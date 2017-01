Weichen für die Fusion sind gestellt

Die Volksbanken Franken und Mosbach wollen gemeinsam in die Zukunft gehen. Vorstandsgremien und Aufsichtsräte begrüßen den Schritt - die Vertreterversammlungen müssen noch zustimmen.

Buchen/Mosbach. Nachdem zunächst der Zusammenschluss der Volksbanken Franken, Mosbach und Main-Tauber auf dem Prüfstand gestanden hatte, beschränkte sich die Prüfung einer möglichen Fusion schnell auf die im Neckar-Odenwald-Kreis ansässigen Häuser.

Die beiden Genossenschaftsbanken werden künftig - die Zustimmung der Vertreterversammlungen vorausgesetzt - unter dem Namen "Volksbank Neckar-Odenwald" firmieren und wollen die Kooperation mit der Volksbank Main-Tauber zu Zukunftsthemen weiterführen. Der juristische Sitz ist für Mosbach vorgesehen, die Verwaltung soll in Buchen beheimatet sein. Ob die Verschmelzung nun tatsächlich kommt, wird auf den Vertreterversammlungen am 23. Juni in Walldürn und am 26. Juni in Mosbach entschieden. Kommt die Fusion - realistisch wäre der Zusammenschluss im September oder Oktober - würde sie rückwirkend zum 1. Januar vollzogen. Zunächst würden Klaus Saffenreuther (Mosbach) und Klaus Holderbach (Buchen) weiter als Vorstandsvorsitzende fungieren. Nach dem Ausscheiden Saffenreuthers zum 31. Dezember 2017 hätte Holderbach das Amt allein inne. Ergänzt wird der Vorstand durch Karin Fleischer, Rainer Kehl (beide Buchen) und Marco Garcia (Mosbach), die nach Holderbachs Gang in den Ruhestand Mitte 2019 das Vorstandsteam bilden würden.

Die Volksbank Neckar-Odenwald Die Volksbank Neckar-Odenwald hätte ein Geschäftsvolumen von 1,86 Milliarden Euro (985 Millionen Euro Volksbank Franken und 871 Millionen Euro Volksbank Mosbach. Kundeneinlagen hätte die Bank 1,30 Milliarden Euro (712 Millonen /591 Millionen). Dem stünden Kundenforderungen von 1,31 Milliarden Euro gegenüber (671 Millionen/641 Millionen). Die Zahl der Filialen (inklusive Selbstbedienung) würde 42 betragen (24/18). Mitarbeiter hätte die Bank 487 (257/230). Dies würde 330 Vollzeitkräften entsprechen. Die übernehmende Bank ist die Volksbank Mosbach. In Mosbach wäre auch der juristische Sitz der Volksbank Neckar-Odenwald. Der Verwaltungssitz soll in Buchen sein.

"Es ist eine Weichenstellung für die Zukunft aus einer Position der Stärke", unterstrichen Klaus Saffenreuther und Klaus Holderbach gestern bei einer Pressekonferenz in Mosbach. Von dem Zusammenschluss versprechen sich die Banken erhebliche Effizienzgewinne. Man wolle die Kräfte und Leistungen beider Häuser bündeln und die regionale Präsenz erhalten - die Filiale in Hardheim werde zum Beispiel modernisiert. Insgesamt werde man aber Filialen schließen müssen, doch habe dies nichts mit der Fusion zu tun, erklärte Holderbach. Die beiden Institute seien nicht zu dem Schritt gezwungen, aber durch die Niedrigzinsphase, das veränderte Kundenverhalten und die regulativen Anforderungen wachse der Druck. "Es ist wichtig zu handeln, solange die Spielräume noch vorhanden sind", unterstrich Klaus Holderbach.

Keine Entlassungen

Beide Banken müssten personell, gerade in der zweiten Führungsebene, aufstocken. Das wäre im Fall eines Zusammenschlusses nicht nötig. "Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben", erklärte Klaus Saffenreuther. Rechne man die Zahl der 487 Mitarbeiter in Vollzeitkräfte um, komme man auf eine Zahl von 330, machte Klaus Holderbach deutlich. Von diesen würden in den nächsten Jahren rund 100 altersbedingt ausscheiden und die Hälfte würde durch neue Kräfte ersetzt.

Durch die Fusion würde vom Personal mehr Flexibilität gefordert, da die heutigen Standorte Mosbach, Buchen, Walldürn und Schefflenz je nach räumlichen Kapazitäten nach Möglichkeit gleichmäßig ausgelastet werden sollen, räumte Marco Garcia ein. Für die Fahrten zu den teilweise neuen Arbeitsplätzen werde aber mit den Betriebsräten ein Ausgleich auf bestimmte Zeit geschaffen, hob Saffenreuther hervor.

"Positiv für die Mitarbeiter ist die Arbeitsplatzsicherheit, die durch eine Fusion geschaffen wird", meinte Rainer Kehl und Karin Fleischer brachte die Fremdanbieter ins Spiel: "Arbeiten, die derzeit an solche Firmen vergeben sind, könnte man wieder in die Bank holen, auch das sichert Arbeitsplätze".

Aufsichtsrat wird kleiner

Gehen die Banken künftig gemeinsame Wege, wird der Aufsichtsrat - Erich Dambach ist für den Vorsitz vorgesehen - kleiner. Aus bisher 32 Mitgliedern werden 14, jeweils sieben von der Volksbank Franken und sieben von der Volksbank Mosbach. Perspektivisch soll das Gremium auf zehn Mitglieder verringert werden.

Für einen Teil der Kunden wird es im Falle der Fusion Veränderungen bei den Bankdaten geben, für welche, sei aber noch unklar. Ansonsten soll der Zusammenschluss keine Auswirkungen auf die Kunden haben, allenfalls positive, da man sich aufgrund der neuen Größe ideal auf alle Bedürfnisse einstellen könne.