Aus „Hass und Verachtung“ zugestochen

Was die letzten Tage als Gerücht die Runde machte, haben Recherchen der Fränkischen Nachrichten bestätigt: Der Student, der in Freiburg eine WG-Mitbewohnerin getötet hat, stammt aus Höpfingen.

Freiburg/Höpfingen. Der inzwischen 25-jährige Mann ist zwar nicht im Neckar-Odenwald-Kreis geboren, er verbrachte jedoch dort bei seinen Eltern Kindheit und Jugendzeit. Er besuchte unter anderem in Buchen die Schule und zog später nach Freiburg, wo er Englisch und Philosophie studierte. "Das Studium schmiss er ebenso wie einen Job auf einem Recyclinghof", schildert Prozessbeobachter Frank Zimmermann in einem Bericht der Badischen Zeitung.

Persönlichkeitsstörung

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Freiburg hat den Studenten am Montag nach insgesamt fünf Prozesstagen zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine besondere Schwere der Schuld wurde nicht konstatiert. Damit könnte der Mann nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden. Er ist nach Ansicht des Gerichtes trotz einer Persönlichkeitsstörung voll schuldfähig.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 25-Jährige aus Höpfingen am 10. August 2016 seine 31-jährige, aus Paderborn stammende WG-Mitbewohnerin im Freiburger Stadtteil Lehen mit mehreren Messerstichen getötet hat. Es folgte damit den Anträgen der Staatsanwaltschaft und Nebenklage.

Der geständige Verurteilte hat nach der Urteilsverkündung eine Woche Zeit, Revision einzulegen. Staatsanwalt und Verteidiger sagten dem Pressedienst lsw zufolge jedoch, dass sie dies voraussichtlich nicht tun werden.

Tathergang

Was war geschehen? Der 25-Jährige führte an jenem 10. August ein Gespräch mit seiner sieben jahre älteren Mitbewohnerin - einer streng gläubigen Christin - in deren Zimmer, wie im Verlauf des Prozesses der Tathergang dargestellt wurde. Diese war erst zehn Tage vorher nach Freiburg gezogen, um ein neues Leben zu beginnen.

Nachdem sie Opfer einer Vergewaltigung gewesen sei und in der Folge an Depressionen gelitten habe, habe sie in Freiburg in einem Gebetshaus arbeiten wollen, berichtete die Badische Zeitung. "Dass sie nun in der neuen WG ausgerechnet auf einen 'antitheistischen, depressiven Religionshasser und selbst ernannten Menschenverachter' traf, bezeichnete Oberstaatsanwalt Matthias Rall als Tragik", zitierte der Prozessbeobachter nach dem vierten Verhandlungstag.

Der Verurteilte habe während des oben beschriebenen Gespräches plötzlich ein Messer aus seiner Hose gezogen und seiner religiösen WG-Mitbewohnerin in den Hals gestochen. Den weiteren Tathergang beschreibt Frank Zimmermann wie folgt: "Danach wartete er nach eigener Aussage mehrere Minuten auf ihren Tod. Als der nicht eintrat und sie stattdessen flüchtete, verfolgte er sie ins Treppenhaus, wo er weiter auf sie einstach. Das Opfer starb am Tatort".

Richterin Eva Kleine-Cosack sah die Mordmerkmale "Heimtücke" und "niedrige Beweggründe" gegeben. Die Tat sei sehr schwer nachvollziehbar, betonte sie in der Urteilsbegründung.

Stellvertretend für alle Gläubigen

"Der 25-Jährige hat die Mitbewohnerin stellvertretend für alle Gläubigen getötet, weil er nicht alle Gläubigen töten konnte. Seinen Hass auf Religion habe er Tage zuvor in einem Manifest erklärt. Dieses fanden Ermittler auf seinem Computer. Kurz nach der Bluttat haben sie den Mann festgenommen", berichtet dpa.

Dem "Manifest" zufolge hat der geständige Täter alles genau geplant und vorbereitet in Ablehnung jeglichen Glaubens. Entsprechend lieferte auch gleich die Begründung für sein Handeln: Verachtung und totaler Hass auf Religion und Glauben.

Einem Gutachten zufolge leidet der Verurteilte an einer Persönlichkeitsstörung und war in therapeutischer Behandlung. Dennoch attestierte ihm der psychiatrische Sachverständige keine verminderte Steuerungsfähigkeit.

Der 25-Jährige habe bewusst, geplant und gezielt die Tat begangen, weshalb das Gericht auch keine verminderte Schuldfähigkeit sah. Verteidiger Roland Beckert derweil zog Teile des psychiatrischen Gutachtens in Zweifel.

Auf dem Hohenasperg

Der Verurteilte hat nach eigener Aussage die meiste Zeit auf seinem Zimmer verbracht. Er schaute Filme und spielte am Computer gewaltverherrlichende Videospiele. Nach der Tat versuchte er sich innerhalb kurzer Zeit mehrmals selbst das Leben zu nehmen, was jedes Mal misslang. Nach seiner Festnahme brachte man ihn wegen Suizidgefahr ins Gefängniskrankenhaus Hohenasperg.