Musikalischer Auftakt zum Jubiläumsjahr

Buchen. Oft singt er vor ausverkauftem Haus, im neuen Jahr gibt er ein Gastspiel in Buchen: Der Badische Landesjugendchor kommt am Sonntag, 8. Januar, 11 Uhr, zu einer Matinee in den Joseph-Martin-Kraus-Saal in der St-Rochus-Straße mit dem Programm "Chormusik crossover - Vom Volkslied zum Pop".

Mit diesem Konzert startet der MGV "Liederkranz" Buchen in sein Jubiläumsjahr zum 175-jährigen Bestehen. Weitere außergewöhnliche Chorveranstaltungen werden aus diesem Anlass im Laufe des Jahres folgen. Der Badische Landesjugendchor setzt sich aus etwa 25 talentierten Sängerinnen und Sängern im Alter von 16 bis 27 Jahren zusammen. Diese treffen sich mehrmals im Jahr zu mehrtägigen Projektphasen, bei denen sie ihr musikalisches Programm proben.

Feinschliff in Walldürn

Vor dem Konzert in Buchen gibt der Chor in der Jugendherberge in Walldürn seinem Programm "Chormusik crossover - Vom Volkslied zum Pop" den Feinschliff. Dirigent des Ensembles ist seit dessen Gründung im Jahr 2010 Matthias Böhringer. Dieser ist seit seinem 18. Lebensjahr als Orchester- und Chordirigent tätig. Er studierte Dirigieren, Klavier und Schulmusik an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Böhringer nahm im In- und Ausland an Meisterkursen teil und hospitierte unter anderem bei Kurt Masur. Mit dem Badischen Landesjugendchor bereicherte er unter anderem den Neujahrsempfang des Landes Baden-Württemberg und das Deutsche Chorfest in Stuttgart.

Außerdem trat der Chor im SWR-Fernsehen auf. Karten für die Matinee am 8. Januar, 11 Uhr, im Joseph-Martin-Kraus-Saal erhält man bei der Reinigung Müller, Kellereistraße, Buchen, im Sekretariat der Musikschule Buchen sowie an der Tageskasse zum Preis von zwölf Euro.