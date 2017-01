Übernahme des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs war der Höhepunkt

Oberneudorf. Bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung Oberneudorf sagte Kommandant Johannes Mackert nach der Begrüßung in seinem Bericht, bei der 43 Mitglieder zählenden Abteilungswehr waren 44 aktive Termine wahrzunehmen. An Einsätzen waren eine technische Hilfeleistung sowie ein Kaminbrand für den Ausrückebereich 6 zu verzeichnen.

Als ein Höhepunkt wurde die Übernahme des TSF 8 mit der Umrüstung der Gerätschaften genannt. Weiterhin wurde in Gemeinschaftsleistung die Pflasterinstandsetzung vor dem Gerätehaus, das Streichen der Sanitäranlagen, die Bodenreinigung sowie die Montage des Feuerwehrschildes am Gerätehaus erledigt, wofür sich Mackert bei den Aktiven für die Mithilfe bedankte. Ein Appell ging an die Aktiven, die gemeinsam mit den Abteilungen Hollerbach und Unterneudorf durchzuführenden Übungen besser zu besuchen um im Ernstfall mit den Gerätschaften noch besser vertraut zu sein.

Dem Bericht des Jugendwartes Friedbert Röckel war zu entnehmen, dass neben feuerwehrtechnischer Ausbildung auch gesellige Unternehmungen wie Kegeln und Fußball spielen zu den Abläufen gehören, es allerdings schwierig ist ein interessantes Programm für alle Altersgruppen zu gestalten.

Für die Alterswehr berichtete Bernhard Noe von den drei Unternehmungen des vergangenen Jahres und wies auf die bereits geplanten Veranstaltungen für 2017 mit dem Besuch des Landtags in Stuttgart als Höhepunkt hin.

Dank für Zusammenarbeit

Holger Stich erstattete den Kassenbericht, und Holger Noe konnte als Kassenprüfer eine souveräne Kassenführung bestätigen und dankte für die korrekte Buchführung. Ortsvorsteher Ohnhäuser dankte der Abteilung für deren ehrenamtlichen Einsatz. Die von ihm empfohlene Entlastung der gesamten Führung fiel einstimmig aus.

Stellvertretender Stadtbrandmeister Hollerbach wies auf den reibungslosen Wechsel in der Leitung hin und dankte für die gemeinsame Zusammenarbeit innerhalb des Ausrückebereichs 6. Er gab einen Überblick über die Tätigkeiten der insgesamt 409 aktiven Mitglieder aller Abteilungen. Weiter stellte er Neuanschaffungen der in die Jahre gekommenen Uniformen in Aussicht und gab eine Übersicht der geplanten Investitionen für die einzelnen Abteilungswehren. Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr dankte ebenfalls für das Engagement der Abteilungswehr. Mit eindrucksvollen Beispielen von den Unwettervorkommnissen 2016 betonte er die Notwendigkeit der Abteilungen, die als Kenner der Örtlichkeiten für eine reibungslose Hilfeleistung unverzichtbar sind und deshalb auch von der Kreisverwaltung weiterhin unterstützt werden.

Johannes Mackert gab einen Ausblick auf die in 2017 geplanten Tätigkeiten der Abteilung und ließ in einer Bildpräsentation die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren, um dann zum gemütlichen Teil der harmonischen Versammlung überzuleiten. HB