Zahlreiche Klassiker, aber auch viel Neues im Programm

"Fräulein Wommy Wonder" kommt am 7. Februar nach Buchen. © Klaus Narloch

Buchen. "Lachen für einen guten Zweck"- unter diesem Motto veranstaltet der Lions Club Madonnenland am Dienstag, 7. Februar, um 20 Uhr einen Kabarett- und Comedy-Abend im Seitenbacher-Forum. Die Lachmuskeln kräftig strapazieren wird "Fräulein Wommy Wonder", die einmal mehr dem "Ländle" einen Besuch abstattet und ihre "Sahneteilchen - Süßes aus 30 Bühnenjahren" präsentieren wird.

Besonderer Mix

Seit drei Jahrzehnten steht "Fräulein Wommy Wonder" schon als Frau ihren Mann - und das in einem Genre, in dem andere nicht einen Sommer überstehen. Kein Zweifel, ihr Mix aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie abseits der ausgetretenen Pfade kommt an. Und das soll im Jubiläumsjahr mit einem besonderen Programm gefeiert werden.

"Sahneteilchen" bringt nicht nur Höhepunkte der vergangenen Jahre in aktualisierter Form, sondern auch viel Neues, Aktuelles und speziell Verfasstes. Dazu gibt es ein Wiedersehen mit alten Mitspielern und Weggefährten, und das täglich neu zusammengestellt, keine Veranstaltung gleicht der anderen. Was dabei genau auf der Bühne passiert, bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis.

Ein Abend bei "Wommy Wonder", dem Stuttgarter Kultfräulein, bedeutet ein paar Stunden lang schöne Lieder, traumhafte Kostüme, atemberaubende Frisuren, eingängige Melodien und prickelnde Texte, die das Publikum "niederknien lassen vor Begeisterung".

Leichtigkeit einer Feder

So springt "Wommy Wonder" mit der Leichtigkeit einer Feder von Pointe zu Pointe, wenn sie ins "Land des Lächelns" einlädt. Und wenn sie mal selbst Rat braucht, weiß Elfriede Schäufele, Raumpflegerin aus eigenen Gnaden, sicherlich ein Rezept, das sie auch dem Publikum gerne ungefragt mitteilt.

Die Einnahmen an diesem Abend stellt der Lions Club Madonnenland für wohltätige Zwecke bereit. k.n.