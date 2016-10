Wohnhaus nach Brand völlig zerstört

Ein Wohnhaus in der Straße "Am Kirschengarten" in Götzingen ist am Mittwoch kurz nach Mitternacht völlig ausgebrannt.

Götzingen. Völlig ausgebrannt ist am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein Wohnhaus in der Straße "Am Kirschengarten". Bereits beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Buchen, Götzingen, Rinschheim und Hettingen wenige Minuten nach der Alarmierung um 0.19 Uhr an der Einsatzstelle stand das Einfamilienhaus vollständig in Flammen. Dicke Rauchwolken signalisierten schon von weitem, dass es für die rund 100 Einsatzkräfte nur noch darum gehen konnte, das Feuer möglichst schnell unter Kontrolle zu bringen, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude in dem eng bebauten Areal zwischen Rinschheimer Straße und der Straße "Am Kirschgarten" zu verhindern.

Unklar war zunächst, ob sich Menschen in dem Haus aufhielten. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass der Eigentümer zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause war. "Es hätte auch niemand mehr reingehen können. Das ganze Gebäude stand schon in Flammen", sagte Ortsvorsteher Egbert Fischer im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Nach der Alarmierung war er einer der Ersten am Unglücksort und beobachtete wie die Einsatzkräfte das Feuer routiniert am Boden und von der Drehleiter aus von allen Seiten bekämpften.

Gegen 1.30 Uhr war der Brand weitestgehend unter Kontrolle. Lediglich kleinere Glutnester an den Sparren flammten immer wieder kurz auf. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits große Teile des Dachstuhls und mit diesem die Stromversorgung in der unmittelbaren Umgebung zusammengebrochen. Weil der Dachständer verbrannt und die Leitungen abgerissen waren, hatten Mitarbeiter der EnBW den Strom sicherheitshalber abgestellt.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr zeigte sich mit dem Verlauf der Löscharbeiten zufrieden: "Es ist alles gut gelaufen." Anfänglich sei nicht ganz klar gewesen, ob sich eventuell Gasflaschen im Gebäude befinden. Entsprechende Hinweise hätten sich allerdings nicht bestätigt. Den Ausgangspunkt der Flammen vermutete Kirschenlohr unter dem Dach. Weshalb das Feuer ausgebrochen war, steht bislang noch nicht fest.

Die Ermittlungen hat die Polizei aufgenommen. Der Sachschaden an dem Wohnhaus dürfte im sechstelligen Bereich liegen. Weitere Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.