Aus der Not eine Tugend gemacht

Zum ersten Mal fand in Waldstetten an Heilig Abend nur ein Wortgottesdienst statt. Die Pfarrgemeinde entwickelte dennoch ein eindrucksvolles Programm.

Waldstetten. Priestermangel, die Bildung von größeren Seelsorgeeinheiten und eine rückläufige Zahl von Gottesdienstbesuchern prägen derzeit das Bild in den Pfarrgemeinden. Inzwischen ist es nicht mehr selbstverständlich, dass in den Pfarrgemeinden Eucharistiefeiern gehalten werden. In Waldstetten war es das erste Mal, dass an Heilig Abend nur ein Wortgottesdienst stattfinden konnte. Doch die Pfarrgemeinde St. Justinus machte aus der Not eine Tugend und zeigte mit einem eindrucksvollen Beispiel, wie trotz der neuen Situation ein würdiges Fest gefeiert werden konnte.

"Friede auf Erden"

Wolfgang Bummer hatte zum Thema "Friede auf Erden" Texte und Gebete ausgewählt. Zusammen mit Michael Neubauer übernahm er die Leitung der Feier in der voll besetzten Pfarrkirche.

Auch der Gesangverein Frohsinn, der traditionell die Christmette mitgestaltet, bereicherte den Abend mit den Liedern "Heilige Nacht", "Immer, wenn es Weichnacht wird" und "Wieder naht der heilige Stern". Der Kinderchor sang "Wo ist Bethlehem?" und mahnte am Ende seines Gesangbeitrages, dass Bethlehem überall sei. Ein besonderes Highlight war das Krippenspiel, für das Annette Wellie verantwortlich war. 15 Kinder, vom Kindergarten- bis zum Schulalter, spielten die Weihnachtsbotschaft in beeindruckender Weise.

Prophezeiung von Frieden

In einer Schlussmeditation ging Wolfgang Bummer auf den von alten Propheten geweissagten Frieden ein. "Der Friede Gottes ist die Saat. Unsere Aufgabe ist es, diese Saat zu pflegen und wachsen zu lassen", gab Bummer den Gläubigen auf den Weg.

Den Schlusspunkt setzte der gemischte Chor zusammen mit dem Kinderchor. Gemeinsam wünschten die Beteiligten "Merry Christmas and a happy new year" und zusammen mit dem Jugend-Projektchor schlossen die Kinder die Wort-Gottes-Feier mit "Feliz navidad", in dem Marius Löffler einen Solopart sang.

Querflöte und Cajón als Begleitung

Mireya Wollenschläger und Lena Schäfer begleiteten die 24 Kinder und Jugendlichen mit der Querflöte und Simon Blau gab auf der Kistentrommel Cajón den Rhythmus vor. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Michael Schäfer bedankte sich am Ende bei Organistin Julia Wollenschläger, Dirigent Michael Henn, Mesnerin Gerlinde Schneider und allen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen hatten. An Silvester wird es den nächsten Wortgottesdienst geben, mitgestaltet von Jugendlichen aus Waldstetten mit dem Thema "Wir packen unseren Koffer für 2017". MF