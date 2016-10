Ohne Bindung keine Bildung möglich

Elternschaft kann auch unter schwierigen Bedingungen gelingen. Wie die dazu nötige Hilfe vermittelt werden kann, erfahren seit gestern in Buchen acht Fachkräfte aus dem Kreis.

Buchen. Als Thomas Gottschalk vor Jahren Sr. Frumentia in einer Sendung des ZDF spontan 100 000 Euro für die Implementierung von "Steep" zugesagte, ahnten beide nicht, welche positiven Wirkungen tatsächlich dadurch angestoßen würden. Jetzt profitiert auch der Neckar-Odenwald-Kreis von dieser Methode, die hochbelasteten Eltern möglichst früh helfen will, damit sie den Übergang zur Elternschaft erfolgreich meistern.

"Steep" steht für "Steps Toward Effective and Enjoyable Parenting - Schritte hin zu gelingender und Freude bereitender Elternschaft". Bei dem Projekt, das gestern von Professor Dr. Gerhard Suess und Sr. Dr. M. Frumentia Maier auf Einladung von Marion Pfannenschwarz, Präsidentin des Lions-Clubs Madonnenland, im Seitenbacher Forum vorgestellt wurde, handelt es sich um ein videogestütztes Beratungs- und Frühinterventionsprogramm. Es basiert auf der Bindungstheorie und wurde von Martha Erickson und Byron Egeland an der Universität von Minnesota entwickelt. Es kam bereits in größeren Städten in Deutschland und Österreich zum Einsatz und die Wirkungsweise wurde eingehend wissenschaftlich untersucht. Ziel ist eine sichere Bindung. "Ohne Bindung keine Bildung", brachte es Sr. Dr. M. Frumentia Maier auf den Punkt . Denn nur wenn das Kind sich sicher fühle, also sicher gebunden sei, könne es die Welt erkunden und erobern, also lernen und Bildung erwerben.

Wirksamkeit ist belegt

Laut Professor Suess bestätigen neueste Erkenntnisse deutscher Forschung die Wirksamkeit von "Steep". Es habe sich bei jungen hochbelasteten Müttern als wirksame Intervention erwiesen. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe hätten signifikant mehr Kinder aus der "Steep"-Intervention im Einjahresalter eine sichere Bindung zu ihren Müttern entwickelt, erklärte Suess. Bei Beendigung, im Zweijahresalter der Kinder, habe sich die "Steep"-Intervention als wirksam in der Vermeidung von Bindungsdesorganisation gezeigt. Positiv sei die Wirkung auch auf Eltern: Sie zeigten im Zweijahresalter der Kinder signifikant weniger riskantes Erziehungsverhalten. "Auch dies ist ein wesentlicher Beitrag zum Kinderschutz", unterstrich der Professor.

Weiterbildungskurs

Unterstützt vom Lions-Club Madonnenland und Seitenbacher machen sich seit gestern acht Fachkräfte aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und vier von außerhalb daran, bis zum 3. März 2018 bei einem Weiterbildungskurs im Seitenbacher Forum Buchen hinter die Geheimnisse von "Steep" zu kommen.

"Der Einsatz von ,Steep' setzt eine qualifizierte Weiterbildung voraus", stellte Sr. Dr. M. Frumentia Maier beim Pressegespräch klar. Bereits ab Februar werden die Fachkräfte in Familien eingesetzt - natürlich unterstützt von den Ausbildern. "Nicht um zu beratern, sondern um zu coachen - die Eltern müssen selber auf den Videos sehen, was sie falsch machen", erklärte Suess die Vorgehensweise. Über die Unterstützung ihrer Arbeit freuten sich Pascal Heffner und Susanne Heering vom Landratsamt. Es sei nicht einfach, Familien über die gängige Jugendhilfe zu erreichen. Beide unterstrichen aber, gut aufgestellt zu sein. Als Beispiel wurden die Aktion "Keiner fällt durchs Netz" und die Beratungsstelle für Kinderschutz" genannt. Interesse, Offenheit und Fachkompetenz wurden dem Jugendamt des Kreises sogleich von Suess bescheinigt: "Ein solch aufgeschlossenes Kreisjugendamt ist ein Glücksfall", so der Professor.