Altane wird im Frühjahr abgedichtet

Hardheim. Die Altane des Hardheimer Schlosses (terrassenförmiger Außenplatz am Übergang zwischen Erdgeschoss und der Wendeltreppe zum Obergeschoss) muss saniert werden. Der Bodenbelag (dicke Sandsteinquader) ist nicht mehr dicht und der Untergrund nur aufgefüllt, so dass Feuchtigkeit eintreten und in das umgebende Mauerwerk eindringen kann. Folge: Der Putz - vor allem an der südlichen Außenmauer - bröckelt von den Wänden. Deshalb müssen die geschnittenen Natursteinplatten entfernt, der Untergrund mit Bitumen abgedichtet und dann wieder mit Beton aufgebaut werden, beschrieb Bürgermeister Volker Rohm in der TA-Sitzung die erforderliche Maßnahme. Von den vorhandenen Sandsteinplatten sollen so viele wie möglich wiederverwertet werden. Der Technische Ausschuss vergab die Arbeiten einstimmig an die Firma Eckert Bauteam aus Gerichtstetten zum Angebotspreis von 27 937 Euro.

Aus witterungsbedingten Gründen kann die Sanierung der Altane erst im Frühjahr durchgeführt werden, so dass im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses ein Betrag von 30 000 Euro berücksichtigt ist.

Bei einer Begehung des Schloss-areals vor einigen Jahren habe man schon gesehen, dass der Putz großflächig bröckelt, merkte Siegfried Horn an. Auf der Südseite des historischen Gebäudes sei in der Zwischenzeit ein neuer Verputz aufgetragen worden, informierte Bauamtsleiter Friedrich Ansmann.

Es gebe noch historische Fotos, auf denen zu sehen sei, dass die Altane in früheren Jahren auch schon einmal überdacht gewesen war, erklärte Rohm auf eine entsprechende Anfrage von Lars Ederer hin. "Es würde allerdings viel von dem Charme der historischen Anlage genommen, wenn wir wieder ein Dach einziehen würden", ist der Rathauschef überzeugt. "Früher war das wohl der Not geschuldet und sicherlich kein städtebauliches Highlight", so Rohm weiter. Auch beim Landesdenkmalamt habe diese Alternative keine Begeisterung ausgelöst, merkte Bauamtsleiter Ansmann an. "Ich bin mit dem momentanen Zustand des Schlosses sehr glücklich und werde von Gästen und Besuchern immer wieder auf unser repräsentatives Rathaus angesprochen", kommentierte der Bürgermeister.

Weitere Tagesordnung

Das bestehende Baugebiet "Trieb" füllt sich so langsam. So standen am Montag gleich zwei Wohnhausneubauten in der Heinrich-Lübke-Straße auf der Tagesordnung. Um auch in Zukunft Bauplätze in Hardheim vorhalten zu können, ist eine Erweiterung des Baugebietes vorgesehen (die FN berichteten). Die Planung wurde in den Haushaltsplanentwurf 2017 aufgenommen, die Ausführung soll 2018 erfolgen.

Die fünf neu geschaffenen Bauplätze auf dem Areal des ehemaligen zweiten Hochhauses werden ebenfalls gut angenommen. Für drei Plätze liegen bereits Baugesuche vor.

In Anlehnung an das Votum des Ortschaftsrates stimmte der TA gegen eine Bebauung im Außenbereich von Gerichtstetten, der als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist. Erläuterungen zu allen Vorhaben gab Bernhard Popp vom Gemeindebauamt. i.E.