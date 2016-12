„Vergangenem nicht nachtrauern“

Vergangenes loslassen, Neues zulassen. Nur wenige Worte beschreiben den Weg, auf den sich die katholische Kirche begibt.

Odenwald-Tauber. Es vollzieht sich ein Wandel in den Gemeinden, der zwangsläufig aufgrund hauptamtlichen Personalmangels, aber auch gesellschaftlicher Veränderungen unumgänglich ist. Mehr ehrenamtliche Laien sollen deshalb eingebunden werden, die die christliche Botschaft weitergeben.

Wie die Diözesanstelle Odenwald-Tauber mit Sitz in Hainstadt den Umgestaltungsprozess unterstützend begleitet, darüber sprachen die Fränkischen Nachrichten mit deren Leiter Günter Stauß. "Die Gestalt, wie uns Kirche heute in Pfarrgemeinden begegnet, kommt an ihre Grenzen. Die Strukturen tragen immer weniger", sagt Stauß. Dies betrifft sowohl die Größe der Anfang 2015 gebildeten Seelsorgeeinheiten als auch die personelle Ausstattung. Sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptamtliche kommen an Grenzen der Belastbarkeit. Ein einfaches "weiter so" könne nicht die Lösung sein.

Realistischer Blick notwendig

Inzwischen wachse die Einsicht, "dass Gott etwas Neues vorhat", erklärt der Diözesanstellenleiter und interpretiert aus theologischer Sicht das Buch Jesaja aus dem Alten Testament auf die heutige Zeit. Er zitiert jene Stelle, in der beschrieben wird, wie Gott dem Volk Israel im Babylonischen Exil Mut machen will: "Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues."

Neue Wege zu beschreiten bedeute aber nicht, dass das Vergangene schlecht gewesen sein muss, so Stauß. Und so stellt er die Arbeit in den Pfarrgemeinden keineswegs infrage. Es gehe vielmehr darum, nicht im Vergangenen stecken zu bleiben und die eigene Energie mit "Nachtrauern" in die falsche Richtung zu lenken. Ein Zutrauen in Gott sei vonnöten, dass das Kommende wieder neu tragen werde.

Ein realistischer Blick auf die aktuelle Situation mache deutlich, dass manches in den Pfarrgemeinden nicht oder nicht mehr erhalten werden könne. Deshalb gehe es nicht mehr um die Frage, wie man die derzeitige Form von Gemeinde über die Zeit retten kann, sondern vielmehr darum, wo die Kirche in der schnelllebigen, pluralen, individualisierten und digitalisierten Welt von heute wachsen kann. Dazu bedürfe es innerhalb der Kirche mehr an Flexibilität.

Seit über einem Jahr bekleidet der 48-Jährige das Amt des Diözesanstellenleiters für den Bereich Odenwald-Tauber mit den Dekanaten Mosbach-Buchen und Tauberbischofsheim. Er ist zuständig für allgemeine pastorale Themen. Die Frauenpastoral verfügt nur noch über eine 50-Prozent- statt einer Vollzeitstelle, die Arbeitnehmerseelsorge wird von einer Fachkraft in Mannheim übernommen und die Stelle des früheren Regionaldekans (Leiter der einstigen Regionalstelle) ist gestrichen.

An Arbeit mangelt es Günter Stauß nicht. Ehrenamtsentwicklung und Kirchenentwicklung lautet sein Auftrag seitens der Erzdiözese Freiburg. So ist die Diözesanstelle eine Anlaufstation vor Ort, die Unterstützung anbietet und die Veränderungsprozesse begleitet. Und sie hat dezidiert den Auftrag, das Kirchenbild des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965) und der Würzburger Synode (1971 bis 1975) mit zu formen. "Kirche sind alle Getauften" ist das Leitmotiv und so solle die Verantwortung aller mehr in den Mittelpunkt rücken. Konkret geht es um die Organisation von Fortbildungen, zum Beispiel für die Gemeindeteams, Aufbauseminare für Hauptamtliche oder Klausurwochenenden für Pfarrgemeinderäte. Letztere gestaltet die Regionale Arbeitsgemeinschaft Gemeindeentwicklung (Rage). "Was sie 2016 geleistet hat, ist beachtlich", betont Stauß. Denn die Hälfte der Seelsorgeeinheiten (zehn von 20) in den beiden Dekanaten Mosbach-Buchen und Tauberbischofsheim nahm Begleitung durch den Pool von Beratern wahr.

Studientag geplant

Die Ehrenamtsentwicklung ist ein neuer Auftrag der Diözesanstelle. Er bedeutet, die Seelsorgeeinheiten dabei zu unterstützen, systematisch in einem strukturierten Prozess die Kultur des miteinander Arbeitens weiter zu entwickeln, um Engagement zu fördern. So ist beispielsweise im März 2017 ein Studientag zum Thema "Eine engagementfreundliche Kirche werden" geplant.

Außerdem ist die Seelsorgeeinheit Mosbach-Elz-Neckar eine von dreien in der Erzdiözese, die an einem Pilotprojekt zum Thema "Ehrenamt mit System" teilnimmt. Zudem laufen Pastoral- und Liturgiekurse sowie Fortbildungen für Kommunionhelfer, Leiter von Wort-Gottes-Feiern und Besuchsdienste.

2017 sollen in der Diözese neue Leitlinien verabschiedet werden. In einem Anhörungsentwurf sind drei markante Optionen aufgeführt, die alle Handlungsfelder der kirchlichen Arbeit bestimmen: engagiert für neues Wachstum, offen für eine lebendige Vielfalt und profiliert für eine plurale Gesellschaft.

Auch Stauß holte sich in dieser Umbruchphase neue Impulse. Er ließ sich an der Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland zum "Ehrenamtsmanager und -koordinator" ausbilden. Was die Zukunft angeht, äußert Günter Stauß: "Meine Vision lautet, dass immer mehr Menschen sagen: Ich kenne ein paar Christen und das sind echt interessante Leute."