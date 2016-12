Aufstallpflicht beschäftigt die Züchter

Der im Höpfinger Kleintierzuchtverein aktive Hobbyzüchter Manfred Troll wehrte sich dagegen, sein Ziergeflügel einstallen zu müssen. Die FN recherchierten, wie die Geschichte letztlich ausging.

Gerichtstetten/Höpfingen. Die sogenannte Aufstallpflicht ist aufgrund der aktuell wieder kursierenden Vogelgrippewelle durch eine Eilverordnung vor zwei Wochen von Bundesagrarminister Christian Schmidt angeordnet worden.

"Es gibt die theoretische Möglichkeit, die Ausläufe zu überdachen und mit engmaschigen Netzen zum Schutz vor dem Eindringen und dem Überfliegen von Wildvögeln abzudichten. Aber dies ist in den einzelnen Stallanlagen der Zuchtanlage in Höpfingen aus baustatischen Gründen und auch aus arten- und tierschutzrechtlichen Gründen für Groß-, Wild- und Ziergeflügel wie Puten, die Pfauen, Fasane und verschiedene Wildgänse nicht praktikabel und daher auch strikt abzulehnen", fand Manfred Troll. Und so beschloss er, sich zu wehren: Der begeisterte Tierliebhaber stellte beim Veterinäramt des Neckar-Odenwald-Kreises in Buchen einen Eilantrag auf Ausnahmebefreiung von der Aufstallung (Paragraph 13 Absatz 1 der Geflügelpestverordnung) sowie einen Antrag zur "Sentinelhaltung" (Erklärung siehe nebenstehende Info-Box).

FN-Stichwort: Sentinelhaltung "Halter von Wassergeflügel (Enten, Gänse), die ihre Tiere auf überregionale Geflügelausstellungen verbringen, müssen gemäß der Geflügelpestverordnung ihren Bestand vierteljährlich virologisch auf hochpathogenes aviäres Influenzavirus untersuchen lassen. Die Ergebnisse der virologischen Untersuchung sind dem Veterinäramt unverzüglich mitzuteilen sowie ein Jahr lang aufzubewahren", ist auf der Internetseite des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter Rheinland-Pfalz nachzulesen. "Diese Untersuchungen sind nicht notwendig, wenn sogenannte Sentineltiere mit dem Wassergeflügel zusammen gehalten werden. Hierfür kommen Hühner und auch Puten in Betracht, da diese besonders empfindlich gegenüber dem H5/H7 Virus sind. Sie zeigen die Virusinfektion, bevor Enten und Gänse sichtbar erkranken. Werden Enten oder Gänse im Freilauf gehalten, muss allerdings in jedem Fall jedes verendete Tier unverzüglich dem zuständigen Veterinäramt zur virologischen Untersuchung eingereicht werden."

Große Probleme bei Ziergeflügel

Manfred Troll hat insgesamt 39 Tiere: Bei dem von ihm gehaltenen Geflügel handelt es sich um Nonnengänse, Diamant- und Goldfasane sowie sehr große Deutsche Putenbourbon. Außerdem züchtet er Zwerghühner.

"Diese Rassen unterscheiden sich stark von Wirtschaftsgeflügel. Ziergeflügel muss in naturnahen Anlagen, die ihr natürliches Biotop bestmöglich nachahmen sollen, gehalten werden", argumentierte Troll in seinem Eilantrag an das Veterinäramt. "Die Ställe für das Rassegeflügel des Kleintierzuchtvereins Höpfingen sind schlichtweg zu klein, um für längere Zeit eine artgerechte Haltung zu ermöglichen. Schon nach wenigen Tagen beginnen Rangkämpfe, denn es ist bei vielen Arten bereits Balzzeit", erklärt er gegenüber den Fränkischen Nachrichten. "Die Tiere können sich in den relativ kleinen Stallabteilen nicht ausweichen und es kommt zu unvermeidbaren dramatischen Verletzungen oder gar zu Todesfällen, weil sich die Tiere ihrer Art entsprechend aggressiv gegeneinander verhalten."

"Keine artgerechte Haltung"

Das Wassergeflügel könne seinem Grundbedürfnis der Federpflege nicht nachgehen und es entstünden schnell Erkrankungen am Federkleid, warnte Troll. "Es kommt unvermeidlich zu Hospitalismus und zu einer Immundepression bei den eingesperrten Geschöpfen, zu verminderter Futteraufnahme, Automutilationen und Hospitalismus."

Die Verschmutzung durch die Ausscheidungen nehme immens zu und das Reinigen stelle zusätzlich ein Problem dar, weil gerade Wildgeflügel beim Begehen der Ställe nicht, wie gewohnt, ins Freie flüchten könne und dann im Fluchtreflex gegen Gitter, Stangen und Fenster fliege, verletzt werde oder gar zu Tode kommen könne.

"Die Ausscheidungen der dicht miteinander lebenden Tiere erzeugen zudem zusätzlich vermehrt Keime, die für empfindliche Arten, wie Pfaue, Gold-, Diamant-, Königs- und sehr seltenen Ohrfasane sehr schnell zu schwersten Gesundheitsstörungen bis hin zum Tode der Tiere führen können."

25 statt 500 Quadratmeter

Außerdem kämen die Tiere ihrem Fortpflanzungstrieb nicht nach, was bei weiblichen Tieren wiederum zu Legenot führe.

Wo sich seine Tiere normalerweise auf einer Fläche von 500 Quadratmetern ihres Lebens erfreuen, müssten sie nun in einer knapp 25 Quadratmeter kleinen Stallfläche ihr Dasein fristen.

"Ich persönlich finde es nicht hinnehmbar, dass man alle seine Tiere in reiner Hobbyhaltung undifferenziert auf unbestimmte Zeit per Verordnung wegzusperren hat. Im ganzen Neckar-Odenwald-Kreis sind derzeit noch keine Fälle von Vogelgrippe bekannt geworden und somit zählt diese Region nicht zu den Hochrisikogebieten für den Vogelgrippe-Virus H 5 N 8", begründete Manfred Troll gegenüber den FN seine Eilanträge beim Veterinäramt.