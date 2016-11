Buchen. Der Volkstrauertag wird am Sonntag, 13. November, in ganz Deutschland unter der Trägerschaft des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge feierlich begangen. Auch die Stadt Buchen beteiligt sich mit einer Gedenkveranstaltung am Sonntag um 10 Uhr auf dem Platz vor der katholischen Stadtkirche.

Überall wird in besonderer Weise der Millionen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht, die die gewaltsamen Auseinandersetzungen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts forderten. Auch heute sterben weltweit Menschen in Folge von Kriegen, von Gewalt und Terrorismus. Sie alle stehen im Mittelpunkt der schlichten Gedenkfeier, an der sich die Stadtkapelle und der Männergesangverein Liederkranz sowie Fahnenabordnungen verschiedener Vereine und Verbände beteiligen. Die Bevölkerung ist dazu willkommen, dieser Gedenkfeier beizuwohnen.