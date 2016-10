Schlager und Hits wie am Fließband

50 der beliebtesten deutschen Schlager und Hits gesungen von sechs Musicalstars, verpackt in eine turbulente Comedy-Show. Das gibt es am 27. Oktober in Buchen.

Buchen. Es passiert nicht jeden Tag, dass namhafte Musical-Stars in der Stadthalle Buchen auf der Bühne stehen. Am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr kommen sogar sechs von ihnen und geben fünfzig der beliebtesten deutschen Schlager und Hits in der Schlager-Komödie "Ab in den Süden" zum Besten. Die ausgebildeten Musical-Profis haben in Hit-Musicals wie "Phantom der Oper", "Tanz der Vampire", "König der Löwen" oder "Elisabeth" die Hauptrollen gespielt.

",Ab in den Süden' ist auch für uns etwas besonderes", sagt Jeanne Marie Nigl, die jahrelang bei "König der Löwen" in Hamburg auf der Bühne stand. "Es ist auch eine Art Musical, aber hier kennt das Publikum fast alle Lieder und singt öfters lauthals mit. Es macht unglaublich viel Spaß, diese Lieder, die man auf Partys und Klassenfahrten gegrölt hat, richtig auf der Bühne zu singen. Das Publikum geht jeden Abend komplett ab!"

Mit seiner Erfolgsproduktion "Musical Moments" tourt Espen Nowacki schon seit Jahren durch Deutschland. Auch das Ensemble um Espen Nowacki ist schon gespannt auf den Auftritt in Buchen: "Wir werden die Stimmung in der Stadthalle Buchen zum Kochen bringen!", da ist sich Espen Nowacki sicher. Der gebürtige Norweger begeistert sich schon lange für deutschsprachige Ohrwürmer von "Er gehört zu mir" bis "Atemlos" und liebt deren unverwechselbaren Sound.

Nun hat er eine ganze Show aus solchen Hits arrangiert: "Ab in den Süden" ist ein unterhaltsamer Abend mit turbulenten Beziehungsdramen und urkomischen Dialogen. Die witzige Geschichte dreier Paare, die sich im Urlaub kennenlernen, wird mit rund 50 der bekanntesten und beliebtesten deutschen Hits von Peter Kraus über die Toten Hosen bis Helene Fischer erzählt.

Von Rock'n'Roll über Disco, Neue Deutsche Welle, Rock, Pop und Schlager ist alles dabei - "für die ausgebildeten Sänger und Musicaldarsteller eine große musikalische Herausforderung und eine tolle Gelegenheit, die ganze Bandbreite ihres Könnens zu zeigen", erklärt Espen Nowacki.

Und für die Zuschauer ist eine wunderbare Auszeit vom Alltag garantiert, ist sich der Musicalstar sicher. "Wer da keinen Spaß hat, bekommt sein Geld zurück" lacht Nowacki - bislang sei noch kein Publikum auf den Stühlen sitzen geblieben.