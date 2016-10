Stehender Beifall der Jury für „next level“

Buchen/Miltenberg. Zum zehnten Mal war die restlos ausverkaufte Miltenberger Churfrankenhalle am vergangenen Wochenende im Rahmen der "Dance Masters 2016" Treffpunkt eines tanzbegeisterten Publikums. Die Besucher wollten erleben, wie 23 Gruppen mit dynamischen und originellen Streetdance-Choreografien um die vorderen Plätze tanzten. In den vergangenen Jahren haben die "Dance Masters MIL" nicht nur wegen ihres Benefiz-Zwecks, sondern auch aufgrund ihrer perfekten Organisation und der hohen tänzerischen Qualitäten der auftretenden Streetdance-Crews einen überregionalen Bekanntheitsgrad erreicht, der diesmal zu einer Live-Übertragung der Veranstaltung auf Facebook durch das Kamerateam von "dance24.tv" führte und weltweit gesehen werden konnte.

Anwesend waren auch zwei Vertreter des Regierungspräsidiums Stuttgart, die sich insbesondere für das Buchener "Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance" (IPHB) und dessen Formationen sowie für die Benefiz-Veranstaltung interessierten.

Der spannende Abend war in drei Abschnitte gegliedert. Der Erste nannte sich "Showclass B" für Teams, die nicht regelmäßig an Meisterschaften teilnehmen. Es starteten acht Konkurrenten, darunter die Buchener Nachwuchs-Crew "Zzyzx". Im zweiten Abschnitt, der "Showclass A", tanzten sieben Teams, die bereits Erfahrungen bei regionalen und nationalen Meisterschaften gesammelt haben. Aus Buchen war "next level" mit von der Partie.

Im dritten Abschnitt, der "Contest-Class", traten ebenfalls acht Teams, an die regelmäßig an Meisterschaften teilnehmen. Hier forderte "ConneXion" seine Konkurrenten heraus. Die wettbewerbserfahrenen Buchener Tänzer hatten relativ schnell vor Beginn des Wettbewerbs den Schwierigkeitsgrad der bevorstehenden Konkurrenz austaxiert und erkannt: Es wird nicht einfach, denn sie hatten Crews entdeckt, die bereits bei den Weltmeisterschaften in Glasgow eine Herausforderung waren. Aber, die Buchener behielten die Nerven und demonstrierten selbstbewusst ihr tänzerisches Können. So belegte der Nachwuchs, die "Zzyzx"-Crew, bei der "Showclass B" den zweiten Platz. In der "Showclass A" begeisterte "next level" mit ihrem tänzerischen Können und einer atemberaubenden Choreografie nicht nur das gesamte Publikum. Auch die sechs Jurymitglieder zollten mit stehendem Applaus und erhobenen Armen der Hiphop-Qualität "Made in Buchen" ihre Hochachtung. Kein Wunder, dass "next level" sich auf den ersten Platz tanzte.

In der "Contest-Class" musste "ConneXion" mit ihrer mutigen, weil außergewöhnlichen Choreografie versuchen, die beiden WM-Konkurrenten von Glasgow erneut hinter sich zu lassen. Das gelang ganz knapp nicht. Zunächst gab es wegen Punktgleichheit zwei Sieger: "ConneXion" und "Own Risk". Ein Stechen zwischen beiden Teams sollte die Entscheidung bringen, doch dies wurde aus Zeitgründen abgelehnt. So einigte man sich, jeweils den schlechtesten Jurywert, der normalerweise immer gestrichen wird, in die Wertung einzubeziehen. Dadurch hatte "ConneXion" einen Punkt weniger als "Own Risk" und landete auf Platz zwei.