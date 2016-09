Über Japan und Antwerpen nach Buchen

Das rund 19,5 Tonnen schwere Portal der neuen Maschine wird in der Halle vom gelben 75-t-Boom Truck angehoben. Selbst unter voller Last lässt sich der Truck wie ein Gabelstapler fahren.

Buchen. Für das Aufstellen einer neuen 46 Tonnen schweren Maschine bei der Firma Steiff in der Buchener Siemensstraße war einiges an Organisation und Absicherung erforderlich. Extra dafür wurde ein sogenannter 75-t-Boom Truck, ein Spezialtransporter aus den USA, benötigt.

Der Truck kann Tonnagen bis über 65 Tonnen bewegen und bleibt dabei voll rangierbar. Er wurde in den USA für spezifische Problemstellungen der Schwerindustrie entwickelt und lässt sich, selbst unter voller Last, wie ein Gabelstapler fahren. Der Aufbau der Hydraulik-Zylinder erlaubt ein vertikales Ausfahren bis auf eine Höhe von 7,5 Meter.

Schwertransporte im Einsatz

Mit dem Aufstellen der riesigen und schweren Maschine wurde ein Spezialunternehmen beauftragt. Christian Meixner von der Firma Steiff übernahm die Koordination des Transports und des Aufbaus.

Die 46 Tonnen schwere Maschine aus der neuen Baureihengeneration der "Mazak Integrex-e"-Serie wurde in Japan gebaut und per Seefracht in die Niederlande überführt. Zur weiteren Anlieferung vom Hafen in Antwerpen nach Buchen waren sechs Lkw, teilweise Schwertransporte mit Übermaßen, im Einsatz.

Die Maschine ist erst die Zweite ihrer Art in Deutschland. Auf ihr können Bauteile mit einem maximalen Durchmesser von 1,45 Meter und einer Höhe von 1,6 Meter bearbeitet werden.

Neuester Stand der Technik

Mit dieser Multitasking-Maschine ist es außerdem möglich, in einer Aufspannung Fräs- und Drehoperationen in sehr hoher Qualität, Präzision und Wirtschaftlichkeit durchzuführen.

Auch die Steuerung ist auf dem neusten Stand der Technik: Mit der "Mazak Smooth X"-Steuerung mit Touchscreen ist eine der modernsten und schnellsten Steuerungen, welche es derzeit auf dem Markt gibt, verbaut. Neben dem Messtaster und dem Lasermesssystemen zur Werkstück- und Werkzeugvermessung sind viele weitere Optionen in der Hightech-Maschine integriert.

Bis die Maschine komplett aufgebaut ist und in Betrieb genommen werden kann, wird es noch circa drei bis vier Wochen dauern. hes