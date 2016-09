Neuerungen kommen größtenteils gut an

Der Fragebogen, der von jedem Spender vor der Blutspende ausgefüllt werden muss, wurde überarbeitet. © dpa

Eigentlich ist bei der Blutspende fast alles beim Alten geblieben, eine Neuerung beim Fragebogen sorgte aber nicht bei jedem Spender für Verständnis. Das monierte Thema: Sexualverkehr.

Buchen. Die Veränderungen am neuen Fragebogen zur Blutspende dürften bei den meisten Spendern größtenteils positive Eindrücke hinterlassen: Die Schrift wurde vergrößert, die Fragen thematisch gruppiert sowie mit Erklärungen versehen und der Frageteil kann nicht durch Dritte eingesehen werden. Doch das Thema Sexualverkehr (siehe Info-Box), das nun umfangreicher abgefragt und deutlicher formuliert wird, sorgt nicht bei allen für Zustimmung.

Das ist auch beim DRK-Blutspendedienst Baden-Würrtemberg/Hessen bereits durchgedrungen. "Es gab einzelne Beschwerden an uns, dass die Fragen zu intim wären", gab Stefanie Fritzsche im FN-Gespräch zu. Die Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Blutspendedienstes betonte aber gleichzeitig: "Die überwiegende Mehrheit der Spender hat kein Problem damit und zeigt Verständnis für die Fragen."

Auszug aus dem neuen Fragebogen zur Blutspende 16. Über den Sexualverkehr können Infektionen, wie zum Beispiel HIV oder Hepatitis, übertragen werden. Direkt nach der Ansteckung mit HIV und/oder Hepatitis kann ein Spender ohne es zu wissen infiziert sein und durch sein Blut den Empfänger anstecken. Leider können Labortests eine Infektion zum Teil erst bis zu vier Monate nach der Ansteckung nachweisen. Daher schützen Sie mit ihrer ehrlichen Antwort die Empfänger ihrer Spende.

Hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr mit einer neuen Partnerin / einem neuen Partner?

Hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr mit einer Person, die eine schwere Infektionskrankheit (AIDS oder Hepatitis) hat oder haben könnte?

Hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr für den Sie Geld oder andere Leistungen (Unterkunft, Drogen) bezahlt haben?

Nur für Frauen: Hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr mit einem bisexuellen Mann?

Haben Sie schon einmal Geld oder andere Leistungen für Sexualverkehr erhalten?

Nur für Männer: Hatten Sie schon einmal Sexualverkehr mit einem anderen Mann?

Sicherheit im Vordergrund

Der Hintergrund dieser Änderung sei ganz klar die Sicherheit, zudem habe es die Fragen bereits zuvor gegeben, so Fritzsche. "Sie waren nur nicht so klar formuliert. Falls die Fragen nicht zutreffen, muss man ja auch nur dementsprechend ankreuzen." Anfang Juni wurde der Fragebogen neu eingeführt, der von der Bundesärztekammer und dem Paul-Ehrlich-Institut gemeinsam zur besseren Erkennung von akuten Erkrankungen und Risiken entworfen wurde. Neben dem nun bundesweit einheitlichen Fragebogen wurden zusätzlich einige Zulassungskriterien zur Blutspende angepasst.

So entfällt zum Beispiel das ärztliche Attest für Spender über 69 Jahren, auch das Spendenhöchstalter wurde auf das 73. Lebensjahr erhöht, sofern die letzte Spende nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. "Es kann auch sein, dass das Spendenhöchstalter im nächsten Jahr wieder erhöht wird. Die Gesellschaft wird ja immer älter und dadurch gibt es auch mehr gesunde Menschen im höheren Alter, die Blut spenden können", erklärte die Pressesprecherin.

Kritische Situation

Bundesweit einheitlich sind in diesen Tagen aber nicht nur der neue Fragebogen und die angepassten Zulassungskriterien. In ganz Deutschland herrscht ein Mangel an Blutspenden, es mussten in manchen Krankenhäusern sogar Operationen verschoben werden, um für den Notfall oder dringendere Operationen gerüstet zu sein.

"Die Situation ist bundesweit kritisch, in Baden-Württemberg und Hessen kann die Versorgung momentan nur für zwei Tage gewährleistet werden", so Fritzsche. Das heißt, dass mit dem aktuellen Reservoire an Blutspenden die Krankenhäuser in den beiden Bundesländern nur zwei Tage Unterstützung erhalten würden. Für gewöhnlich reicht das Vorkommen für vier bis fünf Tage aus. Das liege zum einen an der Ferienzeit und zum anderen an den hochsommerlichen Temperaturen in den vergangenen Wochen.

"Viele Spender haben dann einfach das gute Wetter ausgenutzt und waren unterwegs", so Fritzsche. "Diese Notlage war leider nicht absehbar, aber wir versuchen, verstärkt auf diese Situation hinzuweisen und hoffen, dass sich die Situation schnell verbessert." Wie immer steht dabei die seltene Blutgruppe "0" im Fokus, "für Engpässe ist sie als absoluter Universalspender besonders gefragt. Letztendlich ist die Blutgruppe momentan egal, wir benötigen zu jeder Zeit jeden Typ", so die Pressesprecherin.

Die Blutgruppen werden in "A", "B", "AB" und "0" sowie in die Rhesusfaktoren "positiv" und "negativ" unterteilt. Dabei gilt es zu beachten, dass nur 15 Prozent der Bevölkerung eine Blutgruppe mit dem Rhesusfaktor negativ haben.