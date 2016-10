Zentraler Anteil an der Kreisentwicklung

70 Jahre CDU-Kreistagsfraktion galt es am Mittwochabend im Alten Rathaus Buchen mit Innenminister Thomas Strobl zu feiern. Karl Heinz Neser blickte zurück und viele gratulierten.

Buchen. Bürgermeister Roland Burger freute sich als Hausherr, dass das Fest der CDU-Kreistagsfraktion in Buchen im Bürgersaal stattfand. "Die Buchener sind überzeugte Odenwälder", unterstrich das Stadtoberhaupt und man sei zu einem homogenen Landkreis zusammengewachsen. Der CDU-Fraktion bestätigte Burger "einen zentralen Anteil an der Entwicklung des Kreises und der Kommunen" zu haben, wobei die Sache bei der Kreispolitik natürlich im Vordergrund stehe.

Erfolgsgeschichte

Auf humorvolle Weise blickte Karl Heinz Neser im Anschluss auf die vergangenen 70 Jahre, ein Leichtes für einen Historiker und Heimatkundler. "70 Jahre Arbeit in den Kreistagen der ehemaligen beiden Landkreise Buchen und Mosbach sind ein langer Zeitraum, und ich denke, es ist angemessen, darauf auch mit etwas Stolz zurückzublicken", so der Fraktionsvorsitzende zu Beginn seiner Ausführungen. Was nach dem Zuzug der Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem ehemaligen "Notstandsgebiet" des Landes geworden sei, könne mit Stolz erfüllen. Zumal, da die Mandate in diesem von "Gott begnadeten schwarzen Landkreis" vornehmlich von der CDU gestellt wurden, sei dies auch ein Stück Erfolgsgeschichte der Partei.

"Die CDU profitierte von den Gründungen um die Jahreswende 1945/46 anlässlich der Gemeinderatswahlen", blickte Neser auf die ersten Kreistagswahlen am 28. April 1946. Ausschließlich Listenwahl habe stattgefunden, die im Kreis Buchen vom Buchener Bürgermeister Franz Xaver Schmerbeck und im Kreis Mosbach von dem Finanzbeamten Daniel Hügel angeführt wurden. Die Zufriedenheit mit dem Ergebnis war sichtbar: "Mit 79 beziehungsweise 74 Prozent der Stimmen lag man in beiden Landkreisen deutlich vorne." Die CDU habe auch im neuen Landkreis 1973 mit 51 Prozent die absolute Mehrheit erreicht, was in der Endphase der sozialliberalen Regierung bei den Wahlen 1979 sogar noch auf 54 Prozent gesteigert werden konnte. Bis 1989 konnte die absolute Mehrheit der Sitze gehalten und nochmals 1999 erreicht werden - bis heute sei man die mit Abstand größte Fraktion mit 20 von 46 Mandaten. An der positiven Entwicklung des Kreises habe die CDU-Fraktion einen großen Anteil, "weil wir mit unseren Ideen und Initiativen die Kreispolitik gestaltet haben", so Neser.

"Große Verantwortung"

"Sich ehrenamtlich in Kreis- und Kommunalpolitik zu engagieren, bedeutet auch, die Heimat mitzugestalten", so Thomas Strobl, Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister des Landes Baden-Württemberg. Mit Blick auf die Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden Neser sprach der CDU-Landesvorsitzende von einer "großen Verantwortung" und von "großem Respekt". "Schulen, Müllentsorgung, Wasser, Strom - all diese als selbstverständlich angesehen Dinge - liegen schließlich in den Händen der Kommunalpolitiker", machte Strobl deutlich. Und um da stets die richtigen Entscheidungen zu treffen, sei der Blick in die Geschichte wichtig, weil dies helfe, besser zu verstehen.

Richtige Entscheidung

Mit Blick auf die Regierungsbildung in Baden-Württemberg stellte der Innenminister klar, dass es eine richtige Entscheidung gewesen sei, sich zu beteiligen - "sie war gut für das Land und gut für Deutschland", was er an einigen Beispielen wie der Schulbildung festmachte. Damit Baden-Württemberg auch in Zukunft ein wirtschaftlich erfolgreiches Land bleibe, seien die Kommunalpolitiker gefragt. Hier nannte Strobl das Stichwort "Digitalisierung" und riet zur Daseinsvorsorge, womit er aber ein im Neckar-Odenwald-Kreis längst gelöstes Problem aufgriff.

Die CDU-Kreistagsfraktion sei den besonderen Herausforderungen nie aus dem Weg gegangen, sondern habe sich immer der Verantwortung gestellt und "auf diese Weise die positive Entwicklung der ehemaligen Landkreise Mosbach und Buchen, ganz besonders aber des 1973 im Zuge der Kreisreform neu gebildeten Neckar-Odenwald-Kreises maßgeblich bestimmt", bescheinigte Landrat Dr. Achim Brötel in seinen Glückwünschen. Man könne getrost davon ausgehen, dass "es definitiv keine, aber wirklich keine einzige Weichenstellung in diesem Kreis gegeben hat, die nicht von der CDU initiiert oder zumindest ganz maßgeblich mitgetragen worden wäre", so der Landrat, der noch ein dickes Lob für das Geburtstagskind parat hatte: "Die CDU-Kreistagsfraktion hat dem Neckar-Odenwald-Kreis deshalb zweifelsohne in all den Jahren und Jahrzehnten sehr gut getan."

Gabriele Metzger grüßte für die Kreistagsfraktion der Grünen und die anderen Fraktionen auf humorige Art und übergab ein Geschenk. MdB Alois Gerig, der in Berlin nicht abkömmlich war, sandte seine Glückwünsche via Videobotschaft.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom Streichorchester der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule Buchen unter Leitung von Michael Wüst. Die viel beklatschten "Happy-Birthday-Variationen" bildeten den Abschluss des offiziellen Teils und leiteten über zum persönlichen Austausch bei einem Stehempfang.