„Material gilt nicht mehr als radioaktiv“

Das Rückbaumaterial aus dem Kernkraftwerk Obrigheim soll auf der Deponie Sansenhecken entsorgt werden. Ungefähr dort, wo die helle "Schotterzunge" endet, soll es seinen Platz finden. © AWN

Buchen. Die geplante Anlieferung von Rückbaumaterial aus dem Kernkraftwerk Obrigheim und die damit verbundene Kundgebung von "Bigmueg" ruft nun auch die AWN auf den Plan.

"Bigmueg" (Bürgerinitative gegen Müllgestank Buchen) hat Bedenken gegen die Einlagerung und ruft deshalb die Bevölkerung aus dem gesamten nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis dazu auf, sich an der Kundgebung "gegen die Einlagerung von freigemessenem schwachradioaktivem Bauschutt aus dem Kernkraftwerk Obrigheim" am Samstag, 21. Januar, um 11 Uhr in der Buchener Fußgängerzone zu beteiligen.

Der Ausstieg aus der Kernenergie ist, so die AWN gestern in einer Pressemittelung, gesamtgesellschaftlicher Konsens und der damit verbundene Rückbau von Anlagen eine gemeinschaftliche Aufgabe. Die AWN sehel es als ihre Aufgabe an, die Bevölkerung bei deponiebezogenen Entsorgungsfragen qualifiziert zu informieren - insbesondere deshalb, weil das Thema "Radioaktivität" in Teilen der Bevölkerung zu Unsicherheiten führe, die zum Teil allerdings auch auf lückenhaften Informationen beruhen. Als externer Berater für diesen sehr komplexen Themenbereich hat die AWN den "unabhängigen Fachmann" Christian Küppers vom Öko-Institut, Büro Darmstadt, gewonnen. Die wichtigsten Fragen mit Antworten zu diesem Thema sind in einer FAQ-Liste unter www.awn-online.de/aktuelles/dialog-rueckbau-kkw zusammengefasst.

Beim Rückbau von Kernkraftwerken falle Material an, das zum allergrößten Teil wiederverwendet wer-den könne. Nur rund ein Prozent sei für die Einlagerung in Deponien vorgesehen. In Deutschland sei festgelegt, dass bei diesem Material eine Dosis von 10 Mikro-Sievert pro Jahr nicht überschritten werden dürfe, weder bei Fahrern von Transporten, noch bei Deponiearbeitern, noch bei Anwohnern. Die Dosis beziehe sich nicht auf einzelne Chargen, sondern auf eine theoretisch zulässige Gesamtmenge aller Anlieferungen sowohl in Jahresfrist als auch bis zur Schließung der Deponie. "Vor diesem Hintergrund wird die effektive Dosis auf der Deponie Sansenhecken in Buchen deutlich geringer sein, da lediglich ein Bruchteil der theoretisch, gesetzlich möglichen Menge angeliefert werden wird", so die AWN. Für die Bevölkerung werde es somit keine Erhöhung der Strahlung geben. Selbst bei einer Verweildauer von einem Jahr an der Stelle der Deponieeinlagerung von 50 000 Tonnen Material würde die 10 Mikrosievert-Grenze durch die Strahlung der künstlichen Radionuklide dieses Abfalls noch nicht erreicht. Eingebaut sollen jedoch lediglich rund 2500 Tonnen werden. "28 Stunden Verweildauer in der Stuttgarter Fußgängerzone, die mit dem Naturstein Flossenbürger-Granit gepflastert ist, entspricht der Dosis von zehn Mikrosievert", so ein Beispiel der AWN.

Natürliche Radioaktivität

Generell müsse man bedenken, dass eine natürliche Radioaktivität ohnehin vorhanden sei. Diese be-trage in Deutschland im Schnitt 2100 Mikrosievert pro Jahr. Ein Großteil dieser Radioaktivität bekomme der Mensch über die Atmung (1100 Mikrosievert), der Rest verteile sich zu ungefähr gleichen Teilen auf Nahrung, terrestrischer (Boden) Strahlung und kosmischer (Weltraum) Strahlung. Hinzu komme je nach Personenkreis und Lebensgewohnheiten weitere radioaktive Strahlung durch Nuklearmedizin (Röntgen), Flugreisen, Bergwandern und das Rauchen. In diesem Zusammenhang werde immer wieder behauptet, dass die natürliche Radioaktivität "eine an-dere" und somit "ungefährlichere" sei, als die von Menschen zum Beispiel durch Kernkraftwerke verursachte. Dazu erläutert das Öko-Institut, dass die Maßeinheit "Sievert" eigens dafür geschaffen wurde, um die Wirkung von unterschiedlicher radioaktiver Strahlung auf den menschlichen Organismus zu definieren. Somit seien Angaben in praxisüblichen Milli- oder Mikrosievert direkt miteinander vergleichbar und es sei in seiner biologischen Wirkung für den Menschen nicht relevant, ob diese Radioaktivität nun natürlichen oder künstlichen Ursprungs ist, wenn "Sievert" als Maßeinheit dient.