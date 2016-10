Musik als weltweite Sprache ohne Worte

Mit einem knapp dreistündigen Konzert begeisterten die "Happytones" am Sonntag das Publikum in der Hainstadter Mehrzweckhalle.

Mit einem knapp dreistündigen Konzert feierten die "Happytones" der Lebenshilfe Buchen ihr zehnjähriges Bestehen.

Hainstadt. Die "Musikband(e)" der Lebenshilfe Buchen und Umgebung wurde vor zehn Jahren zunächst unter dem Namen "Handicaps" ins Leben gerufen, um gemeinsam Spaß zu haben. Aus dieser Freizeitaktivität wurde bald eine feste Einrichtung. Inzwischen erhielt die integrative Musikgruppe, die seit zwei Jahren unter ihrem neuen Namen "Happytones" auftritt, unter ihrem Bandleader Martin Grollmuss ein ganz eigenes Profil mit einem breiten Musikspektrum. Zahlreiche Auftritte bei Festen, Musiktreffen oder in der Kirche dokumentieren ein großes Repertoire.

Am Sonntagabend feierten die "Happytones" mit einem beeindruckenden Konzert in Hainstadt in der Mehrzweckhalle ihr zehnjähriges Bestehen. Mit auf der Bühne waren das Streicherensemble des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim, der Musikverein Hainstadt und der "Zwibbelklub 2.0". Der musikalische Leiter Marin Grollmuss hatte einen beeindruckenden Klangkörper von mehr als 90 Musikern zusammengefasst, der die zahlreichen Konzertbesucher mit seinen Darbietungen ein um das andere Mal begeisterte.

Als Dirigenten fungierten während des Konzerts neben Martin Grollmuss auch Holger Ams (Streichensemble) sowie Thomas Münch (Musikkapelle Hainstadt). Durch das Programm führten mit treffenden Erläuterungen Tilo Kirchgeßner und Petra Mairon.

Mit dem klassischen Marsch "Pomp and Circumstance" von Edward Elger eröffneten die Musiker mit einer beeindruckenden Klangfülle das Jubiläumskonzert. Einen spannenden Kontrast boten die Streicher und Bläser mit "We will rock You" der Gruppe "Queen", wobei der Schlagzeuger für sein Stampfen und Klatschen für besondere Wirkung bei diesem Song sorgte. Beim Titel "The closest thing to crazy" brillierte Hellen Scholl als exzellente Sängerin. Nachdem der verdiente Beifall verklungen war, hatte die Gruppe "Rondo" von der Lebenshilfe ihren großen Auftritt. Die Rhythmikgruppe unter der fachkundigen Leitung von Anette Beichert präsentierte das Lied "Singing all together".

Danach begeisterten sie mit dem Ohrwurm "Applaus, Applaus". Und schließlich zeigten sie mit ihrem Bändertanz, dass sie neben dem Musizieren auch gerne tanzen. Anlässlich des Jubiläumskonzerts haben sich auch fünf ehemalige Schüler zusammengefunden, die im weiteren Verlauf des Abends mit ihren Instrumenten E-Gitarren, Piano, E-Bass und Schlagzeug mit ihren Beiträgen "Another brick in the wall" von "Pink" und "Viva la Vida - Es lebe das Leben" von "Coldplay" begeisterten.

Lebensfreude versprühte nach diesen Glanzpunkten die Musikgruppe "Happytones" mit der kubanischen Volksweise "Guantanamera", ehe der "Zwibbelklub" 2.0 mit dem bekannten Volkslied "Die Gedanken sind frei", jedoch in einem ganz neuen Gewand, philosophisch wurde. Begleitet wurde die Gruppe von Magnus Balles am E-Piano. Mit "My way" von Frank Sinatra beendeten die Musiker den ersten Programmteil.

Nach einer Pause boten die Musikanten einen grandiosen Start mit dem "Prelude aus dem Te Deum" einen besonderen Höhepunkt des Konzerts, bei dem Christian Mann und Paul Ender mit ihrem Dudelsacksolo glänzten.

Emotionale Titel

Anschließend brillierte auch Michael Henk als exzellenter Sänger mit dem Welthit "Thriller" von Michael Jackson. Und Henk begeisterte ein zweites Mal mit der Ballade "Musik was my first love" von Jones Miles, während sich zuvor die Gruppe "Ich und Ich" mit dem emotionalen Song "So soll es bleiben" in die Herzem der Zuhörer sang. Weiter ging es mit dem Song "Marry you", einem Liebeslied des Popsängers Bruno Mars, wobei die Hainstadter Musikanten von Fabian Kieser an den Pauken, von Michael Henk am Schlagzeug und von Magnus Balles am E-Piano unterstützt wurden.

Bandleader Martin Grollmuss hatte für seine "Happytones" einige gängige Piratensongs zusammengestellt. Und während die Musiker dieses Medley zu Gehör brachten, erfreuten die fünf Künstler der "Happydolls" unter der Leitung von Uta Berberich und Britta Gehrig mit ihren Handpuppen das Publikum. Das Akkordeonsolo spielte mit Bravour Ulli Schäfer. Mit der Fußball-WM-Hymne des deutschen Popsängers Andreas Bourani beendeten die Orchester gemeinsam in einer eindrucksvollen Klangfülle das Jubiläumskonzert. Doch erst nach zwei stürmisch geforderten Zugaben durften sich die Musiker vom begeisterten Publikum unter "Standing Ovations" verabschieden.

Der Vorsitzende der Lebenshilfe, Bernd Rathmann, sprach allen Besuchern aus dem Herzen, als er den Orchestern für das nahezu dreistündige Konzert dankte. Dank sagte er auch den Solisten sowie Tilo Kirchgeßner und Petra Mairon für ihre treffenden Erläuterungen. "Wir haben eine spannende und unterhaltsame Geschichte erlebt. Und unsere Jubiläumsveranstaltung ,Happytones in Concert' hat gezeigt, dass Musik eine Sprache ist, die die Welt auch ohne Worte versteht", so das Resümee des Vorsitzenden. Alle Zuhörer seien sich einig, dass das integrative Musikprojekt mit nahezu 100 Musikern glanzvoll gelungen sei. Der Applaus sei ja bekanntlich der beste Lohn für die Darbietungen. (ck)