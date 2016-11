„Emotionen bereits im Keim ersticken“

Immer häufiger werden Beschäftigte im Krankenhaus beleidigt oder körperlich angegriffen. Hardheim hat bereits erste Maßnahmen zur Sicherheit ergriffen.

Hardheim. An einem Ort, an dem Pflege und Hilfe im Vordergrund stehen, wirken Kamerasysteme, rigorose Verhaltensregeln und Anrufe bei der Polizei eigentlich fehl am Platz. Doch einige Krankenhäuser stehen schon länger einem Trend gegenüber, von dem vor allem Mitarbeiter betroffen sind: Verbale und körperliche Übergriffe nehmen zu und zwingen die Einrichtungen, Maßnahmen zu ergreifen. Im Gespräch mit den FN bestätigte auch Benjamin Knörzer vom Hardheimer Krankenhaus diesen Trend: "Die Anzahl solcher Übergriffe hat tendenziell zugenommen", so der stellvertretende Verwaltungsleiter.

Neues System zur Sicherheit

Beleidigungen, Schubser und sogar Schläge: Vor allem weibliche Mitarbeiter werden immer häufiger damit konfrontiert. Deswegen haben sich die Verantwortlichen der Gesundheitseinrichtung dazu entschlossen, ein neues Kamerasystem zu installieren.

"Die Mitarbeiter haben sich nachts nicht mehr sicher gefühlt", sagte Knörzer über diese Maßnahme. Über jeden Computer auf den einzelnen Stationen sei nun ein Blick vor den Haupt- und Nebeneingang möglich, auch die Patientenanlieferung werde damit überwacht. "Vorher war es nicht immer ersichtlich, ob nur eine Person am Eingang steht oder eine ganze Gruppe", erklärte der stellvertretende Verwaltungsleiter. Dementsprechend sei es nun für die Mitarbeiter möglich, die Lage besser einzuschätzen und notfalls Unterstützung anzufordern. "Es hilft schon, wenn die Fahrer des Krankenwagens dazu kommen, um gerade den Mitarbeiterinnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben." Neue Mitarbeiter würden außerdem zu diesem Thema extra geschult, "es gelten klare Verfahrensanweisungen", so Knörzer.

Klare Anweisungen

Das berichtete auch Norbert Mischer von den Neckar-Odenwald-Kliniken. "Wenn sich ein Mitarbeiter bedroht fühlt, gilt die klare Anweisung, sofort die Polizei anzurufen", so der Geschäftsführer. Größere Feste würden dazu führen, dass vor allem die Notaufnahme teilweise aus Unwissenheit stark in Anspruch genommen werde. Nicht immer würde es sich um Fälle für die Notaufnahme handeln, sondern eher für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. "Deshalb haben wir den Bereitschaftsdienst in das Krankenhaus verlegt, um vor Ort über die Situation entscheiden zu können", so Mischer.

Diese Maßnahme erfolgte auch im Hardheimer Krankenhaus. In einem Aufnahmezimmer beurteilen die anwesenden Mitarbeiter der Nachtschicht die Lage des Patienten. Dieser Schritt wurde auch deswegen unternommen, wie Benjamin Knörzer sagte, weil vor allem in der Notaufnahme Emotionen entstehen würden. "Oft kommen Patienten dorthin, obwohl sie nur Kleinigkeiten haben und somit in der Notaufnahme nichts verloren haben. Dadurch werden die Wartezeiten länger und Emotionen entstehen."

Das erwähnte auch die Pflegedienstleiterin Karina Iser im Gespräch. Man brauche klare Grenzen und Regeln, an die sich die Patienten auch zu halten haben, sagte Iser. "Als öffentliches Krankenhaus haben wir einen Auftrag zur Grundversorgung. Diesen wollen wir auch erfüllen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir rund um die Ohr besetzt sind und uns um Patienten kümmern."

Mangel an Wertschätzung

Der stellvertretende Verwaltungsleiter Knörzer machte außerdem ein weiteres Problem aus, das häufig zu Übergriffen führe - der Mangel an Wertschätzung und Respekt vor der Arbeit in einem Krankenhaus. "Die Mitarbeiter sehen sich starken psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt. Selbst bei schwersten Verletzungen müsse eine Routine entstehen, um rational zu entscheiden. Ich ziehe meinen Hut vor jedem, der in diesem Job bis 67 arbeitet", sagte er im FN-Gespräch. Die Freude über ein Krankenhaus sei zwar in der Bevölkerung vorhanden, es fehle jedoch an Anerkennung. Dabei handle es sich um ein gesellschaftliches Problem, Polizisten oder Lehrer seien davon genauso betroffen. "Die Hemmschwelle gegenüber dem Arzt ist gesunken", stellte er fest.

Andere Sitten und Regeln

Das sei auch bei den "neuen Mitbewohnern" der Fall gewesen, so Knörzer. Sie brächten aus ihren Herkunftsländern andere Sitten und Regeln mit. In den Anfangsmonaten habe man starke Probleme gehabt, selbst wenn es nur darum ging, dass eine weibliche Mitarbeitern Blut abnehmen sollte. "Mittlerweile findet in den Einrichtungen der Asylbewerber eine bessere Vorbereitung statt, deshalb haben wir das Thema im Griff."

Der Anruf bei der Polizei gelte als letzte Konsequenz. "Wir versuchen körperliche Angriffe im Ansatz zu verhindern", sagte Knörzer. Sollten mehrere Beruhigungsversuche scheitern und bringe auch ein Anruf bei Angehörigen nichts, bleibe als letzter Schritt nur noch ein Gespräch mit den Ordnungshütern. "Der Schutz der Mitarbeiter geht einfach vor."