„Nicht gegen die Bürger entscheiden“

Arno Scheuermann von der Bürgerinitiative gegen Müllgeschäfte in Buchen (Bigmüg) zeigt, wo der Bauschutt aus dem Kernkraftwerk Obrigheim auf der Kreismülldeponie Sansenhecken eingelagert werden soll. Gegen die Deponierung will "Bigmüg" am 21. Januar in der Fußgängerzone demonstrieren.

Buchen. Wann der erste Lkw mit Bauschutt aus dem Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) vor dem Tor der Kreismülldeponie Sansenhecken eintreffen wird, steht noch nicht fest. "Wenn er kommt, werden wir das lange vorher ankündigen", versichert Martin Hahn, Pressesprecher der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN). Dass das Material in naher Zukunft in der Buchener Deponie eingelagert wird, scheint aus seiner Sicht "relativ sicher".

Arno Scheuermann und Frank Hemberger von der Bürgerinitiative gegen Müllgeschäfte in Buchen (Bigmüg) wollen sich damit jedoch nicht einfach abfinden. Seit mehr als drei Jahren kämpfen sie gegen die Einlagerung von freigemessenem Bauschutt auf der Deponie Sansenhecken und planen nun für Samstag, 21. Januar, um 11 Uhr eine Demonstration vor dem Alten Rathaus, um die Bevölkerung noch einmal auf mögliche Gefahren hinzuweisen und bei dieser Gelegenheit weitere Unterschriften zu sammeln. Mit ihrer Aktion wollen die Organisatoren von "Bigmüg" auch herausfinden, wie viel Rückhalt sie mit ihrer Arbeit bei den Bürgern in Buchen und den umliegenden Gemeinden haben.

Kaum Unterstützung

"Als Gemeinderat habe ich von gut 2000 Wählern den klaren Auftrag erhalten, die Einlagerung zu verhindern", betont Scheuermann. Im Gemeinderat sei er mit seinem Anliegen jedoch auf wenig Unterstützung gestoßen. "Viele lehnen sich bei diesem Thema zurück oder ducken sich weg", kritisiert der "Bigmüg"-Mitbegründer die Haltung vieler Gemeinderäte, andere Positionen als die eigene nicht einmal mehr anhören zu wollen. Zwar hätten sich die AWN-Verantwortlichen und der Gemeinderat gegen die Deponierung des Bauschutts in Buchen ausgesprochen, anschließend aber kaum etwas dagegen unternommen. "Wenn man einen wirklichen politischen Willen bekunden will, so muss die Stadt oder der Landkreis den Klageweg einschlagen", fordern Scheuermann und Hemberger.

Zumal die AWN laut ihrer Satzung keine gefährlichen Stoffe auf der Deponie Sansenhecken einlagern dürfe. Aus der Sicht von "Bigmüg" fällt jedoch der freigemessene Bauschutt in diese Kategorie: "Je nach Grundlage der Bewertung dürfte das Material also vom Deponiebetreiber überhaupt nicht angenommen werden." Über die Gefährlichkeit müsse deshalb in letzter Konsequenz ein Gericht entscheiden. Zumal mit der Deponierung in Buchen ein Präzedenzfall für die Ablagerung von schwachradioaktivem Bauschutt aus Kernkraftwerken geschaffen werde, der Auswirkungen auf den Umgang mit dem freigemessenen Material im ganzen Land haben werde.

Die von der AWN erarbeitete Handlungsanweisung zur Entsorgung von freigemessenen Abfällen auf Deponien reiche jedenfalls nicht aus, um die Sicherheit der Bevölkerung in vollem Umfang gewährleisten zu können. "Sie ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben steht", kritisiert Scheuermann. Die Handlungsanweisung diene seiner Ansicht nach lediglich zur Beruhigung für die Bürger. Im Falle einer Nichtbeachtung seien nämlich keinerlei Konsequenzen zu erwarten.

Für die Verantwortlichen der Bürgerinitiative steht die Handlungsanleitung exemplarisch für einen Schlingerkurs aller an dem Verfahren Beteiligten. Statt die Interessen der Bürger in den Mittelpunkt zu stellen, stehe beispielsweise für das Umweltministerium eine schnelle Entsorgung der Hinterlassenschaften der Atomkraft im Vordergrund. Der Landkreis achte in erster Linie auf eine starke AWN, die schwarze Zahlen schreibt. Und die EnBW als Kraftwerksbetreiber verfolge das Ziel, einen möglichst großen Teil des Abrissmaterials kostengünstig als normalen Bauschutt entsorgen zu können.

Dieser politisch-wirtschaftlichen Interessenlage stehe eine veränderte wissenschaftliche Einschätzung der Gefährlichkeit schwachradioaktiver Strahlung gegenüber. "Es gibt keine ungefährlichen Niedrigwerte radioaktiver Strahlung", habe beispielsweise Margaret Chan, Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt. Neue Studien hätten, so Scheuermann, ergeben, "dass jede zusätzliche Strahlenbelastung von zehn Mikrosievert zu einem signifikanten Anstieg der Herz, Kreislauf- und Krebserkrankungen führt".

Aus diesem Grund habe die Landesärztekammer Baden-Württemberg vor einer Verharmlosung möglicher Strahlenschäden durch die geplante Verteilung von gering radioaktivem Bauschutt aus Kernkraftwerken auf die Mülldeponien der Landkreise gewarnt. Stattdessen solle sich die Landesregierung für eine Verwahrung auf den Kraftwerksgeländen einsetzen, bis gesundheitlich zu verantwortende Lösungen der Endlagerung gefunden sind. "Dies entspricht auch der zentralen Forderung von Bigmüg", betonen Scheuermann und Hemberger unisono.

Um die Risiken beherrschbar zu halten, dürfe jedenfalls keine Vermischung mit anderem Müll erfolgen. Der Landkreis sei zwar verpflichtet, den freigemessenen Bauschutt zu entsorgen, laut Regierungspräsidium Karlsruhe müsse dies jedoch nicht zwingend auf der Deponie Sansenhecken geschehen.