„Öffentliche Würdigung ist überfällig“

Gedenken an Hugo Geisert: Landrat Dr. Achim Brötel würdigte die Verdienste des ersten Landrats des Neckar-Odenwald-Kreises.

Der ehemals "Große Saal" im früheren Landratsamt Buchen heißt seit Sonntag "Hugo-Geisert-Saal".

Buchen. Im Rahmen einer Feierstunde gedachten Vertreter des öffentlichen Lebens, Gäste und Familienangehörige des letzten Landrats des Landkreises Buchen und des ersten Landrats des Neckar-Odenwald-Kreises. Geisert wäre am vergangenen Sonntag 100 Jahre alt geworden. Silja-Maria Fieger aus Hainstadt an der Querflöte und Julia Janny aus Osterburken an der Oboe umrahmten die Veranstaltung musikalisch.

Zwar wollten die Redner die Lebensleistung von Hugo Geisert nicht auf die Kreisreform Anfang der 1970-er Jahre reduzieren. Dennoch nahm dieses Ereignis in den Würdigungen und Rückblicken bei der Feier am Sonntag eine zentrale Rolle ein. Landrat Dr. Achim Brötel fasste zunächst den Lebenslauf des gebürtigen Ettlingers zusammen. 1917 geboren, verschlug es Geisert im Rahmen seiner kaufmännischen Tätigkeiten bis nach Norddeutschland.

Als Wehrmachtssoldat diente er an der Ostfront und geriet kurz vor Kriegsende verletzt in russische Kriegsgefangenschaft. Geiserts Bruder August arbeitete damals in Schlierstadt als Pfarrverweser. Ein kurzer Besuch bei diesem führte dazu, dass der spätere Landrat im Raum Buchen seinen Lebensmittelpunkt fand. Geisert erhielt die Stelle des Kartenstellenleiters und wurde stellvertretender Leiter des Kreisernährungsamts sowie Leiter des Ernährungs- und Wirtschaftsamts.

1960 wurde er zum Landtagsabgeordneten gewählt, 1964 zum Landrat des Landkreises Buchen. In seine Amtszeit fiel der Neubau des Kreiskrankenhauses Buchen in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße, die Erweiterung der Zentralgewerbeschule und der Bau der Schulturnhalle in Walldürn. "Geiserts allergrößte Baustelle war allerdings die Kreisreform", stellte Dr. Brötel fest. Als diese zuungunsten der Kreisstadt Buchen entschieden war, hätten sich manche von Geisert "verkauft" gefühlt, um selbst Landrat des deutlich größeren neuen Landkreises zu werden. Als erster Landrat des Neckar-Odenwald-Kreis habe Geisert die Infrastruktur ausgebaut, unter anderem Schulen und Straßen. Außerdem habe er sich ehrenamtlich unter anderem für das Deutsche Rote Kreuz und den Kunstverein Neckar-Odenwald eingesetzt. Er erhielt das Bundesverdienstkreuz und die Verdienstmedaille des Landes.

"Buchen hat gewonnen"

Auch Minister und Landtagsabgeordneter Peter Hauk erinnerte an die Landkreisreform. "Ist der Geisert neutral?", hätten sich viele in jener Zeit gefragt. "Die Stadt Buchen hat durch die Kreisreform nicht verloren, sondern gewonnen", stellte Hauk fest. So sei im Mittelzentrum Buchen die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen höher als im Mittelbereich Mosbach. "Ich verneige mich vor seiner Lebensleistung", schloss Hauk seine Ansprache.

"Hugo Geisert hat unsere Region entscheidend mitgeprägt", stellte auch Bundestagsabgeordneter Alois Gerig fest. Er habe viel Lebenserfahrung in sein politisches Wirken eingebracht. Dorothee Schlegel, Mitglied des Bundestags, bezeichnete Geisert als "Baulandrat", allerdings nicht von Mauern, sondern von Begegnungszentren. "Im Neckar-Odenwald-Kreis sind alle zuhause", egal ob Buchener oder Mosbacher, sagte sie.

"Die öffentliche Würdigung von Hugo Geisert ist vor allem eines: überfällig", stellte Bürgermeister Roland Burger fest. Auch er erinnerte an die "hochemotionale Zeit" der Kreisreform. Inzwischen sei der Neckar-Odenwald-Kreis zusammengewachsen. Jahre später habe Geisert gesagt, selbst wenn er es könnte, würde er die Kreisreform nicht mehr zurückdrehen. Burger würdigte auch Geiserts Qualitäten als Mensch, Freund und Familienvater und stellte in Aussicht, nach ihm eine Straße im Baugebiet "Bremmwiese" zu benennen.

Almuth Döhling, Hugo Geiserts älteste Tocher, gab einige sehr persönliche Einblicke in das Leben ihres Vaters. Zwar habe dieser wenig Zeit für die Familie gehabt, sei jedoch immer fürsorglich und an seinen Kindern interessiert gewesen. "Sein Erziehungsstil war liebevoll-streng mit der Betonung auf liebevoll", erinnerte die Tochter sich. Geiserts Leben sei geprägt gewesen von einem christlichen Menschenbild. Freundschaften, Treue und Zuverlässigkeit seien ihm immer wichtig gewesen. Dekan Johannes Balbach bezog sich bei der Segnung des Saals auf Adolf Kolping: "Was der Mensch aus sich macht, das ist er." Dass Geisert nach Buchen gekommen ist und hier so erfolgreich wirken konnte, sei Gottes Fügung gewesen. Pfarrerin Irmtraud Fischer erbat "Gottes Heiligen Geist für diesen Saal".