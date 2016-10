Nachteile für die Patienten befürchtet

Neckar-Odenwald-Kreis. Ob in Brandenburg oder Baden-Württemberg: Der Gang zur Apotheke kostet überall gleich viel. Denn verschreibungspflichtige Medikamente - ähnlich wie Bücher - unterliegen in Deutschland der Arzneimittelpreisverordnung. Allerdings kippte der Europäische Gerichtshof die Preisbindung für importierte Arznei mit der Begründung, der innereuropäische Handel werde aufgrund der nach EU-Recht unzulässigen deutschen Gesetzesregelung erschwert.

Das Luxemburger Urteil setzt deutsche Apotheken bisher ungekanntem Konkurrenzdruck aus: Während die aus dem europäischen Ausland in die Bundesrepublik importierenden Versandapotheken nun freie Hand über ihre Preisgestaltung haben und ihre Waren billiger anbieten dürfen, sind die Vor-Ort-Betriebe wie bisher an die gesetzliche Verordnung gebunden. Eine prekäre Situation - auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Fränkischen Nachrichten holten sich bei Apotheken in Hardheim, Buchen und Walldürn Stellungnahmen ein.

Martin Trunk (Odenwald-Apotheke, Buchen): "Es geht nicht um Patientensicherheit, sondern nur um Geld. Und das finde ich traurig. Zum Beispiel bedeutet der Entfall der Preisverordnung für nach Deutschland importierte Medikamente ja nicht notwendigerweise, dass die Preise automatisch nach unten geeicht werden: Wenn etwa eine Knappheit herrscht wie aktuell bei den Impfstoffen, halte ich ein Anziehen der Preise für nicht unwahrscheinlich. Ein weiteres Thema ist, dass wir deutschen Apotheken von Aufsichtsbehörden überwacht werden, die es im Ausland so nicht gibt, wodurch auch ausländische Medizin nicht geprüft wird: Ich habe Zweifel an der Qualität von Import-Medikamenten. Letzten Endes kann man von einer 'Inländerdiskriminierung' sprechen."

Dorothée Mayer (Apotheke am Musterplatz, Buchen): "Auch wir befürchten Nachteile für die Patienten: Bei kühlkettenpflichtiger Arznei etwa kann die mehrtägige Beförderung auf dem Postweg genauso Probleme herbeiführen wie auch die Bestellung von Antibiotika übers Internet fragwürdig ist. Man sollte gerade hier so früh wie möglich mit der Einnahme beginnen! Man hat einfach keine Kontrolle mehr, sicher wird auch der Preisdruck größer. Würde jedoch eine deutsche Apotheke Rabatt auf verschreibungspflichtige Medikamente gewähren, so macht sie sich wegen Verstoßes gegen die Arzneimittelpreisverordnung strafbar!"

Bernhard Goldstein (Erfa-Park-Apotheke, Hardheim): "Die Preisbindung hat den Vorteil, dass auch sehr teure Medikamente für den Patienten bezahlbar sind und keiner von den Kassen dazu angehalten wird, eine günstigere Bezugsquelle zu suchen. Genau darüber mache ich mir aber Sorgen: Es kann davon ausgegangen werden, dass einzelne Apotheken preislich nach unten ausscheren werden und die Krankenkassen das merken. So könnte ein kranker Mensch selbst im Akutstadium unter dem Druck stehen, Preise zu vergleichen. Das wäre der Super-GAU schlechthin, was nur Nachteile für die Versicherten hätte."

Hans-Georg Sitterberg (Apotheke an der Post, Hardheim): "Was auf die Individualapotheken vor Ort zukommt, ist derzeit nicht absehbar. Das muss die Zukunft zeigen. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Wegfall der Preisbindung die Versandapotheken stärkt, von denen diese Debatte erst angestoßen wurde. Ich habe meine Zweifel daran, ob es dem Patienten hilft, der dringend ein Medikament benötigt."

Ortlieb Duschek (Marien-Apotheke, Walldürn): "Fürs Erste wird sich wohl nicht viel ändern, zumal die Regelung die Kassenrezepte nicht tangiert. Es kann nur sein, dass die Kassen nicht den vollen Betrag übernehmen, doch auch das betrifft vorwiegend hochpreisige Originalpräparate. Diese können aber durch sogenannte 'Generics' - anhand von ausgelaufenen Patenten preiswerter nachproduzierte Medikamente von gleicher Qualität - ersetzt werden. Nachteile für deutsche Apotheken könnten insofern bestehen, weil mehr im Ausland gekauft wird. Zugegeben: Manches ist dort billiger, aber ob es sich angesichts auf den Kaufpreis aufgeschlagener Zoll- und Portogebühren für den Endverbraucher wirklich lohnt, ist die andere Frage."

Jan Reuter (Central-Apotheke, Walldürn): "Ausländische Konzerne beliefern deutsche Kunden zulasten inhabergeführter, einheimischer Familienbetriebe und das vielleicht günstiger - aber es gibt weder einen Notdienst noch eine Beratung oder gar Akutversorgung.

Für das flache Land kann es bedeuten, dass auch gut gehende Apotheken betroffen werden und sicher Arbeitsplätze verloren gehen. Dadurch wird die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln gefährdet." ad