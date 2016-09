Projekt nimmt deutlich Fahrt auf

Das Projekt "Buchener Ärztehaus" nimmt Fahrt auf: Die Fundamentarbeiten sollen nächste Woche losgehen. Und mit dem Rohbau soll es noch in diesem Jahr deutliche Konturen annehmen.

Buchen. Wer auf der Wilhelmstraße unterwegs war, hat es bereits gesehen: Die Bauarbeiten für das Ärztehaus sind in vollem Gange (die FN berichteten).

"Derzeit wird die Baugrube ausgehoben", informiert Dr. Andreas Schmitt, der gemeinsam mit Dr. Kurt und Kirsten Häfner in dem entstehenden Gebäude seine neue Gemeinschaftspraxis aufmachen wird.

Bereits diese Woche werde es dann an die Fundamentarbeiten gehen. Danach werde der Keller und die geplante Tiefgarage gebaut, die über etwa 16 Stellplätze verfügen soll. Die Zufahrt soll über den südlich angrenzenden öffentlichen Parkplatz erfolgen.

"Unser Ziel", so Schmitt weiter, "ist den Rohbau für das Erdgeschoss und den ersten Stock noch in diesem Jahr fertig zu bekommen." Schaffe man das, könne man während der Wintermonate bereits mit dem Innenausbau beginnen. Im Erdgeschoss werde sich die Praxis befinden, informiert Schmitt. Die Untersuchungszimmer seien dabei am Rand und Funktionsräume im Zentrum angeordnet. Auf diese Weise entstehe in der Praxis quasi ein Rundgang.

Im ersten Stock werden Patienten der Medizin nahe Praxen vorfinden. Welche genau, das wollte Dr. Schmitt zwar noch nicht verraten, nannte aber Logopäden oder Physiotherapeuten als Beispiele für solche arztähnlichen Berufe.

Ende des ersten Quartals 2017, beziehungsweise - je nach Witterung - Anfang des zweiten, werde es dann an den zweiten Stock gehen. Dort werde man vier Wohnungen mit Grundflächen von 95 bis 160 Quadratmetern errichten, die über Dachterrassen verfügen.

540 Quadratmeter Fläche

Das Grundstück befindet in unmittelbarer Nähe zum Musterplatz und grenzt an die Wilhelmstraße an. Die neuen Eigentümer wollen dort auf einer Fläche von etwa 1250 Quadratmetern ein Gebäude mit einer Grundfläche von rund 540 Quadratmetern errichten.

Der Eingang in das Objekt wird sich an der nordöstlichen Ecke befinden. Die Geschosse werden sowohl über Treppenhaus, als auch über Fahrstuhl erreichbar sein. Es wird in Flachdachbauweise errichtet und nimmt eine Gesamthöhe von rund 15 Metern ein.