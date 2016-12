Das Ende naht zum Jahreswechsel

In Hardheim schließt nach fast fünf Jahrzehnten die Volksbank Main-Tauber ihre Filiale. Mehrere Gründe führten zu dieser Entscheidung.

Hardheim. Zum Jahreswechsel schließen sechs Filialen der Volksbank Main-Tauber - darunter auch jene in Hardheim. So endet nach fast 50 Jahren die Geschichte der Bankfiliale, die seinerzeit durch die damalige Spar- und Kreditbank Külsheim gegründet wurde, welche bis zum Umzug in die Walldürner Straße 1996/97 bestand. Heute werden die Räumlichkeiten durch das Café "Gärtnersmühle" genutzt.

"Die Filiale in Hardheim zählt zu den 'jungen' Niederlassungen unseres Netzes, da wir an vielen anderen Standorten schon seit über 100 Jahren vertreten sind", erklärte Tilmann Fabig (Hauptstelle Wertheim) den Fränkischen Nachrichten und lieferte für den Rückzug aus dem Erftal gleich mehrere Gründe. "Massive Änderungen des Kundenverhaltens, der stetig wachsende Nutzungsanteil neu hinzugekommener Onlinebanking-Angebote sowie der Punkt, dass viele Kunden zwecks Beratungsgesprächen die größeren Hauptstellen und weniger die kleinen Filialen vor Ort aufsuchen, trugen zu diesem Entschluss bei", erklärte der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Vorbei seien auch jene Zeiten, in denen die Kunden "wegen jeder Überweisung in die Bank kamen".

Viele unterschiedliche Aspekte

Diese Aspekte beträfen allerdings das Bankgewerbe im Allgemeinen und längst nicht nur die Hardheimer Filiale. "Auch für Hardheim gilt, dass die Kundenfrequenz in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen ist", räumte Fabig ein. Er nannte außerdem noch einen weiteren Grund: Speziell in Hardheim wurde der Schließungsgedanke durch die unmittelbare Nachbarschaft zur am Marktplatz angesiedelten Volksbank Franken gestützt.

Für die Kundschaft bedeute eine sogenannte "Filialdopplung" zweier ohnehin sehr eng zusammenarbeitender Genossenschaftsbanken auf engstem Raum keine konkreten Vorteile, so Fabig. Er geht auch nicht von Versorgungsengpässen aus, erklärte er. "Die Beratung erfolgt schließlich weiterhin - wenngleich nicht mehr in Hardheim - durch die vorher zugewiesenen Kundenbetreuer. Der Geldautomat der Volksbank Franken ist auch durch unsere Kunden kostenlos nutzbar." Gleichsam könne das telefonische Kunden Service Center ebenfalls "immer in Anspruch genommen werden, sollte sich Gesprächsbedarf abzeichnen".

Angesichts dessen, dass zum Jahreswechsel in Hardheim buchstäblich die Lichter ausgehen, stellt sich aber eine entscheidende Frage: Wie geht es für die Beschäftigten weiter? "Arbeitslos wird niemand. Die beiden Teilzeitkräfte, die bisher in Hardheim die Beratungstätigkeit übernahmen, werden nach der Schließung an anderen Standorten eingesetzt", sagte Fabig. "Die Verkleinerungsmaßnahmen führen nicht zu betriebsbedingten Kündigungen".

Keine konkreten Pläne

Allerdings gab er ebenso zu verstehen, dass derzeit noch keine konkreten Pläne zur Nachnutzung der Hardheimer Räumlichkeiten vorliegen. Ob die teils seit Jahrzehnten geneigte Kundschaft der Volksbank Main-Tauber treu bleibe stehe ebenso in den Sternen wie die Zukunft der Räume. "Wir würden es uns natürlich wünschen", lässt Fabig wissen. Dafür spräche zumindest, dass die nächsten Filialen in Königheim und Külsheim "der bisherigen Hardheimer Kundschaft jederzeit zur Verfügung stehen und sich in erreichbarer Nähe befinden".