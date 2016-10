„Wir müssen die Werbetrommel rühren“

Buchen. In einer zunehmend alternden und zudem schrumpfenden Gesellschaft müssen auch vom Ehrenamt geprägte Organisationen wie die Feuerwehr stärker denn je um Nachwuchs werben. "Wir müssen sehr stark die Werbetrommel rühren", lautete die zentrale Botschaft von Dr. Frank Knödler, Präsident des Feuerwehrverbands Baden-Württemberg, am Donnerstag bei der Eröffnungspressekonferenz für die Verbands- und Vereinsversammlung in Buchen.

Erstmals seit 24 Jahren findet diese Großveranstaltung wieder im Neckar-Odenwald-Kreis statt. Mehr als 500 Teilnehmer erwarten die Organisatoren des Kreisfeuerwehrverbands heute im Sportzentrum Odenwald. Stehen am Vormittag zunächst Regularien auf der Tagesordnung, geht es dann in einem Vortrag von Professor Walter Krämer von der Universität Dortmund um den Umgang mit Gefahren. Unter dem Motto "Deutschland, eine Republik aus Panikmachern" widmet er sich dem Fehlverhalten in Krisensituationen, ehe am Nachmittag ein repräsentativer Teil samt Leistungsschau folgt.

Begleitet von zahlreichen hochrangigen Vertretern der Feuerwehren auf Landes-, Kreis- und kommunaler Ebene sowie im Beisein von Landrat Dr. Achim Brötel und Buchens Bürgermeister Roland Burger umriss Knödler im Vorfeld der Verbandsversammlung die wichtigsten Herausforderungen für die Feuerwehr und formulierte seine Erwartungen an die Politik.

Als zentralen Aspekt nannte Knödler die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr. "Wir müssen deutlich mehr Menschen begeistern als früher", so sein Credo. Zu diesen Rahmenbedingungen zählte der Präsident eine gute soziale Absicherung der Einsatzkräfte, eine einheitliche Werbelinie, ein gutes Bildungsangebot und nicht zuletzt eine stärkere Kooperation mit den Arbeitgebern. Thematisieren müsse man zudem die Einführung einer Feuerwehrrente als wichtiges Zeichen der Anerkennung. Die Politik habe sich aufgrund der zu erwartenden Kosten dazu bisher nicht durchringen können. "Aber was wäre denn die Alternative zum Ehrenamt?", stellte Knödler in den Raum. Für ein System wie den Rettungsdienst müssten deutlich höhere Milliardenbeträge aufgewendet werden.

Leitstellen auf dem Prüfstand

Gespannt blicken die Teilnehmer deshalb auch dem Besuch von Innenminister Thomas Strobl entgegen. Von ihm erhoffen sie sich Hinweise, wie sich die neue Landesregierung bei wichtigen Zukunftsthemen inhaltlich und in finanzieller Hinsicht positionieren wird. Etwa bei der Reform des Rettungsdienstgesetzes und in Verbindung damit einer Überprüfung der Leitstellenlandschaft. "Wir fordern eine Reform seit 1997", sagte Knödler. "Es regelt sich irgendwie, aber leider bis heute ohne klare Struktur." Der Landesfeuerwehrverband befürworte nicht eine einzige Alarmierungszentrale für ganz Baden-Württemberg. Vorstellbar seien jedoch größere Einheiten als bisher.

"Wir sind für alles offen und selbst gespannt, in welche Richtung es geht", sagte Knödler - und erntete prompt den "erbitterten Widerspruch" von Landrat Brötel: "Wir werden unsere Leitstelle nicht kampflos abgeben." Wie wichtig eine Leistelle vor Ort sei, hätten die Unwettereinsätze in Mai und Juni gezeigt. "Da haben wir den Wert unserer Leitstelle einmal mehr schätzen gelernt", so Brötel. "Dabei muss es bleiben. Punkt."

Auch Bürgermeister Roland Burger betrachtete zu große Einheiten kritisch. Dass die Ortskenntnis fehle und der Überblick verlorengehe, habe die Polizeireform gezeigt. "Das kann gefährlich werden", warnte Burger. Gestützt wird diese Einschätzung von einem Gutachten des Karlsruher Forschungszentrums für Informatik (FZI). Nach einer zweijährigen Untersuchung der Arbeit von Rettungsleistellen im Südwesten am Beispiel von Emmendingen hatten sich die Wissenschaftler Ende Februar 2015 für den Erhalt örtlicher Leitstellen ausgesprochen. Große und überregional tätige Notrufzentralen würden lediglich bei sinkender Qualität die Kosten in die Höhe treiben, so das Ergebnis der Studie.

Gute Bildungsangebote

Einigkeit herrschte dann wieder bei einem weiteren Schwerpunkt: der Nachwuchsgewinnung. "Wir müssen uns verstärkt um Kinder kümmern", so der Landesfeuerwehrpräsident. "Und zwar mit pädagogisch wertvollen Angeboten." Solche Bildungsangebote müssten über das Feuerwehrwesen hinaus Sport, Spiel und Freizeit beinhalten. Dass der Neckar-Odenwald-Kreis diesbezüglich längst auf einem guten Weg sei, betonten Buchens Stadtbrandmeister Klaus Theobald und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Andreas Hollerbach. Sie verwiesen auf die hohe Zahl an Jugendfeuerwehrgruppen im Landkreis und speziell auf die Kinder-Feuerwehr in Hainstadt. Einen anderen vielversprechenden Weg geht Hardheim. Dort setzten die Verantwortlichen um Kommandant Martin Kaiser auf mehr "Frauen-Power". Denn rein rechnerisch sei bei der Gewinnung weiblicher Einsatzkräfte das größte Potenzial vorhanden, so Kaiser.

Dass auch zukünftig die Ehrenamtlichkeit die breite Basis der Feuerwehrarbeit bilden müsse und werde, darin waren sich letztlich alle Beteiligten einig. "Wir halten die Ehrenamtlichkeit wahnsinnig hoch", brachte Präsident Knödler diesen Aspekt abschließend auf den Punkt.

Vorausgegangen war der Verbandsversammlung ein Begrüßungsabend in der Buchener Feuerwache am Donnerstag und ein Führungsseminar am Freitag mit Vorträgen zur Feuerwehrtechnik, zur aktuellen Brandschutzforschung in den USA, dem Einsatz Sozialer Medien und zu "Katwarn" als etabliertem Warnsystem in Deutschland.