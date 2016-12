Buchen. "Welt-Musik-Stadt-Buchen" ist Programm und Name des Musikfestivals. Dazu laden Jan Pascal und Alexander Kilian alias "Café del Mundo" am Samstag, 7. Januar, in die Buchener Stadthalle ein. Hautnah zu erleben, einzigartig in der Zusammenstellung und mit internationalen Gästen geziert bricht das Musikfest im Odenwald mit einem besonderen Konzertabend auf zu neuen Höhen und ins neue Jahr.

Die Gastgeber selbst eröffnen mit frisch aus der spanischen Metropole Madrid inspirierten Gitarrenklängen, der polnische Pianist und Komponist Krzysztof Kobyliñski überwindet mit seiner Musik alle Genregrenzen von Jazz, Ethno, bis hin zur Klassik. Krzysztof Kobyliñski lebt und arbeitet in Gliwice und spielt regelmäßig mit internationalen Stars wie Bill Evans, Brandford Marsalis oder Mike Stern. Gerade spielte er eine elektrisierende Solo-Performance im Museum des Warschauer Aufstandes.

Die zweite Konzerthälfte gestalten die Echo-Jazz nominierte Sängerin Stefanie Boltz aus München zusammen mit ihrem komponierenden Bassisten Sven Faller, der auch schon mal für Konstantin Wecker in die Saiten greift. Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres "Le Bang Bang"-Konzertes in Buchen im Oktober 2015 spielt das Duo diesmal in Quartett-Besetzung auf. In diesem trommelt der 1984 geborene Tilman Herpichböhm, Träger des Kunstförderpreises der Stadt Augsburg, und Paulo Morello zupft die Saiten seiner Jazzgitarre, die er in Deutschland, New York und Rio de Janeiro studierte.