Tänzer verzauberten das Publikum

"Merula - versunken in der Tiefe": So lautete der Titel der Tanzshow, die von den "Own Steps" in Hainstadt auf die Bühne gezaubert wurde.

In der Sport- und Mehrzweckhalle in Hainstadt:

In die farbenfrohe Unterwasserwelt entführte die Tanzsportgruppe "Own Steps" die Zuschauer im Rahmen ihrer Show, die am Freitag in der Sport- und Mehrzweckhalle ihre Premiere hatte.

Hainstadt. "Merula - versunken in der Tiefe": So lautet der Titel der Tanzshow, die auch in diesem Jahr wieder von der Ideengeberin, Texterin und Regisseurin Sibylle Hofer-Hasenstab auf die Bühne gezaubert wurde. Mit im Boot wiederum eine große Schar von Tänzern, die mit ihren farbenprächtigen Kostümen und umrahmt von eine phantasievollen Kulisse mit ihrer zweieinhalbstündigen Show einmal mehr ihr Publikum begeistert haben.

Auf der Suche nach der vor langer Zeit im Meer versunkenen Stadt Merula stößt die fünfköpfige Crew des U-Bootes in die Tiefen des Meeres hinab. Neben dem Leiter der Expedition, Wissenschaftler Leno (Michael Henk), und seinem Assistenten Marlon (Thorsten Müller) sowie dem Kapitän Toni (Christopher Schell) gesellen sich auch der Russe Victor und dessen "Spezi" Paul (Oliver Stäublin) dazu, die allerdings in ganz anderer Mission unterwegs sind.

Sie haben es nur darauf abgesehen, die wertvollen, leuchtenden Steine zu erbeuten, die ihnen ein Vermögen versprechen.

Darauf hatte der Unternehmer Mr. Mardock (Klemens Gramlich) die beiden Ganoven angesetzt, um ebenfalls möglichst schnell an Reichtum zu kommen. Auf dem Weg in die Tiefe wird die Besatzung von atemberaubenden Meeresbewohnern begleitet.

Mit einer Mischung aus Faszination, Belustigung und Begeisterung nimmt die Geschichte ihren Lauf und macht darüber hinaus auf die bedrohten Welten, die es zu schützen gilt, aufmerksam.

Zu den Darstellern, die das Publikum faszinierten, zählten auch Mr. Porter (Ferdinand Winkler) sowie die beiden "Merulaner" Thomas Tonnier und Christian Pfeiffer, der Papagei (Elke Gramlich) und die Sprecherin Jessica Lang wie auch die Solotänzer im Duett der "Clownfische" (Lisa und Hannah Folhoffer), im Duett "Hai und Feuerfisch" (Alexander Steuerwald und Sandra Riehl). Darüber hinaus beeindruckten der "Solo-Rochentanz" mit Diana Schwarz-Berberich und den vielen akrobatischen Tänzern in ihren farbenprächtigen Kostümen, die auch in diesem Jahr wieder Cornelia Fabrig entworfen und geschneidert hat.

Für die Einstudierung der Tänze sorgten Sibylle Hofer-Hasenstab, Julia Stich, Michaela Büchler, Ramona Ott und Carolin Goldschmitt sowie Christiane Henn und Carolin Frodl. Für die musikalische Abstimmung zeichneten einmal mehr Dirk Hemberger mit seiner Crew (Andreas Goldschmitt, Marcus Schirmer, Jürgen Stolz) sowie die Firma Chief-Pa verantwortlich, die das ganze Spektakel auch ins richtige Licht rückte.

Die passende Dekoration im Foyer gestaltete Marion Kern-Bethäuser, während Friseursalon Friedlein und Beauty Place für die passenden Frisuren und die Schminke der Akteure sorgten.

Mit "standing ovations" und einem lang anhaltenden Applaus quittierten die Zuschauer im vollbesetzten Saal die Premieren-Vorstellung der "Own Steps", die nach dreijähriger Abwesenheit einmal mehr alle Register ihres Könnens zogen. k.n.