Reichsadler-Wirt kauft „Hochhaus“ in Vorstadtstraße

Reichsadler-Wirt Christian Reinhardt hat das "Hochhaus" in der Vorstadtstraße gekauft. Darin sollen unter anderem Hotelzimmer entstehen. © Martin Bernhard

Buchen. Christian Reinhardt, Wirt des Hotel-Restaurants "Zum Reichsadler", hat das sogenannte "Hochhaus" an der Ecke Walldürner Straße/Vorstadtstraße gekauft. Bis zum Sommer 2018 will er darin Hotelzimmer einrichten.

Bereits im Sommer dieses Jahres erwarb Christian Reinhardt das seinem Gasthaus gegenüberliegende Haus, das seit Jahren in einem Dornröschenschlaf versunken ist: Efeu wuchert unkontrolliert an seiner Fassade, Putz und Farbe bröckeln ab, die Fenster sind marode. Nach den Worten des neuen Eigentümers ist die Grundsubstanz des Hauses aber gut. Das denkmalgeschützte Gebäude liegt in einem städtischen Sanierungsgebiet. Somit ist die Baumaßnahme zuschussfähig und damit für den Reichsadler-Wirt wirtschaftlich tragfähig. In den Obergeschossen des Fünf-Etagen-Hauses will Reinhardt Hotelzimmer einrichten. Was mit dem Erdgeschoss geschehen soll, ist derzeit noch unklar. Denkbar seien hier Büro- oder Praxisräume, aber auch Hotelzimmer. Das Haus verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt rund 500 Quadratmetern.

1906 fertiggestellt

Erbauer des ortsbildprägenden Gebäudes sowie des Hauses daneben war Peter Zimmermann, der Vater des Bahnhofshoteliers Fritz Zimmermann. Die beiden im Volksmund "Hochhäuser" genannten Gebäude wurden im Jahr 1906 fertiggestellt. Nach einem Aufsatz von Volker Schneider und Karl Heinz Schick im Heimatheft "Wartturm" musste die gesamte Familie Zimmermann beim Ausschachten der Baugrube helfen. Der Bauschutt sei mit Kuhgespannen ins Mühltal gefahren und in der Kurve am späteren Café Ulmer abgeladen worden. Er diente als Grundlage für die spätere Straßenbegradigung. Nach der Fertigstellung verkaufte Peter Zimmermann die Häuser.

Derzeit ist Christian Reinhardt noch mit den Planungen für den Umbau des Hauses beschäftigt. Im Sommer 2017will er mit der Sanierung beginnen. Innerhalb eines Jahres soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.