„Ausbildung unbezahlbare Therapie“

Alle Bilder anzeigen Bayern 3 sendet am Samstag, 29. Oktober, um 9 Uhr "Sehen statt Hören". Inhalt ist das Thema Audiotherapie. Mathias Weihbecht aus Hardheim (Dritter von links) schließt die Ausbildung in Kürze ab und kommt in der Sendung zu Wort. © Marc Donner Mathias Weihbrecht (links) bei den Dreharbeiten von Bayern 3 in seiner Firma "VS -Visuelle Medien" in Tauberbischofsheim. fn-leute_neu_halbsp.eps

Dem von Geburt an hörgeschädigten Mathias Weihbrecht aus Hardheim ist es gelungen, einen konstruktiven Weg zur Bewältigung seiner Schwerhörigkeit zu finden.

Hardheim. Mit seiner Ausbildung zum Audiotherapeuten steht der Hardheimer bei Bayern 3 am Samstag, 29. Oktober, um 9 Uhr in der Sendung "Sehen statt Hören" Rede und Antwort.

Schon mit dem Aufwachen geht es los. "Sofort muss ich mein Hörgerät aufsetzen. Sonst fühle ich mich nackt", schreibt er in seiner Facharbeit zum Audiotherapeuten, die den Titel trägt: "Die Last der Kommunikation - schwerhörige Menschen in der heutigen Arbeitswelt - Lösungsansätze aus der Audiotherapie".

Was ist Audiotherapie? Audio wird abgeleitet von dem Lateinischen "audire" = hören. Audiotherapie ist Beratung und Therapie für Menschen mit Hörstörungen. Sie hat das Ziel, hörgeschädigten Menschen zu einem differenzierten Hören und Verstehen und damit zu einer verbesserten Kommunikation zu verhelfen. Dabei soll eine unterstützende Förderung und Pflege der sozialen Kompetenzen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Inhalte der Audiotherapie sind Verhaltens- und Kommunikationstaktik, Hörtraining, Bewältigungsstrategien bei Tinnitus, Informationsvermittlung über Leistungsansprüche und Leistungsträger, Beratung und Handhabung technischer Hilfsmittel, Krankheitsbewältigung, Einbeziehen der Angehörigen und des sozialen Umfeldes, Wissen um die Möglichkeiten und Grenzen des Hörens, beziehungsweise der Hörsysteme, Desensibilisierung bei Geräuschüberempfindlichkeit, Zusammenarbeit mit HNO-Ärzten, Hörakustikern, Kliniken und ähnlichem. Seit 1997 gibt es Vorüberlegungen im Deutschen Schwerhörigenbund (DSB) für einen Ausbildungsgang zum "Kommunikationstrainer". 1999 begann der erste Kurs an der AHA Lübeck unter Leitung von Franz Boob, 2002 begann der dritte Kurs in der SRH Heidelberg. Ab 2006 gab es die Weiterführung der Audiotherapie im DSB unter der Leitung von Dr. Roland Zeh in Bad Nauheim. Der jetzige Kurs, an dem auch Mathias Weihbrecht teilnimmt, ist der siebte Kurs in Bad Nauheim. Weitere Informationen gibt es unter www.audiotherapie-dsb.de [mehr...]

Dass es für ihn und zahlreiche weitere Betroffene eine wirkliche Last ist, beschreibt Weihbrecht anschaulich am Beispiel seines Arbeitsplatzes: Großraumbüro. Der Lärmpegel ist hoch, kein Blickkontakt, keine Mimik, weil die Bildschirme die Kollegen verdecken. Schreiben und zuhören gleichzeitig, wie es die anderen Kollegen machen, ist für ihn nicht möglich.

Die nächste Herausforderung wartet auf ihn, wenn das Telefon klingelt. Er hat den Namen seines Gesprächspartners nicht verstanden und muss wiederholt nachfragen. Mit Buchstabieren kommen die beiden ans Ziel. Aber der Gesprächspartner ist schon gereizt, bevor die eigentliche Kommunikation überhaupt begonnen hat!

Nach einem Meeting, welches Mathias Weihbrecht mit letzen Energiereserven meistert, freut er sich auf den Feierabend mit seiner Familie.

Kommunikation ist schwierig

Aber auch da wartet auf den Vater von vier Kindern wieder die nächste Herausforderung.

Schon beim Abendessen mit der Familie. Ein ganz "normales" Tischgespräch mit mehr als zwei Personen ist eine akustische Höchstleistung für ihn, damit jeder nicht nur gehört, sondern auch verstanden wird.

Den Weg in der hörenden Welt bis Anfang 40 hat er prima gemeistert und konnte seine Schwerhörigkeit gut kompensieren.

"Doch wie jeder weiß: Wer ständig Höchstleistung bringen muss, kommt irgendwann an seine Grenzen", verdeutlicht Mathias im Gepräch mit den FN.

Er kam zur Reha in die Klinik für Hörstörungen, Tinnitus und Schwindel nach Bad Berleburg. Sein Arzt und Auditherapeut Peter Dieler fand die richtigen Worte, um ihm seine Krankheitsgeschichte zu erläutern: "Du selbst stellst Dich jeden Tag auf das Niveau der Hörenden. Tatsächlich brauchst Du dafür aber 150 Prozent Energie, die Du Dir irgendwo leihen musst und die der Körper irgendwann zurückfordert."

"Das erste Treffen mit Peter Dieler war ein Schlüsselerlebnis für mich. Das will ich auch anderen weitergeben", erklärt der 44-Jährige, für den die Audiotherapie einen Wendepunkt in seinem Leben bedeutet.

Inzwischen hat sich für Mathias nämlich einiges geändert. Er hat selbst die Ausbildung zum Audiotherapeuten begonnen, die er in Kürze abschließt. Dafür geht er ein Jahr lang ein Mal im Monat von Freitag bis Sonntag in die Schule nach Bad Nauheim. Für seinen Hörgeräteakustiker und Audiotherapeuten Marc Donner aus Buchen unabdingbar: Nur persönlich Betroffene können seiner Meinung nach Audiotherapie machen. "Ich bereue es nicht. Die Professoren dort wollen wirklich was voranbringen. Das spürt man", so die Erfahrung von Mathias Weihbrecht. In seiner Klasse werden 16 Teilnehmer unterrichtet und der Zusammenhalt ist - nicht zuletzt durch gemeinsam durchlebte Erfahrungen in Sachen Hörschädigung - laut Mathias "einfach super".

Doch es ist nicht nur das. Der IT-Sachbearbeiter der VS-Tochterfirma "VS-Visuelle Medien" in Tauberbischofsheim kann heute selbstbewusst auf Leute zugehen und fühlt sich trotz seines Hörschadens wohl in seiner Haut. "Für mich war die Ausbildung selbst nochmal eine unbezahlbare Therapie", hebt der vierfache Familienvater hervor. Denn aus eigener Erfahrung weiß er, wie groß die Gefahr ist, sich als Hörgeschädigter zurückzuziehen. "Ganz schleichend ist man im Abseits, anstatt Akzeptanz zu kriegen und sich zu outen", erklärt Mathias im FN-Gespräch und betont: "Genau hier setzt die Audiotherapie an. Denn das macht kein HNO-Arzt." Im Frühjahr will Mathias Weihbrecht einen Vortrag über die "Last der Kommunikation" in Buchen halten. Während der Ausbildung zum Audiotherapeuten wurden Filmaufnahmen für eine Sendung im Bayerischen Rundfunk zum Thema gedreht. Dabei wird auch Mathias Weihbrecht zusammen mit seinem Hörgeräteakustiker Marc Donner aus Buchen zu sehen sein.