die "TA Lärm" bei den entsprechenden Feierlichkeiten einzuhalten ist.

Ziel sei es, so Rohm, dass der Bahnhof 1910 noch intensiver für kulturelle Zwecke genutzt werden kann als bisher. Der Bürgermeister sprach von einem "besonderen Treffpunkt in einem besonderen Gebäude" und mit Blick auf die neuen Regelungen - bildlich zur Vorweihnachtszeit passend - von einem "erfrischenden Paket" für Hardheim.

"Erfrischendes Konzept"

Im Atelier-Café ist weiterhin das Hutatelier mit entsprechendem Angebot an Accessoires vorgesehen. Integriert werden soll dort ein Tagescafé ohne Alkoholausschank mit rund zehn Sitzplätzen. Die Aufbereitung der Getränke und kleinen Kaffeespezialitäten erfolgt in einer unmittelbar angegliederten Küche.

Das Atelier-Café bietet sich auch an für Lesungen, Vorträge und Modepräsentationen im kleinen Rahmen. Die Öffnungszeiten werden wochentags entsprechend den Kundenerwartungen flexibel gestaltbar sein. Für Einzelveranstaltungen ist auch an eine Öffnung am Wochenende gedacht, an Sonntagen (außerhalb der verkaufsoffenen Sonntage) ohne Beratung und Verkauf der Atelierware. In den Sommermonaten ist vereinzelt eine Verlagerung in den Außenbereich vorgesehen.

Für größere Vortragsveranstaltungen wie Modeschauen, Workshops und Kulturveranstaltungen dient die angrenzende ehemalige Güterhalle. Dort finden etwa acht bis zehn Kulturveranstaltungen im Jahr statt. In den Sommermonaten wird tagsüber oder am frühen Abend - in erster Linie bei Dichterlesungen oder Kleinkunstveranstaltungen - auch der angrenzende Außenbereich einbezogen.

Geeignet für bis zu 100 Besucher

Die Güterhalle soll im Jahresverlauf zirka zehn bis zwölf Mal für private Feierlichkeiten geschlossener Gesellschaften vermietet werden. Die nutzbare Fläche beträgt rund 65 Quadratmeter. Die durchschnittliche Besucherzahl liegt nach Darstellung der Inhaberin bei 70 bis 100 Personen. Zum Ausschank dient eine fest eingebaute Theke mit angrenzender Spülküche. Eine Küche zur Aufbereitung von Speisen ist hier nicht vorgesehen, da bei Privatfeiern die Bewirtung durch Caterer erfolgt.

Personell werden sowohl das Atelier-Café als auch die Güterhalle bei Veranstaltungen von Bernadette Balles und F. Seitz betreut. Im Bedarfsfall erfolgt eine Unterstützung durch Familienangehörige auf ehrenamtlicher Basis.

Baubeschreibung

Im Sanitärbereich stehen eine Damentoilette mit zwei separaten Kabinen und eine Herrentoilette zur Verfügung. Das Gebäude ist barrierefrei erreichbar, allerdings ist der Einbau einer barrierefreien Toilette weder aufgrund der historischen Gebäudesubstanz noch aus gesamtwirtschaftlicher Betrachtung realisierbar.

Die im Ober- und Dachgeschoss schon seit seiner Nutzung als Bahnhofsgebäude eingerichtete Betriebswohnung soll in ihrer jetzigen Form zu Wohnzwecken erhalten bleiben. Diese hat einen separaten Zugang und ist somit von der gewerblichen Nutzung getrennt und lediglich durch einen Privatzugang von dort zu erreichen.

Betriebswohnung wird erhalten

"Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 'Bahnhofareal'. Demnach ist dieses Grundstück als Mischgebiet ausgewiesen", erläuterte Bernhard Popp vom Gemeindebauamt den Antrag.

"Die Zulässigkeit der geplanten Nutzung für Kulturveranstaltungen ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes gegeben, da die allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke nach der Gesetzeslage für ausnahmsweise zulässig erklärt wurden."