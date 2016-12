Buchen. Mit acht Projektoren, bis zu 15 Meter Breitleinwand und 600 Panoramadias präsentiert der Fotograf und Kameramann Stefan Weindl Erlebnisse aus seiner Tour durch den Süden Afrikas. Im Buchener Josef-Martin-Kraus-Saal trägt der Weltenbummler unter dem Namen "Panorama Multivision" am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr seine Eindrücke und Erfahrungen anhand von Bildern vor. In der Alten Mälzerei in Mosbach eröffnet er am Dienstag, 3. Januar, ebenfalls um 20 Uhr seine Vortragsreihe.

Auf der 20 000 Kilometer langen Reise durch Südafrika, Namibia, Botswana und Zimbabwe begegnete Weindl vielen Tieren und entdeckte die unterschiedlichen Landschaften des Kontinents. Er machte außerdem einen Abstecher durch den Krüger Nationalpark.