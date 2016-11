Viel Überzeugungsarbeit ist zu leisten

Da in Sachen Gemeinschaftsschule wenig vorwärts zu gehen scheint, wollen jetzt die KTS-Eltern so richtig Gas geben. Überzeugungsarbeit ist angesagt.

Buchen. Eine "Elterninitiative pro Gemeinschaftsschule" mit Mandy Fischer-Ludwig und Ralf Künkel an der Spitze wurde an der Karl-Trunzer-Schule gegründet. Und die will sich in den nächsten Wochen, so war in einem Pressegespräch in der KTS zu erfahren, für das Projekt stark machen.

"Nach der Landtagswahl und den erfolgten Schüleranmeldungen im Frühjahr 2016 - mit dem verstärkten Zugang auf das Gymnasium und nachlassenden Schülerzahlen an der Abt-Bessel-Realschule und der Karl-Trunzer-Schule hatten sich die beiden Schulleitungen verständigt, ein zukunftsweisendes Bildungsangebot für den Sekundarbereich 1 (Klasse: 5 bis 10) in der Form zu entwickeln, dass beide Schulen nebeneinander mit einem eigenen pädagogischen Konzept bestehen können, wobei die KTS sich zur Gemeinschaftsschule weiterentwickeln müsste", erklärte KTS-Rektor Walter Scheuermann.

An beiden Schulen bestünde dann die Möglichkeit, den Hauptschul- oder Realschulabschluss zu erwerben. Ein grundlegender Unterschied wäre die Ausgestaltung der ABR im Halbtagsbetrieb und die KTS im verbindlichen, bereits bewährten Ganztagsbetrieb. "Damit könnte der Schulträger nach Einführung der Ganztagsgrundschule auch ein durchgängiges Ganztagsangebot im Sekundarbereich 1 für die Wahl der Eltern vorweisen", unterstreicht Scheuermann.

Unter solchen Gegebenheiten könnten laut dem Rektor beide Schulen eine noch engere Kooperation in organisatorischer Hinsicht anstreben, wie zum Beispiel der gemeinsamen Nutzung der Räumlichkeiten, einem vielfältigen Angebot an Arbeitsgemeinschaften und dergleichen. "Diese Position wird von beiden Schulen nach wie vor vertreten", machte Walter Scheuermann deutlich.

Seit zwei Jahren setze sich die Karl-Trunzer-Schule als Ganztags-Werkrealschule mit Zustimmung aller schulischen Gremien für die Einführung der Gemeinschaftsschule in Buchen ein, so die Elterninitiative, die sich durch das einstimmige Votum des Gesamtelternbeirates der Buchener Schulen für die Einführung einer Gemeinschaftsschule an der Karl-Trunzer-Schule und durch die vor eineinhalb Jahren an der KTS durchgeführte Fremdevaluation mit "exzellenten Ergebnissen im Bereich der Schul- und Unterrichtsentwicklung" bestärkt sieht.

Eltern nicht eingebunden

"Es hat zwar Gespräche seitens der Stadtverwaltung mit Rektor Scheuermann gegeben, die Eltern aber sind bisher nicht eingebunden worden", hob die Elternbeiratsvorsitzende Mandy Fischer-Ludwig hervor. Die nächste Gemeinschaftsschule sei in Adelsheim, was einfach zu weit entfernt sei. Ralf Künkel sieht bei Umsetzung der Pläne sogar die Chance, in Buchen "ein Zentrum für die Gemeinschaftsschule zu etablieren." Durch verschiedene Aktionen will die "Elterninitiative pro Gemeinschaftsschule" über Chancen und Potenzial sowie das Lernkonzept der Gemeinschaftsschule informieren, um weitere Unterstützer aus allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere aus den Reihen der Eltern zukünftiger Schülergenerationen, zu gewinnen - daran ließen auch die weiteren Gesprächsteilnehmer Guy Sutter, Andrea Müller-Helm und Sabrina Eberle keinen Zweifel.

Für die Gemeinschaftsschule sprechen laut Elterninitiative viele Punkte. Sie sei eine leistungsorientierte Schule, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen durchgehend individuell fördere. Außerdem orientiere sich das Konzept dieser Schulart an den Stärken und Talenten des einzelnen Kindes, anstatt nur seine Schwächen zu benennen. Das einzelne Kind werde mithilfe genauer Lernzielabsprachen und intensiver persönlicher Betreuung durch die Lehrer eng begleitet, wodurch wiederum das Selbstwertgefühl und die Motivation für das eigene Lernen gesteigert würden.

Ganztagsbetrieb in Gefahr

Doch auch ein ganz pragmatischer Grund spricht für das Engagement. Schon im nächsten Schuljahr werde bei weiterhin abnehmenden Schüler- und Klassenzahlen der Ganztagsbetrieb an der Karl-Trunzer-Schule eingeschränkt und in den Folgejahren müsse er sogar rückgeführt werden.

Ein Informationsabend zur Gemeinschaftsschule findet am Dienstag, 13. Dezember, um 19 Uhr in der Aula der Abt-Bessel-Realschule statt. Referentin ist die Rektorin der Fritz-Ulrich-Gemeinschaftsschule (Starterschule 2012 in Heilbronn-Böckingen), Christiane Ziemer, gleichzeitig auch stellvertretende Vorsitzende des Vereins für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Chancen und positiven Aspekte, die sich durch eine Einführung der Gemeinschaftsschule in Buchen eröffnen würden. Und bei dieser Veranstaltung hoffen die Verantwortlichen nicht nur mit den Eltern der Grundschulkinder und Lehrern der Buchener Schulen ins Gespräch zu kommen, sondern auch mit Vertretern der Stadtverwaltung und des Gemeinderates. Viel Zeit bleibt der Elterninitiative nicht mehr, denn schon im Januar könnte sich der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigen.