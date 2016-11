Rekordgewinnsumme von 43 446 Euro

Buchen. Mit einer Rekordgewinn-summe in Höhe von 43 446 Euro geht der Lions-Glücks-Adventskalender in die zwölfte Runde. Diese sensationelle Summe haben wiederum zahlreiche Unternehmen aus der Region mit ihren Spenden zusammengebracht, die sich auf insgesamt 673 Einzelgewinne verteilen.

Der Erlös des Adventskalenders kommt wie immer der Förderung der Jugend im Kreis zugute, die für ihre Jugendhäuser und sonstigen Einrichtungen immer eine gute Verwendung dafür haben. Damit ist wieder eine spannende Adventszeit angesagt und auch in diesem Jahr lockt ein überaus attraktiver Hauptgewinn, eine hochwertige Grillstation von Weber-Grill inclusive Komplettausstattung im Gesamtwert von 3500 Euro, die in diesem Jahr von der Johmann GmbH in Limbach, sowie der Expert-Stommel GmbH in Buchen gespendet wurde.

Ab Montag, 7. November, sind die insgesamt 8000 Lions-Glücks-Adventskalender wie gewohnt für fünf Euro bei nachfolgenden Abgabestellen erhältlich: in Buchen bei der Volksbank Franken, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Apotheke am Musterplatz, Sonnen-Apotheke, Seitenbacher-Forum, Vedrana Haas "Die Frisöre", OBI, Hotel Prinz Carl und Tankstelle Herm; in Hainstadt in der Bäckerei "Zuckerbeck Oscar Breunig, in Hettingen in der Bäckerei Slepkowitz, Bäckerei Mackert, Autohaus Müller, Quellen-Apotheke und im Kaufhaus Kuhn; in Walldürn bei WohnFitz, Bäckerei Peter Müssig, Bücherladen am Alten Rathaus und in der Sparkasse Neckartal-Odenwald; in Höpfingen bei Elektro-Schaborak; in Hardheim bei Schreibwaren Schubotz, Erfapark-Apotheke und in Limbach in der Gärtnerei Bopp.

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr für die tägliche Ziehung. Auf der Homepage des Lions-Club Madonnenland www.lionsclub-madonnenland.de befindet sich ein digitaler Adventskalender, der ab dem 1. Dezember bereits ab 0 Uhr sein Türchen öffnet und die aktuelle Gewinnnummer preisgibt. k.n.