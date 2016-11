Schwarzes Gold geht bald in den Vertrieb

Grünschnitt wird seit dem Frühjahr von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises in Pflanzenkohle umgewandelt. Bald steht auch dem Vertrieb nichts mehr im Weg.

Buchen. "Wir haben einen Großteil der Zertifizierung abgeschlossen", so AWN-Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter gegenüber den FN. Dazu gehört zum Beispiel, dass das Eingangsmaterial aus einem Umkreis von nicht weiter als 80 Kilometern kommen darf und die entstehende Prozesswärme von rund 150 kW sinnvoll genutzt wird. Im Biomassezentrum der Deponie Sansenhecken wird diese zur Trocknung des Schnittgutes, also des Eingangsmaterials, verwendet. Abgeschlossen soll die Zertifizierung noch im Laufe dieses Jahres sein und dann geht es an den Vertrieb der Pflanzenkohle.

Breites Einsatzgebiet

Diese ist laut Ginter sehr hochwertig und hat einen breiten Spielraum, was ihren Einsatz betrifft. Man könne aus ihr zum Beispiel eine Art "Wundererde" namens "Terra Preta" herstellen, die die AWN im Lauf des nächsten Jahres anbieten will. Sie ist eine Mischung menschlicher, tierischer und pflanzlicher Abfälle in Verbindung mit der produzierten Pflanzenkohle.

Auch in der Tierhaltung findet die Pflanzenkohle ihren Einsatz. Sie ist Zuschlagsstoff für die Herstellung von tierischen Futtermitteln oder für Stalleinstreu. "Dadurch lassen sich Antibiotika sparen oder Gerüche in Ställen minimieren", erklärte der Geschäftsführer. In der Landwirtschaft - Anfragen lägen bereits vor - profitiert die Atmosphäre, da eine Tonne Pflanzenkohle die dreifache Menge an CO2 dauerhaft im Ackerboden festhalten könne. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises selbst will die gewonnene Pflanzenkohle ebenfalls nutzen. "Wir benötigen in unseren Anlagen viel Aktivkohle, die wir momentan noch zu hohen Preisen zukaufen müssen", so Dr. Ginter, was dann nicht mehr nötig sei. Unterm Strich biete die Anlage die Möglichkeit, aus dem ohnehin anfallenden Grünschnitt, ein hochwertiges Produkt herzustellen.

20 000 Tonen Grüngut

Rund 20 000 Tonen Grüngut fallen aufgrund der ländlichen Struktur im Neckar-Odenwald-Kreis an. Diese werden über die zahlreichen Grüngutplätze und Sammlungen erfasst und verwertet. Während der krautige Anteil wie Blätter oder Gras kompostiert wird, steckt der holzige Anteil noch voller Energie, die verwertet werden will, wie beispielsweise im neuen Biomassezentrum.

"In dieser Anlage läuft ein Karbonisierungsprozess ab, ähnlich wie es die Köhler früher im Wald auch durchgeführt hatten", verdeutlicht Martin Hahn, AWN-Leiter der Unternehmenskommunikation, die Arbeitsweise der Anlage. Nur werde hier nicht Holz in Kohle, sondern Biomasse in Pflanzenkohle umgewandelt. Bei diesem technischen Prozess werde das eingegebene Material, zum Beispiel Grünschnitt, verkohlt und nicht verbrannt.

Geringe Abgasemissionen

Dies geschieht bei rund 800 Grad Celsius. Synthese-Gase werden anschließend in einem Flox-Brenner bei über 1200 Grad Celsius vollständig verbrannt, so dass hier nur sehr geringe Abgasemissionen entstehen. In Bezug auf Kohlenstoffmonoxid (CO) emittiert diese Anlage nur rund ein Zehntel der CO-Mengen eines üblichen Haushaltskamins mit Holzfeuerung, wenn man dies in Relation zur Energieleistung setzt. Die gewonnene Wärme wird nur zum Teil für die eigene Prozesswärme benötigt - es steht also zusätzliche Wärme für eine externe Nutzung (Nahwärmenetz) zur Verfügung.

Prozess läuft von alleine

Zum Aufheizen der Anlage sind rund 30 Kilogramm Gas (zum Beispiel Propan oder Butan) notwendig, die Aufheizdauer beträgt 30 bis 45 Minuten. Anschließend läuft der Prozess von alleine und gibt bis zu 150 kW Wärme ab. Aus etwa 2000 Tonnen Grünschnittmaterial, das entspricht rund 1000 Tonnen Trockensubstanz, entstehen pro Jahr rund 300 Tonnen Pflanzenkohle.