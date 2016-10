Mit zeitgesteuerten Relais kräftig Strom gespart

Hainstadt. Das Hainstadter Unternehmen "Scheuermann + Heilig" wurde als einer von 100 Betrieben für exzellente ressourceneffiziente Lösungen ausgezeichnet.

Die Landesregierung Baden-Württemberg beschloss 2014 die Entwicklung einer Landesstrategie zum Thema Ressourceneffizienz. Die Gründung einer "Allianz für mehr Ressourcenenergie" wurde als gemeinsame Aufgabe verschiedener Wirtschaftsverbände und der Landesregierung verstanden. Bewerben konnten sich produzierende Unternehmen, die an einem Standort in Baden-Württemberg eine ressourceneffiziente Maßnahme erfolgreich umgesetzt haben. Für die Allianz wurden 100 Betriebe gewonnen, die erfolgreich Aktivitäten im Bereich Energie- und Materialeffizienz vorantreiben. SH wurde als eines dieser Exzellenzbeispiele ausgewählt. "Scheuermann + Heilig" bewarb sich mit der installierten Lösung "Energieeinsparung durch zeitgesteuerte Abschaltung der Peripheriegeräte im Stand-by-Betrieb" um die Teilnahme. 2012 erhielt SH als eines der ersten 50 Unternehmen im Land die Zertifizierung des Energiemanagements nach DIN ISO 50001. Die in der Unternehmenspolitik fixierten Ziele zur Energieeinsparung führen zu nachhaltigen Maßnahmen. Eine dieser Maßnahmen war das bei der Allianz eingereichte Projekt.

Der Stromverbrauch im metallumformenden Unternehmen zeigt ein hohes Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz. Erste Ansatzpunkte zur Reduzierung waren Mitarbeiterschulungen im Hinblick auf energieeinsparendes Verhalten, wie Abschaltung ungenutzter Stromverbraucher. Die Umsetzung einer technischen Lösung zur gezielten und kontrollierten Abschaltung der Pressen ließ weiteres Potenzial erwarten. Dank der Installation der zeitgesteuerten Relais kann SH pro Jahr mehr als 300 000 kWh an elektrischem Strom einsparen. Umweltseitig hat dies eine jährliche Reduktion der CO2 Emissionen um rund 180 000 Kilogramm zur Folge und monetär spiegelte sich eine Amortisationszeit von nur drei Monaten wider. Die erfolgreich installierte Maßnahme zeigt eine hohe Übertragbarkeit und wird nun schrittweise in den weiteren Produktionsbereichen umgesetzt.

Im Rahmen des "Ressourceneffizienz-Kongress Baden-Württemberg" in Karlsruhe wurden die prämierten Unternehmen vorgestellt. Ministerpräsident Kretschmann eröffnete die Veranstaltung und gratulierte den Exzellenzbetrieben. Er wies auf den Stellenwert des Themas in der Landesregierung hin und stellt die "Ressourceneffizienz als ein Leitmotiv des politischen Handelns" dar. Der Landesumweltminister Franz Untersteller würdigte die Unternehmen der Allianz. Für die präsentierte Effizienzlösung wurde "Scheuermann + Heilig" eine Prämie in Höhe von 10 000 Euro überreicht. Dieser Betrag wird intern für weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung verwendet. sh