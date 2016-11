Imanuel Demestre hat in Buchen sein "Teppichhaus" eröffnet. © Adrian Brosch

Buchen. Imanuel Demestre hat am Freitag in der Hochstadtstraße 10 in Buchen sein "Teppichhaus" eröffnet. Der 23-jährige Jungunternehmer aus Mannheim erfüllte sich mit dem Laden einen großen Wunsch und folgte mit dem Schritt in die Selbstständigkeit einer seit Jahrzehnten gepflegten Familientradition.

Sein Angebot auf rund 60 Quadratmetern umfasst sowohl eine Verkaufsstelle für exklusive, handgefertigte Orientteppiche als auch eine Annahmestelle für unterschiedliche Serviceleistungen wie Waschen, Imprägnieren und Reparieren der Teppiche.

Dabei kann nicht nur gekauft werden: Tausch und Inzahlungnahme sind ebenfalls möglich. Um der Kundschaft auch Sonderwünsche erfüllen zu können, nutzt Demestre seine guten internationalen Kontakte.

Als abrundendes "Special" versteht sich der kostenlose Hol- und Bringservice im Umkreis von 80 Kilometern um Buchen. ad