Wenig graue Wolken im Kammerbezirk

Wolfdieter Hieke gab den Gästen der IHK-Informationsfahrt in Buchen einen Einblick in die Produktion der präzisen Sonder-Zerspanungswerkzeuge seiner Firma. © Olaf Borges

Der Fachkräftemangel und die Nachwuchsgewinnung bleiben Probleme, denen sich auch erfolgreich agierende Unternehmen stellen müssen.

Buchen. "Wir vertreten in diesem Raum die Interessen von rund 8000 Unternehmen mit 25 000 Beschäftigten und über 1500 Auszubildenden", machte der Hauptgeschäftsführer der IHK-Rhein-Neckar, Dr. Axel Nitschke, beim Wirtschaftsgespräch im Hotel "Prinz Carl" am Dienstagabend deutlich. Inhaber und Geschäftsführer lokaler Unternehmen kamen dabei mit Vertretern der IHK und der Presse zusammen. "Der Neckar-Odenwald-Kreis ist wirtschaftlich durchaus eine Größe", stellte Nitschke fest und hob die Vielfältigkeit hervor. Spitzentechnologie werde ebenso in den meist mittelständischen Unternehmen angetroffen wie innovative Produkte.

Auch die Wirtschaftslage wurde vom Hauptgeschäftsführer beleuchte. Fast jedes zweite Unternehmen an Rhein, Neckar und im Odenwald bezeichnete in einer Umfrage seine aktuelle Geschäftslage als gut, 44 Prozent sprachen von einer zufriedenstellenden Situation, lediglich neun Prozent berichteten von schlechter laufenden Geschäften. Mit Zuversicht gehe es im Kammerbezirk auch ins nächste Jahr, trotz befürchteter Konjunkturabkühlung bundesweit. Der Umsatz der Industrie stieg im vergangenen Jahr um ein Prozent, womit der Kreis hinter dem gesamten IHK-Bezirk (zwei Prozent) und dem Land (2,8 Prozent) liegt. Der Export hat im Kreis 0,1 Prozent eingebüßt und die Zahl der Beschäftigten fiel um 0,4 Prozent von 12 841 auf 12 787.

Lebhaft diskutiert wurden im Anschluss noch die zwei Dauerprobleme Fachkräftemangel - auch Akademiker sind schwer zu bekommen - und Nachwuchsgewinnung. Ein Patentrezept ließ sich in den Beiträgen zwar nicht ausmachen, doch gab es viele gute Ansätze. Die Ausbildung von Fachkräften im eigenen Betrieb wird von vielen als Lösung gesehen, wobei auch auf junge Ansprechpartner für künftige Azubis gesetzt wird.

Zu Besuch bei Wolfdieter Hieke

Im Rahmen der 20. IHK-Pressefahrt in den Neckar-Odenwald-Kreis wurden auch verschiedene Unternehmen besucht. In Buchen war dies die Firma Zerspanungswerkzeuge Wolfdieter Hieke, die sich als führender Hersteller seit 30 Jahren am Markt etabliert hat - überall dort, wo Späne fallen. "Seit 2010 sind wir erster Hersteller spanabhebender Sonderwerkzeuge mit dem eingetragenen Zeichen ,Deutsches Werkzeug - made in Germany', welches unseren hohen Qualitätsanspruch unterstreicht", verkündete Inhaber Wolfdieter Hieke, der in zweiter Generation die Geschicke des Hauses leitet, nicht ohne Stolz. Sportwagenhersteller zählen ebenso zu den Kunden wie Unternehmen aus den Sparten Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Nahrungsmittelindustrie, Medizintechnik oder Werkzeughandel. Bei der Herstellung gehe es um höchste Präzision und Qualität. "Wir sprechen hier vom Tausendstel-Millimeter-Bereich", unterstrich Hieke. Unschlagbar sei in der Branche die kurze Lieferzeit von nur zwei Wochen.

In der Wirtschaftskrise, als die Telefone plötzlich still standen, habe man seine Hausaufgaben gemacht und sich auch auf die Lieferung großer Stückzahlen vorbereitet. Letztendlich sei man gestärkt aus dieser schwierigen Zeit hervorgegangen und nun weltweit aktiv. "Einen dicken Werkzeugkatalog werden Sie bei uns vergeblich suchen", scherzte der Inhaber. Nichts sei standardisiert, alles laufe auf individuelle Anfertigung hinaus. Teilweise fassen die Werkzeuge mehrere Fertigungsschritte zusammen und sparen dem Kunden so viel Zeit.

In der 15 Mitarbeiter umfassenden Firma setze man bewusst auf fertigungsbegleitende Qualitätskontrolle, bei der jeder selbst für sein Werkzeug verantwortlich zeichne. Die Erfahrungen damit seien gut. Ebenso wie die, die man mit Hauptschülern gemacht habe.